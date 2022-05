Česko by nemělo sloužit jako užitečný idiot, kritizuje platformu 16 plus 1 lidovecký poslanec Benešík

Česká vláda zvažuje pokračování své účasti v platformě 16 plus 1 pro spolupráci Číny se státy střední a východní Evropy. Přineslo nám členství v tomto formátu prosperitu? Poslanec Ondřej Benešík žádný přínos nevidí, zatímco starosta Náchoda Jan Birke obhajuje nutnost spolupráce s Čínou. Uvedli to v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Praha 18:37 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plenární zasedání Komunistické strany Číny v Pekingu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Měli bychom členství přehodnotit, protože přínosné není,“ tvrdí v Pro a proti předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přineslo 10 let v platformě 16 plus 1 pro spolupráci Číny se státy střední a východní Evropy prosperitu? Debatují Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a starosta Náchoda Jan Birke.

Viceprezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce, starosta Náchoda a bývalý poslanec ČSSD Jan Birke je přesvědčen, že bychom v platformě zůstat měli. „Základním principem demokracie je dialog a toto byla jedna z možností, jak vyjednávat s Čínou.“

„Formát 16+1 byl budován 10 let, nebylo to nic nahodilého. Česko patřilo mezi aktivní státy. Když opustíme tento formát, tak se dostáváme úplně na začátek, ukončíme dialog a všechny ostatní státy nás předeženou. Bavíme se tu o možnostech investic, přímých linek a tak dále,“ dodává Birke.

Čínské investice?

Jednat s Čínou je třeba, souhlasí křesťanský demokrat. „Ale to, co se odehrává posledních letech, je diktát Číny, nic jiného. Čínské investice v České republice jsou akvizice nemovitostí, nic jiného. Možná vytvořili pár desítek pracovních míst.“

„Dnes všechno míří jen na Čínu a kdo chce psa bít, vždy si hůl najde.“ Jan Birke

„Mělo by platit já pán, ty pán. Ale Česko by nemělo sloužit jako užitečný idiot, což jsme v posledních letech dělali. Pokud nám čínský velvyslanec řekne, že naše perspektiva v Evropské unii je nulová a měli bychom hledat alternativy, tak to mluví za vše,“ věří Benešík.

Starosta prý počítal s tím, že současná vláda nebude pročínská. „Očekával jsem, že se tento formát zruší. Ale podle mě je to škoda, je to ode zdi ke zdi a nebude to mít žádný efekt.“

„Když jsme se dostali ještě před covidem do kolapsu s turisty, tam se zařídilo pět linek do Číny. V žádné jiném státě tolik linek není. Čínští turisté tak utráceli finanční prostředky a zdvihli nám HDP,“ uvádí konkrétní přínos viceprezident. „Jestli tohle není pro vládu zásadní, budiž, ale pak nevím, kdo sem bude jezdit.“

Politik je přesvědčen, že čínští turisté by sem jezdili stejně. „Ale neotvírejme Číně cestu k tomu, aby kradla naše patenty. Já Čínu nepovažuji za nepřítele, ale buďme v tom postavení já pán, ty pán, jak jsem už říkal. Řekněme si, jaké budou benefity bez toho, aniž bychom jim umožňovali ekonomický terorismus, to je celé.“

„My nejsme žádná supervelmoc. V Evropě jsme středně velká země, pro Čínu jsme nic. Ale oni nás umí použít jako trojského koně a to dělají. Takže ano, veďme dialog, ale buďme partneři,“ žádá Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

Kauzy s duševním vlastnictvím nejsou jen věcí Číny, reaguje viceprezident. „Ale dnes všechno míří jen na Čínu a kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. Ale co tedy bude ta nahrazující platforma pro jednání s Čínou?“ obhajuje platformu 16 plus 1 Jan Birke.