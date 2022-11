Česko si připomíná 17. listopad. Patřit bude pietním akcím a demonstracím, ale i válce na Ukrajině

Česko si ve čtvrtek připomíná jak Den boje za svobodu a demokracii, tak i Mezinárodní den studentstva. V Praze a dalších městech se uskuteční pietní akce, happeningy, demonstrace a koncerty. Tématy akcí budou nejen události let 1989 a 1939, ale také ruská válka proti Ukrajině a její dopady. Jen v hlavním městě budou policisté dohlížet na dvě desítky shromáždění a pochodů. Praha 7:18 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko si připomíná výročí událostí spojených se 17. listopadem (archivní foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

První pietní akce začne ve čtvrtek ráno před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých studentů z roku 1939, kdy nacisté uzavřeli vysoké školy.

Centrem dění pak bude tradičně pražská Národní třída, kde se tvrdý zákrok policie proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989 stal spouštěčem událostí vedoucích k pádu komunistického režimu. Tehdejší události si u pamětní desky připomenou čelní představitelé státu, zástupci vysokých škol a další osobnosti.

Satirický nadhled by do oslav měl vnést karnevalový průvod Sametové posvícení, který se vydá z pražské Kampy přes Národní třídu a Staroměstské náměstí do Kampusu Hybernská.

Na Národní třídě také bude po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá spolek Díky, že můžem pod heslem O svobodu se musíme starat. Symbolicky v 17.11 tam zazní u ppietního místa Modlitba pro Martu.

Výstavy, pouliční představení a koncerty doplní brunch na podporu samoživitelek nebo debaty věnované nadcházejícím prezidentským volbám, evropským tématům či ruské agresi proti Ukrajině.

S tímto tématem bude souviset i odpolední Pochod na podporu demokracie nebo konference v Lichtenštejnském paláci nazvaná Hybridní válka Ruska proti demokratickému světu, na které vystoupí premiér Petr Fiala z ODS či představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Odpoledne se pak z ulice Na Slupi přes Karlovo na Jungmannovo náměstí vydá Pochod na podporu demokracie s názvem ČR stojí na straně napadené Ukrajiny.

Kritici současného uspořádání ohlásili na poledne demonstraci za demisi Fialovy vlády na pražskou Letnou. Odpoledne by měl z Opletalovy ulice vyrazit průvod k České televizi, kde by se měla konat další protivládní demonstrace.

V podvečer se na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost a večer v Národním divadle převezmou protinacističtí a protikomunističtí odbojáři Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.

Omezení v dopravě

Pražská policie upozornila, že kvůli velkému množství demonstrací musejí obyvatelé a návštěvníci hlavního města počítat ve státní svátek s omezením dopravy nejen celý den na Národní třídě, ale i krátkodobě na dalších místech, kde se uskuteční pochody a shromáždění - například na Albertově, u Hlávkovy koleje, na Kampě či Kavčích hrách.

„Na bezpečnostním opatření se bude podílet několik set policistů z řad pořádkové, dopravní i kriminální služby,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

„Samozřejmostí budou i kolegové z antikonfliktního týmu a přijedou nám do Prahy vypomoci i kolegové z jiných krajů, které jsme požádali o spolupráci. Spolupracujeme také se strážníky městské policie, dopravním podnikem a Magistrátem hlavního města Prahy,“ doplnil.

Cestující také musí počítat s výlukami v části linek metra A a C, které potrvají až do konce týdne.

Na trase C nepojedou vlaky mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc a na lince A mezi stanicemi Strašnická a Depo Hostivař. Důvodem je oprava tratí.

Jako náhradní dopravu na lince A mohou lidé využít tramvajové linky číslo 7 a 37 nebo autobusy 127 a 175. Místo metra C pojedou náhradní autobusové linky XC.

