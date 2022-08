Za péči u zubaře si Češi připlatí. Stomatologové navyšují ceny kvůli dražším energiím a materiálu

Za ošetření u zubaře si pacienti letos připlatí. Lékaři totiž většinu zákroků zdražili. Podle České stomatologické komory za to můžou hlavně vysoké ceny energií a materiálu. Do kalkulací se ale promítl i nový sazebník protetických výrobků, který začal platit od začátku letošního roku. Po zhruba čtvrt století se tak změnily úhrady některých výkonů ze strany pojišťoven. Praha 12:06 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubaři nemají jednotné, ani zastropované ceny, jejich ceníky se proto výrazně liší. Dražší bývají zpravidla zákroky ve větších městech (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Každé zapnutí odsávačky nebo vrtačky teď stojí zubaře násobně víc, než tomu bylo loni. Zdražily například anestetika, výplně nebo materiál potřebný k otiskům zubů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Zuzany Švejdové o zdražování v ordinacích zubních lékařů:

„Při každé objednávce je cena vyšší a vyšší. Pořád se to zvyšuje. Je to tak napříč vším, co chceme. Sami dealeři nám říkají, že pokud chceme koupit nějaké věci, které mají ještě skladem, ať si to koupíme. Říkali, že jim to vyskočilo už o třicet procent a další vlna zdražování o dalších třicet procent se očekává na podzim,“ popisuje zubní lékařka Eva z Prahy.

Ceny ale ovlivňuje hlavně čas, který zubaři nad výkonem stráví. Takzvaná minutová kalkulace zahrnuje třeba pronájem ordinace, potřebné licence nebo i platy zaměstnanců. Za jednu minutu práce si zubaři obvykle účtují dvacet až 66 korun.

Starostové desítek obcí v kraji apelují na stát kvůli chybějícím zubařům Číst článek

„Pacienti pořád nechápou, že se platí čas lékaře a sestry, která tam je, protože pracujeme v tandemu. Hodně lidí si myslí, že si ceny stanovujeme sami, jak se nám to líbí – že třeba v pondělí bude plomba za dva tisíce a v pátek za tři. Tak to ale není. Určitě se bude všechno zdražovat, nám se teď počítají minutové kalkulace, a už víme, že určitě vyskočí už teď. A víme, že od října, od listopadu určitě budeme zvedat ceny,” pokračuje stomatoložka Eva.

Zubaři nemají jednotné ani zastropované ceny, jejich ceníky se proto výrazně liší. Dražší bývají zpravidla zákroky ve větších městech. Řádově o stokoruny zdražily například výplně – takzvané bílé plomby – ty vyjdou i na tři tisíce korun. A třeba za zubní implantát včetně korunky si někteří stomatologové účtují bezmála 40 000 korun. Na kolik korun vyjde jedna návštěva v ordinaci, pak udává i nová úhradová vyhláška, která změnila výši příspěvků od pojišťoven.

„Určitým způsobem se změnily a přesunuly platby u různých výrobků. Co je podstatné a co by pojištěnci mohli poznat, je to, že se výrazně navýšila úhrada u snímatelné protetiky v té vyšší kvalitě. To znamená, že to, co se dosud nehradilo, tak najednou na to pojišťovna částečné přispívá. Navýšení u snímatelné protetiky je třeba částka 2500 korun jako příspěvek na kvalitnější snímatelnou náhradu,“ dodává člen představenstva České stomatologické komory Jan Černý.

V Česku je nedostatek dentálních hygienistek a sester. Ordinace si je mezi sebou půjčují Číst článek

U některých zákroků ale pojišťovny hradí méně než dříve – omezila se například úhrada fixních náhrad, třeba korunek. Podle zubařů jsou platby pojišťoven nedostatečné a u většiny výkonů nepokryjí čas ani materiál. I to je důvod, proč řada stomatologů ukončuje s pojišťovnami smlouvy. Pro pacienty to ale znamená, že si veškerou péči musí hradit sami. A to včetně preventivních prohlídek.

„Pacient může k lékaři chodit dál, ale nemůže už z veřejného zdravotního pojištění čerpat péči, takže si musí všechno hradit podle aktuálního ceníku zubního lékaře. Jsou to všechny preventivní prohlídky, opakované vstupní prohlídky, chirurgická péče, extrakce, anestezie, základní ošetření zubního kazu,“ pokračuje Jan Černý.

Podle České stomatologické komory pracuje v Česku bezmála devět tisíc zubních lékařů. Uzavřené smlouvy s pojišťovnami nemá zhruba tisícovka z nich. Přestože ceny za ošetření rostou, Češi se o svůj chrup starají nadprůměrně. Podle posledních statistik Eurostatu chodí pravidelně k zubaři – tedy minimálně jednou za rok - až tři čtvrtiny lidí. Častěji navštěvují zubní ordinace už jen Nizozemci.