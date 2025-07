1. místostarostka sokolů: O zadržené peníze se hlásí i Světový svaz sokolstva, věříme ale, že většina je naše

Rok a půl po odhalení krádeže desítek milionů korun České obci sokolské (ČOS) kauzu stále vyšetřují policisté. Tíživá atmosféra mezi sokoly je už ale podle 1. místostarostky ČOS Kamily Šrolerové pryč. Nové sokolské vedení zavádí postupně doporučení auditorů a bojuje o ukradené miliony, které se podařilo policii zajistit po pravděpodobné pachatelce, zesnulé asistentce Elišce Colding. O peníze se hlásí ale i jiní – třeba Světový svaz sokolstva. Rozhovor Praha 7:00 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místostarostka České obce sokolské Kamila Šrolerová | Zdroj: Česká obec sokolská

Když jsem před rokem na tomto místě vedl rozhovor s tehdy čerstvě zvoleným starostou Martinem Chlumským, tak ta nálada v Sokole byla poměrně těžká. Jak to vypadá v tomto roce?

Musím říct, obzvlášť po červnovém volebním sjezdu, že atmosféra je výborná. Jsou to mé dojmy a mé pocity, ale i když jsme čekali na sjezdu těžké jednání a bouřlivou diskusi o té kauze, tak skoro žádná nebyla. Zřejmě ta otevřená komunikace, kterou od začátku vedeme, kdy prezentujeme veřejně i průběh trestního řízení, má v tomto ohledu pozitivní dopady.

17 pytlů. Policisté procházejí zajištěný majetek po asistentce, která měla ukrást sokolům miliony Číst článek

Velmi zajímavé je i vnímání značky České obce sokolské. Nechali jsme si zpracovat výzkum společností Kantar, jak nás lidé třeba i po té kauze vnímají, a musím říct, že nás výsledky příjemně překvapily. Ukázalo se, že vzorek zhruba 3000 respondentů – což je významný počet – vnímá Českou obec sokolskou jako značku velmi pozitivně. A to nejen z důvodu sportovního, pohybového, ale hlavně – a to se hezky četlo – se na prvních příčkách ve vnímání umístila slova jako čest, poctivost a férovost. A to je po té kauze příjemné zjištění.

Zmiňovala jste, že na posledním sjezdu o kauze nebyla téměř žádná diskuse. Opravdu je ta kritika už pryč?

Kritické dotazy nepadaly ani přímo na tu kauzu, ani jinak. A to nechci, aby to zavánělo nějakou sebechválou, přijímám to s veškerou pokorou pro naši práci. S čistým svědomím ale musím říct, že jsme opravdu za těch 14 měsíců udělali strašně moc práce. Především tomu pomohl ten slet – a to nejen ve vztahu k veřejnosti, ale i uvnitř našeho hnutí. Heslo sletu bylo „Slet spojuje“ a ono to opravdu v té době tak zafungovalo.

Protože když si vzpomenu na jednání, na kterém se před rokem odvolávala bývalá starostka Hana Moučková, tak tehdy byli delegáti velmi rozladění, naštvaní… Už tomu tak není?

V té době to nebyl sjezd, ale zasedání výboru a já jsem v té době ještě byla právě na místě těch rozhořčených, zklamaných a ukřivděných vyslanců, kteří byli zcela oprávněně šokováni tou kauzou. Vzhledem k tomu, že se ještě před jednáním toho výboru neozývaly ze strany paní bývalé starostky (Hany Moučkové – pozn. red.) žádné závratné reakce, jak bude k té kauze přistupováno, tak jsem to rozhořčení cítila. Sama jsem totiž měla spoustu otázek a nenalézala jsem žádné odpovědi. Takže ano, tehdy ta atmosféra byla ostrá. Ale paní starostka tehdy odstoupila hned na začátku výboru a od té doby jsme už pouze vedli debaty, co dál.

Byly vám ukradeny desítky milionů a já chápu, že policie nechce úplně veřejně řešit, proč se vyšetřování prodlužuje, ač bylo avizováno, že by mohlo skončit už na začátku letošního roku. Ale předpokládám, že se na průběh vyšetřování pravidelně ptáte. Máte informace o konkrétních posunech?

Ano, máme. A samozřejmě máme i konkrétnější informace, proč to vyšetřování tak dlouho trvá. Je strašně těžké tohle vysvětlovat směrem do žup a jednot, jedná se tady ale o nějaké finanční prostředky a o velký seznam movitých věcí, které policie zajistila. Jenom pro vaši informaci: teď nově vím, že jde o 17 pytlů převážně s oblečením a bižuterií – záměrně říkám bižuterií, protože se čekalo na znalecké posudky, které zjišťovaly hodnotu těch zajištěných šperků, a zjistilo se, že jde o bižuterii se sice vysokou pořizovací, ale nízkou aktuální prodejní cenou.

Podívejte se, odkud a kdy mizely sokolům peníze:

Teď si vezměte, že policie musí veškeré účty paní Colding (zesnulé asistentky, která je podezřelá z krádeže desítek milionů korun sokolům – pozn. red.) a pohyby na nich prošetřit a zjistit, co bylo placeno z jejích legálních prostředků, třeba ze mzdy, a které prostředky získala trestnou činností. To stejné se děje i s těmi zadrženými movitými věcmi. Je to opravdu obrovský seznam. Policisté musí zjistit, které věci byly pořízeny legálně, z jejích legálních finančních prostředků, a které nelegálně. A to jsem po rozhovoru s naším právním zástupcem pochopila, že je důvod té prodlevy.

Tedy že se snaží spárovat konkrétní platby s prostředky, které vám byly ukradeny?

Ano, přesně tak, protože třeba ne všechny ty zabavené movité věci byly pořízeny z peněz, které získala z trestné činnosti. Ale to opravdu pouze spekulujeme. Já osobně si pořád myslím, že většina těch věcí byla pořízená z peněz České obce sokolské. Každopádně než se to celé dá do dražby, tak je třeba těch 17 pytlů probrat. A máme informaci, že to způsobuje to největší zdržení.

Žaloba na bývalé vedení

Podle posledních informací, které jsme od policie získali, bylo po zesnulé asistentce a pravděpodobné pachatelce Elišce Colding zabaveno 11 milionů korun ve formě peněz a movitý majetek v hodnotě jednotek milionů. Máte už přesnější informace, kolik peněz by mohla dražba majetku vynést?

Poslední číslo, které jsem slyšela někde před tři čtvrtě rokem, bylo okolo sedmi milionů. Ale to bylo jenom po nějaké první komunikaci s vyšetřovatelem a mezitím uběhlo mnoho měsíců, byly provedeny znalecké posudky… Takže se přiznám, že nejsem schopná přesnou cifru uvést.

Exjednatel sokolů zůstává ve vedení středočeské župy. Centrála po něm přitom plánuje vymáhat miliony Číst článek

Takže když to teď v rychlosti sčítám v hlavě – 11 milionů v hotovosti, nějakých sedm milionů, možná více, za prodej movitého majetku… To by se vám vrátila ani ne polovina toho, co měla zesnulá asistentka starostky České obci sokolské ukrást.

Bylo by krásné, kdyby se alespoň tohle vrátilo. My tomu pořád věříme a co jsem se na sjezdu bavila s naším právním zástupcem, tak i on říkal, že takto pozitivně smýšlí také vyšetřovatel.

Samozřejmě se přihlásil jako nový poškozený do trestního řízení také Světový svaz sokolstva, ale v jeho případě asi opravdu budeme hovořit 300–400 tisících maximálně. Za stávajících okolností by se nám tedy většina z těch zabavených milionů mohla vrátit.

Stále je tady ale pro vás riziko, že část těch peněz se nedokáže s trestnou činností spárovat a tím pádem by zřejmě spadly do dědického řízení. Už dříve jsme informovali o tom, že se tomu snažíte zabránit. Je už jasné, jaký podíl těch prostředků by tam případně mohl jít?

Strašně ráda bych měla tyto informace, ale ten stav je teď takový, že jsme se jako Česká obec sokolská raději přihlásili i do toho dědického řízení se všemi vyčíslenými pohledávkami. Ale dokud nebude jasno, jaký majetek paní Colding pochází z trestné činnosti, tak to dědické řízení stojí. Čeká se na výsledky vyšetřování.

Ptám se na to proto, že po zesnulé asistentce zůstala také řada dluhů. A předpokládám, že exekutoři se o zabavené peníze také budou zajímat. Jak tohle může Sokolu zkomplikovat situaci?

Pořád věřím tomu, že ty prostředky – už z principu majetku, který spadá do dědického řízení – tam nemůžou spadnout. Pořád věřím, a musím říct, že i po mnohých diskuzích s právním zástupcem, že ty prostředky nemají co v dědickém řízení dělat, protože to nebyly její prostředky. Nepředpokládáme, že by k tomu vůbec mělo dojít.

Takže i vyšetřovatel předpokládá, že ty peníze skutečně jsou výnosy z trestné činnosti, které by měly sloužit primárně k úhradě vám vzniklé škody?

Přesně tak to vnímáme. Ale jak to přesně vidí, byste se musel zeptat jeho.

Částku, která by se vám mohla teoreticky vrátit, jsme vypočítali na nějakých 20 milionů korun. Ukradeno vám bylo ale více než 40 milionů. Plánujete tu zbylou částku, která se vám nepodaří po ukončení vyšetřování získat ze zajištěných prostředků, vymáhat po předchozích statutárech – exstarostce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli, jak jste dříve avizovali?

To je zajímavá otázka, protože s tou žalobou čekáme na vyčíslení škody po skončení vyšetřování. Musíme si totiž říct zcela otevřeně: podat žalobu na náhradu škody po bývalých statutárních orgánech, to vyžaduje opravdu precizně zhotovenou žalobu s návrhem a vyčíslením. Důkazní břemeno bude na naší straně, takže to soudní řízení bude velmi náročné. I proto teď nemá význam podávat žalobu s pouhým odhadem a počkáme si, až budeme tu škodu opravdu znát.

Komunikujete nějak s předchozím vedením České obce sokolské?

Já osobně určitě ne. A domnívám se, že s nimi nijak nekomunikují ani pan starosta (Martin Chlumský – pozn. red.), ani jiní členové předsednictva.

Sokolové bojují o ukradené peníze. Policie u asistentky zajistila 11 milionů v hotovosti Číst článek

Ptám se na to proto, že když jsem to probíral s panem Těšitelem, tak on říkal, že se vše dělo jemu za zády. Že o ničem nevěděl. Proto mě zajímalo, jestli jste to s ním nějak řešili?

Ne, ze strany České obce sokolské žádná komunikace neprobíhá. Mám dojem, že neprobíhala ani v době, kdy se prováděl forenzní audit – oba (Moučková s Těšitelem – pozn. red.) tehdy už měli své právníky, kteří jim asi doporučili co nejméně hovořit. Ale to je pouze má domněnka.

A zdali se to dělo za zády bývalého jednatele? To je opět spekulace. Může to tak být. Ale princip řádného hospodáře do toho zavinění zahrnuje i nedbalostní jednání, po kterém je možné škodu vymáhat.

Jak vyplývá z auditní zprávy, platby a úvěrové smlouvy byly autorizovány elektronickým podpisem exstarostky Moučkové a exjednatele Těšitele. I auditoři zmiňují, že se tak zřejmě dělo bez vědomí obou statutárů. Když jsem to vloni probíral se starostou Chlumským, tak on říkal, že odpovědnost za závazky z podepsaných úvěrových smluv přesto zůstává plně na České obci sokolské. Opravdu nedošlo k žádné reflexi ze strany banky? Že by třeba uznala nedostatky v systému podpisu smluv?

Bohužel ze strany banky žádná taková reflexe neproběhla. Podepsali jsme s nimi dohodu o narovnání, která byla výsledkem spousty jednání. Na druhou stranu, základem té dohody o narovnání je, že nám byly odpuštěny nějaké sankční úroky a rozděleny splátky do delšího časového období. Čistě filozoficky bychom mohli debatovat o tom, zdali třeba tento krok není ze strany banky jistým uznáním vlastní odpovědnosti.

To splácení úvěru, předpokládám, jde čistě z kasy České obce sokolské, z vaší komerční činnosti?

Ano, jsou to přesně tyto vlastní zdroje, zejména pronajímání prostor v Tyršově domě.

Opravy jsme museli odkládat

Zmizely vám desítky milionů, od začátku jste trvali na tom, že navzdory způsobené škodě nehrozí rozprodávání sokolského majetku, ale minimálně bude třeba utáhnout si opasky. Jak přesně vás ta ztráta peněz omezila – když se na to podíváme s tím ročním odstupem

Pro nás byla priorita, aby se to jakkoliv nedotklo žup a jednot. Ale určitě jsme ztrátu těch peněz v České obci sokolské cítili. Tím, že Tyršův dům oslavil letos 100 let, tak jsme měli plány na nějaké investice. Nejenom stavební úpravy, ale třeba i nové projekty. To všechno se muselo pozdržet.

9:23 Detaily ze sokolského auditu: při krádeži převáděla asistentka desítky milionů přes několik účtů Číst článek

Projevilo se to také na rozpočtu ústředí. Museli jsme například odebrat milion korun na marketing a propagaci. Ale nějak to zvládáme a už rozbíháme i první stavební práce. Začíná se nám přestavovat hostel, to je skvělá věc. Začíná se také opravovat část Tyršova domu u parkoviště. Takže se po té kauze začínáme postupně zvedat z kolen do stoje.

Může i to být nakonec součástí té vymáhané škody – fakt, že se musely některé investice odložit, a jak víme, ceny stavebních materiálů zkrátka rostou…

Mě jako právničku o tom hrozně baví diskutovat, ale zase odpovím, že až takhle detailně jsme to zatím neprobírali. O tom všem se budou vést sáhodlouhé debaty s našimi právními zástupci, než se to celé připraví.

Zmínila jste, že jste museli odebrat milion korun z marketingu. Neprojevilo se to negativně s ohledem na velké akce, které jste vloni pořádali?

Když jsem si nedávno zjišťovala, jak nás to snížení rozpočtu na marketing ovlivnilo, tak jsme asi měli štěstí nejenom na šikovné lidi, ale právě i na ty různé akce, díky kterým byla Česká obec sokolská vidět v pozitivním světle. Nešlo jen o oslavu 100 let Tyršova domu, ale třeba i o Sokolskou kapku krve. Takže v tom marketingu nás to nakonec tak nezasáhlo a vlastně nejvíce ty peníze chybí v investicích do nemovitostí.

Tyršův dům v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kodex i větší dohled nad penězi

Výsledky forenzního auditu už znáte. Znáte i doporučení auditorů. Co se vám povedlo již zapracovat do fungování České obce sokolské a co ještě chybí?

Spousta opatření byla přijata a už se v praxi vykonávají. Jako předsedkyně legislativně právní komise vím, že zatím pokulhávají nové směrnice, jejichž přijetí prostě trvá. Musíte něco navrhnout, pak to dát do připomínkového řízení, musí to schválit výbor… Ten proces je složitější.

50 milionů fuč. Podle reportéra je otázkou, zda asistentka u Sokolů ‚jela‘ v podvodech sama Číst článek

Řada věcí se ale už podařila přijmout na základě závazných pokynů starosty – to jsou třeba nějaké personální záležitosti. Například při přijímání zaměstnance se dříve neprováděla jeho kontrola z otevřených zdrojů, jakým je insolvenční rejstřík. Nově bude vždy ta osoba prověřená, obzvláště pak, když nastupuje na místo, kde bude nakládat s finančními prostředky. To stejné by měli podstupovat také členové předsednictva a kontrolní komise.

Veškeré smlouvy s finančním plněním bude také nově schvalovat předsednictvo s nemožností tuto povinnost delegovat na někoho jiného. To všechno je ale třeba ještě uchopit v oficiálních směrnicích.

Takže by už zkrátka nemohl úvěrovou smlouvu uzavřít sám starosta?

Ano, přesně tak. Bylo to jedno z hlavních doporučení auditorů, které se už v rámci jednání předsednictva praktikuje.

Ale podpisové právo, předpokládám, mají pořád oba statutárové – starosta a jednatel?

To podpisové právo je samozřejmě jasně definované ve stanovách – v nepřítomnosti pana starosty jsem to já jako první místostarosta. Ale významně se interně změnily i postupy ve vztahu k úhradě objednávek. Byl zavedený systém, kdy už se ty objednávky neschvalují jednou osobou, ale kontrola probíhá čtyřma očima dvou kompetentních zaměstnanců. Myslím, že spousta věcí zde byla digitalizována a v souladu s auditními závěry tady už řada věcí neprobíhá papírovou formou.

Zavedla se i pravidelná spolupráce s kontrolní komisí, kdy jsou jí pravidelně předkládány zprávy o pohybech na účtech, o uzavřených smlouvách s finančním plněním a tak dále.

A nikdo už tedy nenosí papírové účty na účetní oddělení, jako to měla dělat zesnulá asistentka Colding, která měla tyto výpisy z účtu upravovat. Ale předpokládám, že účetní sama na stav toho účtu už vidí.

Ano, přesně tak. Je tam elektronický systém.

Část stanov, která mluví o tom, že podpisové právo za ČOS mají společně starosta a jednatel | Zdroj: stanovy České obce sokolké

Auditní zpráva hovoří i o potřebě zavést systém na ochranu oznamovatelů. Zavedli jste ho?

Ano. Ten vnitřní oznamovací systém, který se přijal, je po té kauze ze strany zaměstnanců velmi vítaný. Nemusí jít rovnou o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, ale také různá podání, podněty, které už mají určitým způsobem čistit tu atmosféru uvnitř hnutí.

Vy sama teď zároveň píšete etický kodex zaměstnance a činovníka. Co si od jeho zavedení slibujete?

No, slibuji si od něj mnohé a doufám, že tu hodnotu nakonec přinese. Za prvé: je tady nějaký zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, takže my i na základě toho zákona musíme nějaký protikorupční program mít. A to je potřeba dát dohromady úplně stejně jako bylo potřeba implementovat ten vnitřní oznamovací systém. No a s tím vším úzce souvisí právě i ten etický kodex.

No ale co přesně má ten kodex přinést?

Slibujeme si od toho převážně to, že činovníci České obce sokolské zjednodušeně budou vědět, jak eticky jednat v nestandardních situacích. Neříkám, že to zrovna musí být protiprávní situace, ale také se to týká například možného střetu zájmů v jednotách a župách. Je to u nás naprosto neupravená oblast. Musíme činovníkům a zaměstnancům ukázat, které situace jsou standardní a které už jsou za hranou nějakého etického jednání.

Zároveň je to dobrý signál i vůči našim partnerům – že etický kodex máme a záleží nám na tom, abychom podle něho jednali. Bude to náročné uchopit, protože ten kodex musí reflektovat celou organizační strukturu České obce sokolské. Nejsme firma, kde něco podobného uděláte poměrně snadno – máme jednoty, župy… Ale věřte mi, že právě tam na ten etický kodex čekají, protože právě v těch jednotách je mnohdy střet zájmů markantnější. Vezměte si třeba malou jednotu, kde je starosta zároveň zastupitel obce a jeho rodina je ve výboru, protože to tak bylo historicky. Je to zkrátka složité.

No a budete to dodržování kodexu schopní vymáhat?

To je podle mě otázka, kterou si pokládají všechny právnické osoby, co zavedly etický kodex. Na druhou stranu – když jako zaměstnanec přijdete do společnosti, součástí přijetí do pracovněprávního vztahu bude i vaše uznání vázanosti etickým kodexem. Takže si dovedu představit, že to budou povinnosti spadající do pracovněprávního vztahu.

Něco jiného to bude pro volené činovníky, ale i ti musí nějakým způsobem jednat podle etických principů. A myslím, že kdyby takový činovník jednal v rozporu s etickým kodexem, pak to může být důvod pro ostatní orgány takového činovníka případně odvolat.

V tomto ohledu bude probíhat ještě veřejná debata a na to se velmi těším.