Zpřesnit a zrychlit odhalování nádorů. S tím pomůže software, který za pomoci patologů vyvíjejí v Brně

Informatici z Masarykovy univerzity a lékaři Masarykova onkologického ústavu spolupracují na vývoji softwaru, který využívá umělou inteligenci k rozpoznávání rakovinových nálezů. Na straně lékařů za projektem stojí patolog Rudolf Nenutil, který v rozhovoru pro brněnský rozhlas popisuje, jak mu nový nástroj práci zjednodušuje, zpřesňuje i zrychluje. Brno 22:27 10. února 2024

Nově bude rakovinové nálezy rozpoznávat software s umělou inteligencí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Způsob, jakým patologové vyhledávají známky rakoviny, se za posledních 120 let v zásadě nezměnila. „Jde o vyšetření tkáně pod mikroskopem. Materiál ve sklíčku musím jako patolog prohlížet v poměrně velkém zvětšení. To znamená, že ho musím systematicky projít,“ popisuje patolog Rudolf Nenutil v pořadu Host dne na Moravě Českého rozhlasu Brno.

Teď se ale jeho práce mění. Spolupracuje totiž na projektu BioMedAI Masarykova onkologického ústavu, Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Nově bude rakovinové nálezy rozpoznávat software s umělou inteligencí. „Software mi dá náhled na sklíčko jako na celek a ukáže mi, kam se mám podívat a kam se dívat nemusím,“ vysvětluje Nenutil, v čem mu to ulehčí rutinu.

Práci mu to také zrychluje, a to se hodí. „Patologů je v Česku asi 400 a jejich věkový průměr se nebezpečně blíží šedesátce. Prostě nestíháme. Pak se na výsledky čeká čtrnáct dní i tři neděle. A to je špatné pro pacienta i klinika,“ vysvětluje.

Nový software podle něj celý proces nejen zrychlí, ale také zpřesní. „Jsou studie, že umělá inteligence zachytí i to, čeho si třeba patologové nevšimli,“ doplňuje Nenutil.

Přesná práce patologa je v následné léčbě rakoviny zásadní.

„Ty léčby jsou zatěžující s komplikacemi a je spousta zánětlivých procesů, které můžou velmi zdařile nádor napodobit, proto je nutné mít jasnou diagnózu, že se skutečně jedná o zhoubný nádor. A poté stanovit, o jaký zhoubný nádor jde, aby onkolog mohl nasadit potřebný léčebný protokol. Dnes se v podstatě každému pacientovi šije léčba na míru,“ dodává patolog.

Rudolf Nenutil, patolog | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

