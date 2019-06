130 hlasů, 130 tváří, 130 důvodů. Ptali jsme se, kdo a proč přišel demonstrovat na Václavské náměstí

Organizátoři očekávali, že při šesté demonstraci za demisi Andreje Babiše a Marie Benešové zaplní Václavské náměstí a promění ji tak v největší protest po roce 1989. Kdo ale do centra Prahy v úterý navečer dorazil? Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál se pokusily o dosud nejcelistvější sondu – reportéři vyzpovídali přes stovku demonstrujících.

Od prvopočátků protestů, které organizuje iniciativa Milion chvilek pro demokracii, politici hledali důvody, které do ulic přivedly desetitisíce lidí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) viděl za protesty své politické protivníky. „Už to nebyla vlastně demonstrace občanů. Na pódiu vystupovaly téměř všechny politické strany. Vlastně se to změnilo na mítink před evropskými volbami,“ prohlásil před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

V dubnu se zase pozastavil nad tím, že „účastníci protestu měli stejné transparenty i stejné deštníky“ a vznesl řečnickou otázku, kdo protesty platí (odpověď nabídl například server Hlidacipes.org).

I ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) má jasno v tom, kdo žádá její demisi: „Je to část veřejnosti z Prahy. Jde o přehnané reakce části veřejnosti, která se nesmířila s výsledky voleb a nesnáší pana premiéra i pana prezidenta. Ale to není většina.“

Do organizátorů se pustil i prezident Miloš Zeman. „Oni říkají, že jsou nepolitičtí, že je to občanské sdružení. Ale jak jsem řekl, měli by se nazvat Milion chvilek za anarchii, nikoliv za demokracii,“ prohlásil. A jeho mluvčí Jiří Ovčáček rovnou připomněl komunistický puč. „Ulici, která si hraje na lidový soud jako v únoru 1948, se neustupuje,“ napsal na sociálních sítích.

Jenže i ulice má své tváře, své důvody. Proto desítka reportérů serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu vyrazila v úterý přímo mezi demonstrující a pustila se do dosud nejrozsáhlejší ankety, kterou česká média kdy z protestů nabídla.