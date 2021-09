Do Česka se z Británie vrací víc než 130 let starý svitek tóry. Jde o druhý navrácený svitek

V pražském Karolinu v pondělí zástupci progresivní židovské komunity Ec chajim převezmou víc než 130 let starý svitek tóry, který se do Česka vrací z Británie. Patří k 1564 svitkům shromážděným nacisty za druhé světové války ze židovských komunit a prodaným v 60. letech minulého století do Londýna z tehdejšího Československa. Jde o druhou navrácenou tóru z tohoto souboru, první svitek z něj získala před čtyřmi lety Židovská obec Olomouc. Praha 8:36 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Židé (Ilustrační snímek) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Tóra je základní text judaismu a zahrnuje prvních pět knih hebrejské bible, křesťany označované jako Starý zákon. Svitek označený v souboru číslem 1052 do Česka trvale zapůjčí nadace Memorial Scrolls Trust. Záštitu nad slavnostním předáním tóry převzaly Univerzita Karlova, město Praha a izraelské velvyslanectví v ČR.

Přebíraný svitek byl napsán v roce 1890 v Brně. Sloužil tam do roku 1942, kdy nacistické okupační úřady přikázaly židovským komunitám v protektorátu Čechy a Morava, aby všechny své liturgické předměty a knihy poslaly do Prahy, kde měly být uskladněny a katalogizovány.

Shromáždilo se tak více než 212 000 artefaktů, mezi kterými bylo i 1800 svitků tóry, které se po válce skladovaly ve špatných podmínkách v poničené synagoze v pražské Michli.

V 60. letech se komunistické úřady rozhodly většinu svitků prodat do zahraničí. V roce 1964 se tak 1564 svitků dostalo do westminsterské synagogy v Londýně, organizace Memorial Scrolls Trust byla založena ke správě souboru. Svitky tóry nechává renovovat a zapůjčuje je do židovských komunit a organizací po celém světě.

První svitek ze souboru se do Česka dostal v říjnu 2017, kdy byl slavnostně vnesen do židovské modlitebny v Olomouci. Židovská obec Olomouc tehdy převzala pergamenový svitek tóry z roku 1880, který byl naposled použitý při bohoslužbě v roce 1939 v později zaniklé olomoucké synagoze.

Komunita Ec chajim byla založena v roce 2019 a pracuje na obnově českého progresivního židovství, které mimo jiné neodděluje muže a ženy při náboženských obřadech. Je součástí Světové unie progresivního judaismu, která sdružuje více než 1250 židovských obcí s 1,2 milionu členů ve více než 50 zemích.