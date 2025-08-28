17 evakuovaných v Chomutově. Dva panelové domy ohrozila narušená statika, město o jejich stavu vědělo
Obyvatelé dvou panelových domů v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek odejít kvůli narušené statice. Policie domy zapečetila.
Chomutovští hasiči evidují 17 evakuovaných osob, řekl mluvčí Tomáš Kalvoda. Právě někdo z místních obyvatel zavolal statika poté, co čidlo monitorující domy zaznamenalo jejich pohyb.
Přivolaný technik konstatoval, že u domů je porušena konstrukce. Lidé odjeli do náhradního ubytování, jedné z rodin poskytlo dočasné bydlení město.
Náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever) uvedl, že město o problému vědělo. Některé posudky na stav domů vyhotovili zaměstnanci magistrátu. „Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl Märc.
Policie domy zapečetila, dohlíží na ně strážníci.