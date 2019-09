Zrušte 17. listopadu kontroly u Pražského hradu, žádají osobnosti sametové revoluce. Ovčáček to odmítl

Patnáct zakládajících členů někdejšího Občanského fóra a hnutí Veřejnosti proti násilí vyzvalo Správu Pražského hradu, aby 17. listopadu zrušila kontroly u vstupu do hradního areálu. Odstranění překážek by lidem podle nich umožnilo, aby si svobodně připomněli poselství 30 let starých událostí. Kontroly při vstupu do hradního areálu fungují od léta roku 2016. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to pro iROZHLAS.cz odmítl.

Praha 13:28 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít