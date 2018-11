Hamáček: policie vyhození kytic prošetřit musela, náhradu škody rozhodně nežádám

„Ona prostě musí zjistit, co se stalo, a pak rozhodne o nějaké právní kvalifikaci té věci. Já ale jako jeden z těch, kteří tam tu kytici dali, a údajně byla vyhozena, říkám, že rozhodně nechceme žádat náhradu škody,“ vysvětlil Hamáček. Doplnil, že pokud by tak policisté nepostupovali, bylo by jim vyčítáno, že pochybili.

V odpadkovém koši skončily kytice původně položené k památníku na Národní třídě. Byly například od prezidenta Miloše Zemana nebo od premiéra Andree Babiše z hnutí ANO.

„V této věci nadále probíhá prošetřování,“ přiblížil v neděli mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Policie v sobotu dohlížela v hlavním městě na několik desítek akcí, kterých se účastnily dohromady desítky tisíc lidí. Kromě incidentu na Národní ale podle mluvčího nemusela řešit žádné narušení veřejného pořádku ani jiné protiprávní jednání.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek v České televizi vyjádřil přesvědčení, že ani Babiš nebude chtít vyhozené květiny nahradit. Podle Faltýnka jde spíš o slušnost těch lidí, kteří neuznávají, že občan České republiky chce u památníku 17. listopadu položit květiny.