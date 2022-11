Cenzurované filmy, bony, Jágr a napětí. Před 33 lety v Československu sílily protesty a studentské nepokoje

Od ledna 1989 to v Československu začínalo vřít. Lidé přicházeli na čím dál častější demonstrace, kde je rozháněla a zatýkala policie. Komunisté se ale zatím nevzdávali. Kina uváděla filmy pečlivě schválené komisí, kdo měl peníze a podařilo se mu je vyměnit za bony, mohl si za tyto speciální poukázky koupit v Tuzexu jinak nedostatkové zboží. Praha 7:55 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dny roku 1989 stále častěji narušovaly demonstrace, studentské nepokoje během Palachova týdne nebo petice Několik vět | Foto: Vladimír Lammer

„Svět má ty chvíle rád, když slunce začne hřát,“ zpíval v roce 1989 Karel Gott ve stejnojmenné úvodní písni alba Loď snů. Gott se stal opět nejoblíbenějším zpěvákem v Československu, když vyhrál anketu Zlatý slavík.

Právě před 33 lety komunisté některá režimní opatření pozvolna měnili.

„Od počátku roku 1989 bylo možné cestovat do zahraničí, pokud občan dostal legálně peníze ze zahraničí. V tom případě člověk nepotřeboval devizový příslib a cestovní doložku. Byla to taková novinka, ale týkala se jen určitého počtu lidí,“ popisuje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Prokop Tomek.

V samotné politice se žádná změna nechystala. S opozicí se nijak nepočítalo, a to ani v plánované novele zákona o periodickém tisku.

„Novela byla v podstatě připravována tak, aby umožnila větší postih opozice. Nechystala se žádná pluralita v médiích, připravovala se novela ústavy, ale ta měla zachovat vedoucí úlohu strany,“ říká Tomek.

Cenzuře neunikla ani kultura včetně celovečerního filmu Štěpána Skalského Člověk proti zkáze z roku 1989 s Josefem Abrhámem. Ten vypráví o posledních letech spisovatele a novináře Karla Čapka.

Postavu Tomáše Garrigue Masaryka, ztvárněného Svatoplukem Benešem, cenzura ještě snesla. Role Čapkova dlouholetého přítele Ferdinanda Peroutky se ale ve filmu nesměla objevit.

Sport oporou režimu

V roce 1989 se občas v novinách a časopisech objevily i články, které unikly pozornosti komunistické cenzury.

„Pořád se objevovaly mezery v systému, ale bylo to víceméně jenom nedůsledností příslušných orgánů, než že by to byl záměr,“ popisuje Tomek.

Výkladní skříní komunistického režimu byl také sport, zejména atletika, fotbal a hokej. Právě v září 1989 Praha zažila nevídanou událost.

Přijel tým kanadsko-americké NHL Calgary Flames. Ve vyprodané sportovní hale v Praze se dvakrát střetl s reprezentací Československa a zámořský tým dvakrát prohrál. V reprezentaci tehdy poprvé hrál Jaromír Jágr.

Zdánlivě stejné dny roku 1989 ale stále častěji narušovaly demonstrace, studentské nepokoje během Palachova týdne nebo petice Několik vět. Napětí v Československu stoupalo.