Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení?

Jakým způsobem řešit rostoucí ceny nemovitostí? Na to odpovídali lídři uskupení kandidujících v říjnových sněmovních volbách. Dostupnost bydlení je druhou z otázek předvolebního seriálu Radiožurnálu „10 výzev pro příští vládu". ANO a ČSSD se shodnou, že by stát měl dávat víc peněz na stavbu sociálních bytů. Koalice Pirátů a STAN by chtěla změnit nedávno přijatý stavební zákon. A podle Spolu by se mělo víc bytů stavět na takzvaných brownfieldech. 10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Praha 6:00 7. září 2021

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek: Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti? Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení? Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP? Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat? Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak? Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili? Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout? Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy? Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady? Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Druhá výzva má název Dostupnost bydlení, hypotéky.

Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil/a rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Pro Zelené jsou moderní města s bydlením dostupným pro všechny naprostou prioritou. Obecní byty se sníženým nájemným musejí sloužit především seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v sociální nouzi. Schválíme zákon o sociálním bydlení tak, abychom zastavili obchod s chudobou. Řešením nejsou ubytovny, ale standardní byty v sociálně rozmanitém prostředí. Dobrým příkladem je program Housing first realizovaný v Brně. Chceme omezit spekulace chytrým zdaněním, stejně jako regulovat investice do nemovitostí ze zemí mimo EU. Chceme posílit daňovou progresi, omezit daňové úlevy u kapitálových příjmů jen na drobné investory a hledat nové zdroje v majetkových daních. Část bytového fondu ve městech je zbytečně blokována využitím pro krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Je nutné, aby si města tyto služby mohla sama regulovat. Zjednodušíme investice obcí a měst do transformace brownfieldů.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Růst cen nemovitostí způsobuje zejména Česká národní banka (ČNB) znehodnocováním měny. V roce 1993 při vzniku ČR byl nejmenší mincí desetihaléř, v roce 2008 se nejmenší mincí stala 1 koruna. Lze tedy říci, že za 15 let zdevalvovala ČNB měnu na desetinu a proces pokračuje. Lidé to cítí a ukládají peníze do nemovitostí, čímž se zvyšují jejich ceny. Realitní trh otevřený investorům a spekulantům ze zahraničí tlačí dále ceny nahoru (45 000 OKD bytů dnes vlastní švédská společnost). Přeregulované stavebnictví je pak poslední kapkou. Řešení: stabilizace měny, nulová inflace, omezení přístupu zahraničního kapitálu na realitní trh, přednost na realitním trhu pro občany ČR, ústavní zákon po vzoru Švýcarska, který dá státu za povinnost: Podporovat nabývání a přípravu pozemků pro výstavbu bydlení, zrychlování výstavby a snižování nákladů na výstavbu bydlení, včetně přijímání odpovídajících právních předpisů. Zohlednit zejména zájmy rodin, seniorů, osob s nízkými příjmy a osob se zdravotním postižením...

Volný blok (Lubomír Volný)

Vlastní bydlení je podílem na zemi. Sen o vlastním bydlení nesmí být nedosažitelný. Manželé se dvěma a více dětmi budou mít nárok na odpočty hypotéky podle počtu dětí k pořízení vlastního bydlení. Uvolníme spekulační byty zavedením daně z nemovitosti a daně z nájmu pro stávající zahraniční vlastníky. Přestaneme tak platit za chyby Bruselu. České nemovitosti budou moci kupovat jen čeští občané a firmy českých majitelů se sídlem v České republice.

Svoboda a přímá demokracie - SPD (Tomio Okamura)

V oblasti bydlení je nutné podpořit družstevní výstavbu, výhodné manželské půjčky rodinám a nájemní bydlení v obecních bytech. To je způsob, jak zastavit růst cen bydlení. Podpoříme bydlení lidí, nikoliv spekulace developerů a překupníků. Podporujeme zrychlení stavebního řízení, které zvýší dostupnost bydlení a také sníží cenu nemovitostí. Konec zvýhodňování nepřizpůsobivých v otázkách bydlení. Podpoříme výstavbu startovacích a seniorských bytů a družstevní bydlení.

Česká strana sociálně demokratická - ČSSD (Jan Hamáček)

Pro mladé lidi je získání vlastního bydlení každý rok čím dál obtížnější. Na koupi bytu je u nás potřeba průměrně více než 11 ročních příjmů, což je nejvíce ze států EU! Navíc až polovina nově postavených bytů končí u investorů nebo spekulantů. Proto chceme prosadit zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech. Díky tomu by mohly nové byty zlevnit až o 30 %. Zejména však tento model umožní během dvou až tří let od nabytí účinnosti zákona stavět 12 až 15 tisíc bytů ročně. Dále chceme zřídit Státní bytový fond, který bude skupovat byty na trhu a pronajímat je za normální ceny například seniorům, samoživitelkám, hendikepovaným, mladým rodinám s dětmi nebo i státním zaměstnancům jako jsou hasiči, pošťáci, policisté, či pečovatelky. Chceme tak učinit bydlení dostupným i pro ty, kteří si vlastní bydlení dovolit nemohou.

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že nic není snadnější, než vyřešit problém bydlení ve vlastním nebo pronajatém bytě. K tomu je pouze zapotřebí, aby: Stát, města a obce musí být zákonem donuceny organizovat a podpořit zakládání stavebních bytových družstev zájemců o vlastní bydlení, včetně přidělování do užívání vhodných stavebních pozemků, tak jako se to dělalo za komunistické totality. Města a obce musí být zákonem donuceny začít s výstavbou vlastních nájemních bytů pro své zaměstnance a sociálních bytů s nižším nájemným pro pracující lidi s více dětmi. To vytvoří velice silnou konkurenci velkým developerům, kteří jsou dnes spolčeni s vedením měst i vzájemně mezi sebou, aby si nekonkurovali, což jim pak umožňuje nabízet lidem ke koupi několikanásobně předražené byty. Ty jsou pak dostupné pouze na hypotéku a pro ty nejbohatší. Obecně je dnes bytů k pronájmu dostatek a pro každého, kdo poctivě pracuje. Byty do osobního vlastnictví však potom budou mnohem levnější.

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Je nutné znovu vytvořit ministerstvo stavebnictví, které před rokem 1989 úspěšně připravovalo a řídilo bytovou, průmyslovou, dopravní a vodohospodářskou výstavbu. Problematiku stavebnictví dnes nekoncepčně řeší několik ministerstev (pro místní rozvoj, dopravy, průmyslu a obchodu aj.). Státní podnik by stavěl byty za nákladové ceny, pouze s přiměřeným výnosem pro vlastní reprodukci (obnova a vylepšení technického vybavení apod.) například se ziskem 5 %. Tímto způsobem by se výstavba bytů velmi zlevnila, a jelikož by státní podnik nemusel tvořit zisk pro svého privátního majitele, jímž by byl v tomto případě stát (pouze by vytvářel rezervy na svůj technologický a technický rozvoj, apod.), byty by se pronajímaly za nízkou cenu. Stavebnictví bylo vždy tahounem hospodářství s velkým multiplikačním dopadem na produkci ostatních odvětví. Jeho totální privatizace po roce 1989 přispěla k současnému nízkému hrubému národnímu produktu a zařazení naší země mezi země rozvojové.

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Fungující stát má poskytnout člověku dostupné a důstojné bydlení. Usnadníme výstavbu, snížíme náklady zrušením byrokratického zatížení a nesystémových regulací. Jsme proti zvyšování daně z nemovitosti. Zároveň musíme narovnat pokřivený trh. Jednou z cest, jak lidem zpřístupnit bydlení, je renesance družstevního i nájemního bydlení ve spolupráci s obcemi. Zrychlíme stavební řízení tak, že součástí vlastnického práva ke stavebnímu pozemku bude i právo výstavby v souladu s platným územním plánem. Konkrétní sazby daně z nemovitosti bude určovat příslušná obec, stát určí pouze horní limity. Nízkou daní dosáhneme zvýšení výstavby a současně nižších cen nájmů a bytů. Pomůžeme posílit kapacitu stavebních firem a pro stavebnictví nastavíme jasná pravidla pro pracovní agentury a vydávání pracovních povolení (vždy na konkrétní projekt) tak, aby dovezená práce nezvyšovala administrativní zátěž a náklady staveb, ale ani nesnižovala cenu práce českých občanů.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Podporou rodiny jako základu společnosti, jako potenciálu pro vícegenerační hypotéky na vlastní nemovitost s až padesátiletou splatností. Nezvyšováním daně z příjmu právnických a fyzických osob a od roku 2023 postupným snižování daně o 0,5 % ročně až na konečnou sazbu 12 %. Podpoříme novou výstavbu, např. odstraníme DPH při prodeji pozemků a další daňové nesmysly. Podpoříme družstevní výstavbu s účastí obcí.

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Dostupnost kvalitního bydlení je pro stát a jeho občany zásadní. Nemovitosti aktuálně na trhu vykupují lidé, kteří je nepotřebují k vlastnímu bydlení. To je způsobeno jednak různým zdaněním různých příjmů, které nahrává hromadění majetku úzké skupiny lidí, a jednak tím, že není dostatečně daňově odlišen účel nákupu nemovitosti. Stát i města a obce disponují dostatkem nemovitostí (pozemků i staveb) na to, aby mohly občanům postupně zajistit kvalitní a dostupné bydlení, a to jak vlastní výstavbou a rekonstrukcemi, za jasných a transparentních podmínek, včetně přidělení jednotlivých bytů, tak případně poskytnutím pozemků pro výstavbu družstevního bydlení přímo občany. Výstavba i prodej nemovitostí do rukou lidí, kteří budou v nemovitostech sami bydlet, by měla být výrazně daňově zvýhodněna oproti investičním nemovitostem. Stát by také měl vydat účelové státní dluhopisy na výstavbu bytů, případně zřídit fond pro bezúročné poskytování půjček. Nejlepší řešení najdeme společně s odborníky.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Bydlení patří mezi základní lidská práva. Není pro nás přijatelné, aby se lidé tísnili v nevyhovujících ubytovnách nebo museli přebývat na ulici. Prosazujeme okamžité zastavení privatizací obecních bytů a rozšíření veřejných bytových fondů – prioritně opravou městských domů v neobyvatelném stavu, rekonstrukcí i původně neobytných budov na bydlení a výstavbou nových domů. Chceme zavést regulaci nájmů na celém území ČR a posílit práva nájemníků vůči pronajímatelům. Chceme posílit význam družstevního a nájemního bydlení, které je teď na okraji zájmu. Odmítáme hypotéky, které zavazují jedince k 20 a více letům splácení. Principiálně jsme proti mezigeneračním hypotékám. Pro lidi v bytové nouzi a bez domova prosazujeme záruku nabídky bydlení ze strany obce. Řešením nejsou ubytovny pro chudé, chceme stavět pouze standardní byty v sociálně rozmanitém prostředí. Základním principem je co největší možná nabídka veřejně vlastněných bytů s výší nájmu dostupnou všem.

Přísaha (Robert Šlachta)

Za největší problém považujeme, že lidi dávají víc jak 50 % všeho, co vydělají, za nájem. To musí skončit. Bydlení je základní potřeba a stát musí pomoct v tom, aby se jeho dostupnost zlepšila. Vlastnické bydlení se musí vyřešit zrychlením výstavby. Novému stavebnímu zákonu dáváme šanci, pokud se ale výstavba bytů nezrychlí, bude ho potřeba upravit tak, aby se tak skutečně stalo. Budeme trvat na důsledné kontrole zákonných lhůt. Stavební řízení se nesmí prodlužovat jenom proto, že někdo nedodržuje termíny. Nedostatek nájemního bydlení chceme, po vzoru Vídně, řešit tak, aby v České republice ve velkém začaly stavět nájemní byty obce a samosprávy. Ne jenom startovací byty a byty pro lidi v nouzi, ale i běžnou výstavbu, pro rodiny s dětmi. Tyto projekty by se financovaly ze soukromých a veřejných peněz. A nakonec prosadíme zákon o sociálním bydlení, který pomůže vyřešit bydlení pro lidi v nouzi.

Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Je před námi reálná hrozba, že bydlení bude luxusem pouze pro vyvolené. Během posledních 6 let se délka stavebního řízení prodloužila ze 120 na 246 dní. Česko je v jeho délce až na 157. místě na světě, před ním je např. Kamerun, nebo Pobřeží slonoviny. Vláda místo řešení situace věci naopak komplikuje – například vznikem stavebního superúřadu. Prvořadým úkolem nové vlády musí proto být podpora nastartování výstavby. Proto chceme zjednodušit předávání státních pozemků obcím pro výstavbu městských bytů a také využívat brownfieldy, aby města nerostla jen dále do krajiny, ale co nejúčelněji se využily stávající plochy. Významnou úsporou by mělo být snížení DPH na výstavbu a rekonstrukce na 10 %. Chceme podpořit první bydlení, aby lidé (bez ohledu na věk) dosáhli lépe na hypotéky.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Stát o podpoře bydlení pořád jen mluví a málo koná. Stavění bytů brzdí byrokracie a lobbing developerů. Podpoříme zjednodušení stavebního zákona a na něho navazujících předpisů. Rozběhnutí stavební činnosti pak zabrání dalšímu neúnosnému zdražování bytů, vhodně zvolená forma státní podpory pomůže k dostupnosti sociálních a startovacích bytů. Je třeba zastropovat ceny pro státní výstavbu.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Není v moci státu vyřešit otázku dostupného bydlení; jeho úkolem by mělo být nepřekážet výstavbě nových domů a bytů. Trh s nemovitostmi se řídí – stejně jako každý jiný trh – principem nabídky a poptávky; tedy při daném zájmu rodin o vlastní bydlení neoddiskutovatelně platí, že čím více domů a bytů bude postaveno, tím nižší budou jejich ceny. V dnešní politice se bohužel stalo módním trendem nadávat na developery, snažit se je co nejpřísněji regulovat a bojovat s nimi „v zájmu občanů“ – logickým a nevyhnutelným důsledkem je pak nedostatek domů a bytů, což způsobuje jejich vyšší cenu. V české legislativní a byrokratické džungli běžně uplyne několik let od chvíle, kdy někdo přijde s projektem nové výstavby, do okamžiku, kdy se skutečně začne stavět. To samozřejmě enormně zvyšuje náklady na výstavbu (nemluvě o nejistotě, jež kolem celého schvalovacího procesu panuje); a tyto náklady se nemohou nepromítnout do výsledné ceny. Řešení spočívá ve volném trhu a zrušení zbytečných regulací.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Situaci trhu s bydlením, na němž máme prakticky nejdražší byty v celé EU, je třeba řešit nikoli novou regulací a omezeními (zejména vlastnického práva), ale redukcí administrativní zátěže stavebníků včetně zjednodušení vlastního stavebního řízení. Stagnující bytovou výstavbu je třeba stimulovat systémovou podporou všech typů bydlení (vlastnické, nájemní, družstevní), včetně důrazu na bydlení pro seniory a mladé rodiny s dětmi, zároveň je nezbytné zásadně zjednodušit povolovací a schvalovací procesy ve stavebnictví, zejména pomocí digitalizace, ale i redukce jednotlivých kroků správního řízení. Zatímco je administrativní sféra doménou státu, ve financování vlastní výstavby musí být umožněno zvýhodněné zapojení privátního kapitálu včetně zahraničního. Investice do nemovitostí je třeba nadále zvýhodňovat, například zařazením investičních fondů zaměřených na oblast rezidenčního developmentu do kategorie takzvaných základních investičních fondů (ve smyslu zákona o dani z příjmu) se zvýhodněnou sazbou.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Předěláme nepovedený vládní stavební zákon tak, aby mohli lidé stavět konečně rychle, snadno a bez ubíjející byrokracie. Chceme skutečnou digitalizaci, co nejsnazší stavební řízení a posílení pravomocí samospráv. Zrušíme nesmyslné regulace. K bydlení není dnes možno zkolaudovat ateliéry a jiné nenormové byty, ve kterých se bydlí skvěle - jen nezapadají do desítky let starých tabulek. Regulace pročistíme a umožníme obcím, aby si vytvořily pravidla na míru. Poskytneme obcím finance na vytváření vlastního bytového fondu. Ten bude alternativou k tržním developerům a zmírní tak astronomické ceny bytů. Připravíme i zákon o podpoře v bydlení. Umožní obcím různé formy poradenství, podporu bydlení v soukromém sektoru za využití státní garance i samotnou výstavbu dostupných obecních bytů. Podpoříme bydlení i mimo velké města - díky dobré dopravní obslužnosti a vysokorychlostnímu internetu bude bydlení a podnikání na venkově snazší.

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

V ČR je 80 % lidí zaměřeno na vlastnické bydlení. V bohatém Německu v něm bydlí cca půlka obyvatel (ve velkých městech dokonce jen 30 %). Je tu tedy nepoměr, který souvisí s nedůvěrou v nájemné bydlení. Ale i s mobilitou obyvatel (vlastnictví nemovitosti váže na místo). Nabídka nájemného bydlení se musí zlepšit. Což nelze čekat od developerů, ale spíš od obcí a družstev. Pokud jde o předražené nové byty, tak realitní bublina souvisí za prvé s charakterem nabídky a útlumem stavebnictví, za druhé s aktuálně zvýšenou cenou stavebních materiálů, za třetí s přebujelou tendencí úspory směrovat masově do investičních bytů. Hypoteční sektor reaguje na cenu peněz a na situaci na realitním trhu. ČNB logicky řeší splatnost půjček, aby nedošlo k hypoteční krizi. Stavební řízení je jen jedním z faktorů. Hlavní je ulevit v poptávce (nabízet dostupné nájemné bydlení) a regulovat míru alokace úspor do investičních bytů. Zvýhodnit lidi, kteří chtějí bydlet ve svém, třeba i novomanželskými půjčkami.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Dostupné bydlení je základem vyspělé a sociálně soudržné společnosti. Vlastnické bydlení je již například v Brně při cenách přes 100 000 Kč za m2 pro běžné občany zcela nedostupné. Podpoříme vyšší dostupnost bydlení podporou obecního nájemního bydlení, družstevního bydlení podporovaného samosprávami a regulací spekulativních investic do bydlení. Podporu si zaslouží především mladé rodiny, lidé s handicapem a senioři.

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Vytvoříme podmínky pro výstavbu státních bytů s možností odkupu nájemníky. Vytvoříme podmínky pro realizaci PPP projektů v oblasti výstavby nájemního bydlení, s využitím nepotřebného majetku státu a brownfieldů. Zajistíme dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny, jako jsou maminky samoživitelky, zdravotně postižení, senioři apod. V oblasti sociálního bydlení podpoříme nízkonákladovou výstavbu. O přidělování bytů by rozhodoval sociální pracovník obce, který by měl možnost rozhodnout i o potřebě sociální práce. Na základě nových podmínek by vznikaly sociální domy, smíšené domy a dostupné domy. Vytvoříme podmínky pro podporu družstevní bytové výstavby prodloužením doby splácení, včetně výhodných úvěrů pro družstevní podíly a garance státu pro delší dobu splatnosti. Budeme usilovat o nižší DPH na stavebniny s cílem zlevnění výstavby bytů.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Rozevírající nůžky způsobuje hlavně krize nastolená touto vládou. První je důležité dát lidem jistotu právního státu, stability zákonů a daní. Pak se nebudou snažit ukládat své prostředky do nemovitostí, ale budou je investovat. Druhá cesta je nízkonákladové státní bydlení. Třetí je zajištění práce na vesnicích tak, aby se lidé nestěhovali do měst, a tím nezvyšovali poptávku po bydlení.

Moravané (Ctirad Musil)

1) Zákaz vývozu stavebnin včetně stavebního dřeva do zahraničí, pokud rostou ceny a domácí nabídka nepokrývá poptávku. Ochrana domácího trhu. 2) Mimořádně vysoké zdanění spekulativního hromadění nemovitostí a naopak zrušit daň z nemovitosti u obývané nemovitosti. 3) Státní výstavbu startovacích i trvalých bytů zatím s cílem 30 tisíc nových bytů ročně.

