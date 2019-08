Zánět dásní je nejrozšířenější onemocnění vůbec, má ho až 90 procent lidí, říká zubař

Jako dítě měl ze zubařů strach. Dnes se snaží o to, aby se děti v ordinaci nebály a odcházely se zdravými zoubky. Důraz dává na prevenci a raději zuby zachraňuje, než aby je hned vytrhl. Co radí pro zdravý chrup? A zdá se vám dentální hygiena jako drahý moderní výmysl? Zubař Ondrej Šrámek byl hostem Radiožurnálu. Host Lucie Výborné Praha 15:02 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Čísla v Česku jsou podle Ondřeje Šrámka alarmující. České děti mají v průměru 2,5 krát zkaženější zuby než v západní Evropě. Důvodem je hlavně špatná dentální péče. „Snažíme se pacienty edukovat. Začínáme už u rodičů, aby věděli, jak se o zuby starat,“ řekl dentista v pořadu Host Lucie Výborné.

Hodně se mluví o vlivu špatné stravy nebo genetiky na zdraví chrupu. Není to mylná představa, přesto by nás to nemělo demotivovat. „Čištění je prostě primární. Pokud bude dítě přijímat cukry, tak je to normální, stačí dobře čistit.“

A víc než dědičnost ovlivňuje naše zuby stále spíš přístup k hygieně – ostatně i ten se může dědit. Pokud děti uvidí, že jejich rodiče si zuby nečistí a kazům nepředchází, mohou jejich chyby opakovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host Radiožurnálu zubař Ondřej Šrámek radí, jak se správně starat o zuby

Jak správně čistit?

Nezáleží na tom, jakou si vyberete značku kartáčku. Hlavní je tvrdost a tvar. „Zubní kartáček by měl mít menší hlavičku, husté štětinky se zaoblenými konci a měl by být měkký,“ vypočítává zubař.

Prý ani neexistuje žádný ideální počet minut, po kterých byste si měli zuby čistit. Důležité je to dělat pořádně, to znamená čistit i ta místa, kam se dostáváte hůř – stoličky a mezizubní prostory. Šrámek doporučuje pravidelnou návštěvu zubaře a dvakrát ročně také dentálního hygienistu, který vám zuby vyčistí profesionálně a se vším poradí.

Výsledkem špatného čištění nejsou jen zubní kazy, ale také záněty. „Chronický zánět, ať už je to zánět dásně nebo jakýkoli jiný, může dlouhodobě dráždit náš imunitní systém. Dostává to tělo do permanentního stresu. Je prokázáno, že když je tělo ve stresu, tak mu to nepřidává,“ upozorňuje stomatolog. „Zánět dásní má 90 procent lidí. Je to nejrozšířenější onemocnění vůbec.“

Zubař také upozorňuje, že dětské zuby se musí čistit, i když brzy vypadnou. Nejen, že se tak děti naučí dobrému zvyku, ale mléčné zuby jsou důležité pro budoucí roky. „Dětské zuby mají svou funkci. Drží místo stálým zubům, aby se ty stálé zuby správně prořezaly a rostly rovně.“