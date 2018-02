Žijeme dobu velkého egoismu, alespoň u nás na Slovensku, říká Zuzana Kronerová

„Otec, matka i já jsme byli citově založení, tak jsme v době totality nikdo nechtěli z Československa emigrovat. Přicházely hořké momenty, ale i přes šílené poměry normalizace jsem byla mladá a plná sil. A nakonec jsme se společně proti tomu s kolegy a kamarády vymezili,“ říká o své herecké rodině a přátelích nedělní host Osobnosti Plus a Barbory Tachecí, slovenská herečka Zuznana Kronerová. Praha 20:45 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zuzana Kronerová - Osobnost Plus

„Nemohli jsme hrát třeba západní dramatiku. Ale vždycky jsme si v inscenacích našli možnosti vyslovit protest nebo svou pravdu mezi řádky a diváci to vítali. A po revoluci nám to nakonec i chybělo,“ dodává.

Na otázku moderátorky, jak se dívá herečka na současnou politickou situaci, Zuzana Kronerová odpovídá: „Mám radost, že naše dnešní vláda nehodlá koketovat s myšlenkou, že vystoupíme z Evropské unie a z NATO. Máme skvělého prezidenta, slušného člověka Andreje Kisku. A i komunální volby dopadly pozitivně, protože extremismus, který je na Slovensku současný velký aktuální problém, u nás nevyhrál. A lidé se z předchozích excesů poučili.“

Dcery jsou empatičtější

Měla jsem báječné rodiče. Pomohla jsem jim potom, myslím si, na konci trošku i při umírání. Měla jsem je doma a pečovala o ně. Teď mně zemřela tchýně Libuška, velmi inteligentní žena. Starali jsme se o ni a myslím, že to velmi oceňovala. Starý člověk, který je nemocný, potřebuje dvě věci: mít vlastní důstojnost a aby ho nic nebolelo, ale pozornost je velmi důležitá a potřebná,“ říká Zuzana Kronerová o svém vztahu k rodičům v době, kdy už ztráceli sílu, a generační téma dál rozvádí:

„Mnoho mladých lidí to nepociťuje a ani si to neuvědomuje. Uvědomme si, že žijeme dobu dost velkého egoismu, alespoň u nás na Slovensku určitě. Každý je jen sám pro sebe. A na rodiče vlastní děti zapomínají. Nevím, jak to bude se mnou a manželem, až budeme opravdu staří. Mám dvě děti, ale myslím, že dcery jsou vždy empatičtější a přítulnější. Takže se víc spoléhám na svou dceru než na svého syna.“

Slovenská herečka Zuzana Kronerová se narodila 17. dubna 1952 v Martine. Je dcerou slovenského herce Jozefa Kronera a Terézie Hurbanové-Kronerové. Původně chtěla studovat filologii, nakonec absolvovala studium herectví a v roce 1974 nastoupila do Divadla pro děti a mládež v Trnavě. V roce 1979 přešla na bratislavskou Novou scénu. Uplatnila se i v televizních inscenacích a seriálech, v rozhlase a v dabingu. Momentálně je její domovskou divadelní scénou bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90. Je vdaná, má dvě děti.