OBRAZEM: Komunisté si připomněli První máj na Střeleckém ostrově. Na akci dorazili i odpůrci

Komunisté se sešli v menším počtu kvůli koronavirové epidemii, nepořádají ani své tradiční prvomájové akce.

ONLINE: O 440 případů méně než před týdnem. Testy v pátek potvrdily v Česku 2161 nově nakažených Číst článek

Předseda strany Vojtěch Filip doporučil okresům, aby organizovaly oslavy Svátku práce akcemi typu promenádních koncertů, kolem kterých budou lidé jen procházet a komunisté jim budou moci rozdávat propagační materiály.

„Covid jde a neptá se. Musíme respektovat základní pravidla, byť už se to začíná rozvolňovat, takže i dnes to bylo poněkud lepší než před rokem, ale to není hlavní problém. Připomenout si Svátek práce, který je dnes globální, protože problémy práce jsou globální, je na místě,“ řekl novinářům poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Na závěr zhruba půlhodinového shromáždění komunisté zazpívali Internacionálu.

Marta Semelová na prvomájové akci KSČM na Střeleckém ostrově | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Na akci dorazilo také několik odpůrců, kteří drželi americkou vlajku a transparenty jako „KSČ čisté zlo“ nebo „Totalitu už nikdy!“ Protest byl poklidný.

Od 10.00 pořádá na Střeleckém ostrově akci blok nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Policisté budou během dne dohlížet na víc než desítku oznámených akcí.

Policisté budou v Praze během dnešního dne dohlížet na více než desítku oznámených shromáždění. Věříme v jejich poklidný průběh a prosíme o dodržování vládních nařízení, kdy při shromáždění je nutnost mít zakryté dýchací cesty a dodržovat rozestupy. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) May 1, 2021