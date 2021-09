První výzva pro příští českou vládu: jakou strategii mají kandidující strany a hnutí v boji s koronavirem?

Stát nesmí připustit další plošné lockdowny. V prvním dílu seriálu Radiožurnálu „10 výzev pro příští vládu“ se na tom shodla většina stran a hnutí, která kandidují do Poslanecké sněmovny. Zatímco ČSSD by případně posílila nemocniční síť v regionech, koalice Pirátů a Starostů chce provést reformu Státního zdravotního ústavu. Jakou strategii v boji proti koronaviru mají ostatní subjekty, si můžete přečíst v následujícím souhrnu. 10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Praha 8:00 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak by se strany a hnutí kandidujících do sněmovny připravily na další vlnu koronaviru? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

První výzva má název Strategie boje proti covidu.

Jaké tři kroky by strany a hnutí udělaly ve své vládě prioritně, aby dostatečně připravily stát na hrozbu další vlny koronaviru či jiné pandemie v blízké budoucnosti? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise, pozn. red.)

Strana zelených

Problém koronaviru není zdaleka za námi. Už ale nesmíme zavádět lockdowny. Musíme posílit investice do výzkumu nových mutací, zajistit trvalou dostupnost testování a expertní rozhodování v případě dalších vln nebo nutnosti nového kola očkování.

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek: Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělalala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti? Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení? Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP? Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat? Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak? Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili? Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout? Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy? Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady? Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Pandemie musí vést k přehodnocení toho, jak u nás fungují hygienické stanice. Chceme moderní, digitálně propojené instituce, které budou předcházet problémům veřejného zdraví a budou mít kapacitu i erudici profesionálně organizovat nutná opatření.

Náš stát dlouhodobě zapomíná na prevenci. Posílíme zásadním způsobem proplácení preventivní péče zdravotními pojišťovnami. Zavedeme opatření pro podporu zdravého životního stylu, jako jsou zdravá jídla do škol, nemocnic, institucí. Investujeme do infrastruktury pro pěší a cyklodopravu, která není jen věcí dopravy - pohyb pěšky nebo na kolech přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu. Financování sportu ze státního rozpočtu by se mělo zaměřit na podporu sportování pro všechny.

Švýcarská demokracie

Zrušit veškerá omezení a nechat lidi žít v běžném režimu. Opatření se vyhlašovala na základě testu PCR, nevhodného pro tyto účely, a i WHO (světová zdravotnická organizace) jej ruší k 1. 1. 2022. Dokonce se zakázalo pitvat, takže se nezná důvod úmrtí a jestli vůbec nějaký byl na covid-19. Být pozitivní na PCR test neznamená být nemocný a ani infekční pro ostatní!

Zavést systém výuky a školení o civilní obraně a samostatnosti v krizových situacích. Upřednostnit osobní svobodu a zodpovědnost jednotlivce v tom, jak se chce chránit obecně a proti koronaviru. Motivovat lidi k soběstačnosti.

Ukončit očkování, a to zejména u dětí a populace v mladším věku. Nikdo nezná dopady na plodnost, onkologická onemocnění, autoimunitu atd. Již nyní se projevují záněty srdečního svalu zejména u mladých mužů či Guillain-Barré syndrom charakterizovaný progresivní svalovou ochablostí nebo obrnou. Je třeba zodpovědně zhodnotit dopady očkování, pokud si přejeme, aby se zde dále rodily zdravé děti našim dětem a abychom byli zdraví.

Volný blok

Pandemie provázejí lidskou společnost po celou historii, jsou nepředvídatelné a žádná vláda nemůže jejich vzniku zabránit. Je proto nutné, aby si společnost znovu uvědomila, že nemoc a smrt jsou součástí života, aby smrt přestala odsouvat na okraj myšlení a života.

V materiální oblasti je potřebné podporovat prevenci, především tedy zdravý životní styl, konzumaci vitamínů a zejména tělesnou zdatnost občanů. Součástí toho je i návrat zdravovědy do vzdělávání a podpora zdravotnických kroužků pro děti.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odmítáme pandemickou tyranii a požadujeme po vládě zrušit tzv. pandemický zákon. Prosazujeme, aby se uznávaly protilátky, a chceme, aby se děti vrátily do školy bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Je potřeba odmítnout plošné zákazy a opatření cílit pouze na rizikové skupiny. Tyto kroky by měla příští vláda udělat.

Je potřeba využívat stávající legislativu, zejména zákon na ochranu veřejného zdraví, který dává dostatečné pravomoci orgánům ministerstva zdravotnictví. Plošné zákazy nejsou řešením!

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Je třeba udržet široký přístup k bezplatnému testování tak, abychom dokázali identifikovat případná ohniska nemoci. Boj s pandemií také ukázal, jak zásadní je udržet systém široce dostupného, bezplatného veřejného zdravotnictví a lůžkovou péči.

Sociální demokracie nepřipustí privatizaci nemocnic a zdravotnických služeb. Pandemie ukázala, že veřejné zdravotnictví, které není zaměřené na zisk, ale záchranu lidských životů a poskytování péče každému občanovi je tím nesilnějším nástrojem pro zvládnutí podobné krizi. Nicméně se ukázalo, že v řadě regionů není zdravotnický systém zdaleka tak odolný jako ve velkých městech. Chceme proto, namísto nesmyslných megalomanských investic do nových nemocnic v Praze, směřovat peníze na posílení nemocniční sítě a lůžkové péče v regionech. Chceme, aby špičková lékařská péče byla dostupná skutečně všem, napříč celou republikou.

Volte Pravý blok

Strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že ruská hybridní anti-křesťanská válka 2011-2038 – ve které zahyne 1/3 Lidstva - a ničivá ruská bakteriologická zbraň COVID 19 těžce poškodí hospodářství Západu, protože všichni politici a novináři infiltrovaného, zrazeného a proto nebráněného Západu ignorují všechny účinné, vyzkoušené a levné léky proti covidu a místo nich prosazují pouze extrémně drahé a zdravotně vysoce škodlivé očkování, které je jen DALŠÍ RUSKOU BAKTERIOLOGICKOU ZBRANÍ!!! Proto také samotné Rusko Covidem 19 postiženo prakticky není a všechno tam funguje normálně a bez omezení, na rozdíl od zbytku světa. PROTO PROSADÍME: Nákup velice levných a účinných léků, které se v zahraničí i u nás už osvědčily, místo drahého a nebezpečného očkování. PLNOU státní kompenzaci za škody, způsobené státem živnostníkům a podnikatelům, na základě jejich předchozích daňových přiznání. Přísně potrestáme ty představitele státu a jejich komplice, kteří si na koronaviru nakradli.

Aliance národních sil

Vláda musí okamžitě zrušit svá nezákonná nařízení: zdravotně závadné nošení roušek, nesmyslné testování a nebezpečnou experimentální vakcinaci. WHO (Světová zdravotnická organizace) prohlásila koronavirus covid-19 za „pandemii“, ačkoliv to může být stav, kdy míra úmrtí na infekci dosáhne více než 12 procent. Ta je však maximálně jen 0,4 procenta!

Rozhodnutí o světové pandemii přijalo Světové hospodářské fórum (WEF) v Davosu (21. – 24. ledna 2020) za zavřenými dveřmi zcela nelékařským, ale politickým orgánem. Samotnou pandemii WHO nikdy oficiálně nevyhlásila! Tato falešná celosvětová nouzová situace v oblasti veřejného zdraví byla nadiktována téměř každé zemi ze 193 členů OSN. Šéf WEF Klaus Swab veřejně prohlásil: „Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí předělat a upravit celý svět.“

Globální aliance pro vakcinaci (GAVI) B. Gatese velmi těsně spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem. Jedná se primárně o ekonomickou přestavbu světa skrze údajnou pandemii koronaviru.

Trikolóra Svobodní Soukromníci

Nemocné léčit, ohrožené chránit, zdravé nechat normálně žít. U respiračních onemocnění je dle našich zákonů za epidemii považováno, když onemocní 1600 až 1800 lidí na 100 000 obyvatel. Pokud takových čísel nedosahujeme, žádná epidemie, natož pandemie, u nás není.

Covid navíc už dávno není pouze zdravotnický problém, nýbrž daleko více problém ekonomický, společenský a právní. Zatímco některé obory, firmy a lidé kvůli vládním opatřením krachují, pár vyvolených si na covidovém byznysu nezřízeně mastí kapsy.

Také jsme doslova odepsali jednu generaci dětí a mládeže. V žádné jiné zemi nebyly děti uvězněné doma tak dlouho jako u nás. Škody na našich dětech jsou nevratné.

Rovněž je nepřípustné, abychom dobrovolně povinným očkováním a covid pasy vytvářeli dvě skupiny občanů. Dvě kategorie, které nemají stejná práva, ačkoli ta jim zaručuje ústava.

Aliance pro budoucnost

Revizi krizových plánů a krizové infrastruktury pro řešení mimořádných situací.

Ostré cvičení s mobilizací krizové infrastruktury podle krizových plánů, které by včas preventivně pomohlo odhalit mezery v systému a dílčí nedostatky.

Neprodlenou nápravu zjištěných nedostatků a kontrolní revizi stavu krizové infrastruktury po odstranění závad (audit, závěrečnou prověrku systému).

Hnutí Prameny

Zdraví občanů České republiky je pro nás prioritou. Základem zdraví je funkční imunitní systém a ten se rozvíjí ve zdravém životním prostředí, je posilován kvalitní stravou, dostatkem pohybu a psychickou pohodou. To je základní prevence, kterou začneme uplatňovat okamžitě.

V současné situaci je na místě: zahájit používání generických léčiv s prokázaným účinkem, např. léku Ivermectin; začít zveřejňovat kompletní a pravdivé statistiky spojené s onemocněním a užívanými léčivy; vyzvat občany k odpovědnému chování (péči o své zdraví, omezení kontaktu s lidmi, pokud se necítí zdraví); omezení bránící šíření nemoci uplatňovat regionálně ve spolupráci s místními samosprávami, včetně zajištění podpory všem dotčeným občanům a důrazem na ohrožené skupiny; testovat a za nemocné považovat jen lidi s příznakovým průběhem; garantovat dobrovolnost očkování, zajistit jeho maximální bezpečnost (zohlednit stav protilátek a zdravotní stav očkovaného). Při hledání nejlepších řešení budeme spolupracovat s odborníky.

Levice

Levice prosazuje bezcovidovou strategii s vědecky podloženými opatřeními a proočkováním obyvatel: 1) Personální, materiální a finanční posílení orgánů ochrany veřejného zdraví, včetně Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů. 2) Novely zákonů (ochrana veřejného zdraví, pandemický) pro realizaci účinných opatření, včetně uzavření průmyslu, na záchranu lidských životů, ne zisků. 3) Lidem, kteří přišli v důsledku omezujících opatření o příjem, zastavíme exekuce a platby hypoték a zvýšíme nemocenskou na 100 procent.

Zmrazíme platby malých a středních podniků za fixní náklady. Zavedeme dočasný nepodmíněný základní příjem. Pro zajištění kompenzací a postcovidovou obnovu navrhujeme vytvoření solidárního fondu financovaného zvláštním zdaněním velkých a nadnárodních firem, bank a jednotlivců s majetkem nad 1 miliardu korun.

Přísaha

Prověřit všechny státní covidové zakázky.

Zajistit výrobu vakcíny a léčiv na území České republiky.

Udržet děti ve školách. Vytvořit systém ochrany předškolních a školních dětí a bojovat proti dalšímu rušení prezenční výuky.

Provést audit krizového řízení za doby koronaviru po vzoru Velké Británie a Izraele. Pokud se ukáže, že systém byl v pořádku, ale selhali úředníci a politici, trvat na vyvození osobní odpovědnosti.

Nepřipustit privatizaci páteřní sítě nemocnic.

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Už si nemůžeme znovu dovolit další zavření ekonomiky a společnosti. To je největší hrozba, které se musíme umět vyvarovat. Za nejdůležitější proto považuji co největší proočkovanost, která musí být podpořena masivní vládní kampaní. Tu bohužel zatím nevidím.

Stejně tak musí mít stát připravené testovací a trasovací kapacity, aby byl popř. schopen odhalovat lokální ohniska a zvýšený výskyt covidu by se mohl řešit lokálně bez větších zásahů do života a podnikání. Pro koalici SPOLU je další zavření celé země zcela nepřípustné.

Senioři 21

Vakcíny proti covid-19 by měly zůstat dostupné a v dostatečném množství. Vláda by také měla jasněji formulovat, proč je nutné se očkováním chránit proti šíření epidemie. Vládní opatření v oblasti ochrany zdraví by se měla opírat o jasný plán, nikoliv o mix nahodilých zákazů a dle nás naprosto neopodstatněné snahy očkování uzákonit povinné očkování.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

Domníváme se, že stát jako takový z principu nedokáže efektivně bojovat proti jakékoliv pandemii; to ukazuje nejen zoufalé selhání české vlády v tomto úkolu, ale i to, že ani vlády drtivé většiny ostatních zemí na tom nejsou o mnoho lépe. Politikovy reálné incentivy totiž nejsou bojovat s pandemií, nýbrž přesvědčit voliče o tom, že s ní bojuje; a to jsou dvě odlišné věci.

Opatření byla přijímána a rušena spíše podle nálady veřejnosti než podle jejich skutečného dopadu (který vláda beztak příliš neměřila). Řešení by mělo být ponecháno svobodným lidem a volnému trhu. Incentivy skutečně volnotržních (tedy ne těch současných) zdravotních pojišťoven jsou odlišné: zabránit tomu, aby onemocněli jejich klienti, protože to stojí peníze. Je tedy v jejich zájmu smluvně zavázat své zákazníky k dodržování smysluplných opatření (což znamená měřit skutečnou účinnost opatření); též je v jejich zájmu komunikovat tato opatření jasně a srozumitelně, aby se v nich lidé vyznali a neměli problém je dodržovat.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Stát musí být na pandemickou (nebo jinou) krizi reagovat opatřeními, která budou racionální, srozumitelná, odůvodněná a v souladu s právním řádem. Základním předpokladem pro zvládání epidemie nebo jiné pohromy je hlídat hmotné rezervy, aby v případě potřeby byl na skladě dostatek pomůcek pro překonání prvních dnů až týdnů.

Pro případ další epidemie je nutno mít připravené plány pro různé varianty; zároveň mít pro jejich realizaci zdravotnickou i logistickou infrastrukturu. Ta musí být robustní i flexibilní, se schopností rychlého doplňování kapacit, protože mezi epidemiemi je z velké části jen latentní.

Je žádoucí posílit kapacity Státního zdravotního ústavu, aby mohl rychle analyzovat situaci a vydávat fundovaná doporučení. K tomu je potřeba navázat systémové vztahy s nejlepšími vědeckými pracovišti a nastavit pravidla jejich financování tak, aby umožnila co největší mobilizaci vědeckých kapacit. Vláda má doporučení uvádět do života a vysvětlovat občanům, ne jenom zakazovat a nařizovat.

Piráti a Starostové

Jedním z prvních kroků bude transformace Státního zdravotního ústavu do moderního ústavu schopného vyhodnotit existující i potenciální zdravotní rizika a navrhnout účinná opatření. V oblasti laboratorních testů se Státní zdravotní ústav stane metodickým lídrem, který dokáže efektivně spolupracovat s kapacitami nemocničních a soukromých laboratoří. Stát nebude záviset na externích poradcích, ale začne budování vlastních odborných kapacit.

V případě pokračující pandemie okamžitě realizujeme kroky k masivnímu testování a navýšení kapacit pro efektivní trasování. K tomu patří i příprava nemocnic na zvýšené zatížení a zlepšení součinnosti s praktickými lékaři, kteří vědí, kde jsou ti ohrožení pacienti. Cílem je ochrana zdraví za udržení provozu škol a obchodů.

Souběžně začneme pracovat na zlepšení prevence v rámci zdravotnictví a zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Naším cílem je mít kvalitní preventivní programy pro onkologii, diabetologii, kardiologii a předcházet problémům s pohybovým ústrojím.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Základem řízení v pandemii jsou kvalitní informace, krizová komunikace a včasná reakce, včetně identifikace nákazy, vyhlášení pandemické pohotovosti a pak samotného pandemického stavu. Připravenost systému na takový stav se týká zejm. hmotných rezerv (zdravotnický materiál) a mobilizace dostatečné kapacity zdravotnických zařízení.

Konkrétní opatření jsou závislá na typu nákazy. Během pandemie je to ale obecně především efektivní regulace sociálních kontaktů a také vakcinační strategie.

Důležitá je také kalkulace ekonomických důsledků pandemie a obecně dopady fungování základních struktur. A také připravenost systému kontroly dodržování přijatých opatření.

Moravské zemské hnutí

Aktivně, preventivně a motivačně podpoříme co nejvyšší míru proočkování populace a vyzýváme ke zodpovědnosti a opatrnosti. Pro rizikové skupiny bychom zavedli třetí dávku očkování.

Zároveň bychom připomněli, že virová a bakteriální onemocnění vždy budou přirozenou součástí lidského života – nelze kvůli tomu nadlouho uzavřít celou společnost, především školy ne.

Snažili bychom se postupovat tak, aby nedocházelo k soustavnému ničení psychického zdraví lidí, naše apely by směřovaly i do oblasti médií. Zasadili bychom se o tom, aby případná opatření nebyla neustále shazována soudy, tj. protizákonná. Podpořili bychom i zdravý životní styl – každý je za svoje zdraví zodpovědný především sám.

ANO 2011

Nejdůležitější je dotažení očkovací kampaně, naočkovat maximum lidi a třetí dávka pro nejzranitelnější část populace. Podporujeme i dořešení a uznávání protilátek u lidí, co překonali covid.

V tuto chvíli budou končit velkokapacitní centra a očkování dotáhnou mobilní týmy či pobočky, které umožňují vakcinaci bez objednání a praktici, kteří mají od 1. září od pojišťoven motivaci 380 korun u prvoočkovaných seniorů nad 65 let. Očkování zůstane dobrovolné.

Dokud to epidemická situace bude vyžadovat, počítáme s proplácením testů zdravotními pojišťovnami, stejně jako zachování nulové sazby DPH na respirátory. Musíme také přesvědčit zbývajících asi 9 procent populace, abychom dosáhli kolektivní imunity. Současný vývoj epidemie je prozatím příznivý, ale nesmíme podcenit hrozící podzimní vlnu, tedy je třeba stále dodržovat protiepidemická opatření.

Otevřeme Česko normálnímu životu

Ochrana Ústavy České republiky a tím zajištění nedotknutelnosti osobních svobod a práv občanů.

Otevření prostoru pro všechny odborníky na danou problematiku, zavedení tvrdých postihů proti úřadům i jednotlivcům, kteří šikanují jednotlivce za jejich názor.

Propagace prevence a následné hledání léčby dané choroby.

Osobní odpovědnost za vydání jakéhokoliv rozhodnutí.

Moravané

Přísná aplikace § 357 trestního zákoníku o šíření poplašné zprávy zejména u rádoby „nezávislých“ médií ovládaných zahraničními i domácími oligarchy. Za tzv. svobodou slova se nesmí skrývat šíření paniky, zneužívání důvěřivosti laické veřejnosti a vychytralé šíření nenávisti mezi různými skupinami společnosti proti sobě.

Zavedení programu sekundární prevence smrtelných komplikací, jejíž prvotní návrh zaslala v lednu 2021 strana Moravané na adresu ministerstva zdravotnictví. Více informací je na stranickém webu.

Provedení oficiálních studií, které by potvrdily, nebo vyvrátily oprávněnost použití imunomodulancií. Následně takto otestované léky v případě úspěchu zavést do léčby.

