Planeta bez odpadů. Lidem, kteří chtějí omezit spotřebu obalů, vycházejí vstříc i řetězce

Helena Škrdlíková z Olomouce žije podle Zero waste - nechává po sobě minimum odpadů. Nakupuje tak, aby si z obchodů nosila co nejméně obalů. V kuchyni má domácí kompost a většinu potravin skladuje ve sklenicích a místo běžných čisticích prostředků v plastech používá ocet a sodu.

„Je to taková kombinace, která vyčistí opravdu všechno. Sodu používám na věci, které jsou víc znečištěné, třeba sporák,“ vysvětluje Helena. „Je to účinnější a hlavně levnější, litr octa stojí deset korun, soda do sklenice může být za 25 korun, takže to vydrží fakt dlouho, dejme tomu 30 korun na měsíc,“ odhaduje.

Ocet a sodu Helena používá taky na mytí vlasů. Ostatně když mě vede do koupelny, mluví o tom, že musela dlouho vymýšlet, jak se zbavit odpadu po kosmetických prostředcích. Teď mi třeba ukazuje kamenec, který používá místo běžného deodorantu. Vypadá i celkem podobně.

„Vlastně se to jenom namočí a nanese. Je sice v obalu, ale měl by vydržet tři až pět let, stojí kolem sto korun, takže člověk zase hodně ušetří,“ popisuje Helena.

Kamenec nabízejí i běžné drogerie. Potraviny Helena nakupuje v bezobalové prodejně do vlastních nádob, nikoliv v supermarketech.

Bezobalové prodejny

„Tady nakupuju skoro všechno kromě zeleniny. Většinou nakupuju základní věci jako těstoviny nebo luštěniny,“ vyjmenovává Helena v prodejně. Zároveň dodává, že v obchodě za potraviny na týden utratí většinou 150 korun.

Majitelka bezobalové prodejny Veronika Klásková ale Radiožurnálu sdělila, že lidí v jejím obchodě většinou utratí kolem tří set korun.

„Někteří říkají, že je to dražší, já jim zase vysvětluju, že je to v bio kvalitě. Něco je zase levnější, protože to můžou nakoupit bez poplatků za obal,“ objasnila Klásková.

Bezobalových prodejen přibývá. Podle webu Reduca.cz, který počty takových obchodů sleduje, jich v Česku aktuálně funguje 66, skoro o dvě třetiny víc než loni.

„Největší koncentrace je ve velkých městech, Praha, Brno, ale prodejny najdeme také v menších městech, Rožnov, Karviná, Kolín,“ vysvětluje provozovatelka webu Martina Sumbalová.

Obchodní řetězce

Vedle malých obchodů plánují omezit plasty včetně obalů už i některé obchodní řetězce. U vybraného zboží to chystají v řádu několika let třeba obchody Tesco, Lidl a nebo Kaufland.

„V současné době redukujeme meziobaly, které nejsou nutné, kdy například sušenky jsou baleny jednotlivě a potom ještě všechny dohromady,“ říká mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl.

Vraťme se ale za Helenou do Olomouce. Jaké jsou její výsledky životního stylu Zero waste? „Směsný odpad nevyprodukuju skoro žádný a jinak je to něco málo toho recyklovatelného odpadu, ten bych vynášela jednou za měsíc,“ říká nakonec. Už se prý ale těší na to, že jednou koš vůbec vynášet nebude.