17 evakuovaných v Chomutově. Dva panelové domy ohrozila narušená statika, město o jejich stavu vědělo

Obyvatelé dvou panelových domů v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek odejít kvůli narušené statice. Policie domy zapečetila.

Policie domy zapečetila, dohlíží na ně strážníci

Chomutovští hasiči evidují 17 evakuovaných osob, řekl mluvčí Tomáš Kalvoda. Právě někdo z místních obyvatel zavolal statika poté, co čidlo monitorující domy zaznamenalo jejich pohyb.

Přivolaný technik konstatoval, že u domů je porušena konstrukce. Lidé odjeli do náhradního ubytování, jedné z rodin poskytlo dočasné bydlení město. 

Náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever) uvedl, že město o problému vědělo. Některé posudky na stav domů vyhotovili zaměstnanci magistrátu. „Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl Märc.

Policie domy zapečetila, dohlíží na ně strážníci.

