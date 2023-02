Jedno ošetření SDF sníží riziko kazů až o 80 procent, ukazuje studie. Pomoc by mohlo rodičům i lékařům

Správná péče o zuby je důležitá. Jak ale upozorňují odborníci, podstatné je i ošetření těmi správnými látkami. Nový výzkum totiž ukazuje, že i jednorázové ošetření vhodným přípravkem může snížit riziko zubního kazu až o 80 procent. Praha 21:25 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Látka SDF není zubařům neznámá. Používá se třeba k léčbě některých menších kazů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Řeč je o látce zvané fluorid diamin-stříbrný, která se má zkratku SDF. Jde o alternativu takzvaných zubních pečetidel, které zubaři používají už delší dobu. Má jednoduchou aplikaci. Zuby se jednoduše potřou štětečkem a látka se nechá chvíli působit.

Látka SDF není zubařům neznámá. Používá se třeba k léčbě některých menších kazů. Teď se ale testovala jako rozsáhlá prevence, a to na 3000 dětech napříč základními školami v americkém státě New York po dobu několika let.

Výsledky testu byly velmi pozitivní. Děti, které měly jednou ošetřené zuby fluorid diaminem-stříbrným, měly po dvou letech o 80 procent méně zubních kazů, než měly děti v kontrolní skupině, kde je neošetřili.

Zároveň se u 50 procent kazů, které už měly předtím, situace nezhoršila. Situace je podobná jako u zmiňovaných pečetidel. Podstatné je ale to, že v případě SDF je aplikace levnější a rychlejší, upozorňuje vědecký článek publikovaný newyorskou univerzitou.

Ošetření se tedy dá provádět i v rámci školních návštěv u zubaře, které jsou velmi doporučované třeba ve Spojených státech, kde je pro některé rodiče finančně i časově náročné brát děti k zubaři dvakrát ročně. Zároveň by zavedení takového ošetření mohlo vést k menší zatíženosti zdravotního personálu.

Zubní kazy vedou k dalším zdravotním problémům, k nižší docházce ve škole, k horším studijním výsledkům, obecně k nižší kvalitě života.

Výzkum pokračuje

Na detailech toho, jak fluoridová péče přesně funguje, se vědci zatím ne vždy stoprocentně shodnou, neboť jsou stále předmětem výzkumu.

V obecné rovině fluorid diamin-stříbrný třeba posiluje samotné tělo zubu, které je potom o něco tvrdší než obvykle. Likviduje také část bakterií, zejména ty, které způsobují komplikace zdraví. Látky jim komplikují život na zubech a vytvoření biofilmu. Stříbro jim potom komplikuje samotné rozmnožování a udržení se na zubech.

Fluorid diamin-stříbrný má ale i drobné nevýhody. Asi u sedmi procent lidí se objevuje tmavé zabarvení na některých místech zubů, což není nutně příjemné. I samotná aplikace může být nepříjemná kvůli hořké, kovové chuti, kterou látka má. To by mohlo představovat problém zvláště u dětí.

Žádné vážné komplikace se ale ani po dvou bezpečnostních testech, které se prováděly, neobjevují.