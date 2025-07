17 pytlů. Policisté procházejí zajištěný majetek po asistentce, která měla ukrást sokolům miliony

Doufali, že policie dokončí vyšetřování kauzy krádeže desítek milionů z České obce sokolské (ČOS) už letos v lednu. Na výsledek ale sokolové pořád čekají. Podle první místostarostky ČOS Kamily Šrolerové musejí totiž policisté určit, který zajištěný majetek po pravděpodobné pachatelce – zesnulé asistentce exstarostky Elišce Colding – s ukradenými penězi souvisí. „Je to obrovský seznam, jde o 17 pytlů,“ říká k zajištěnému majetku Šrolerová. Původní zpráva Praha 4:57 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kriminalisté zajistili po zesnulé asistentce starostky 17 pytlů věcí. Ty postupně prochází a určuje, zda si je mohla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Máme od našich právních zástupců nepřímé informace, že by vyšetřování kauzy mohlo skončit někdy v lednu příštího roku, ale to je spíš očekávání, které bychom už rádi, aby k tomu došlo a abychom i tuhle část mohli uzavřít,“ doufal vloni na podzim starosta České obce sokolské Martin Chlumský.

Jenže v lednu k uzavření kauzy krádeže více než 40 milionů, které pravděpodobně sokolům zcizila zesnulá asistentka bývalé starostky Eliška Colding, nedošlo a vyšetřování pokračuje i půl roku poté. „V případu není nic nového ke zveřejnění,“ napsal redakci na začátku července opět mluvčí pražských kriminalistů Jan Daněk. Podle něj se u hospodářských trestných činů prodlužují lhůty na prověřování standardně, protože je šetření zpravidla komplikované.

„Například se musí ověřovat a analyzovat finanční toky, oslovovat finanční instituce a vyčkávat na jejich odpovědi, studují se různé smlouvy a stanovy, vyslýchají se lidé, kteří nežijí v České republice, zpracovává se evidence zajištěných věcí, žádají se různé instituce o podklady, probíhá oceňování zajištěných věcí a podobně,“ popsal mluvčí obecně.

Cenné šperky, nebo bižuterie?

Postup ve vyšetřování kauzy zajímá především samotné sokoly. Ti se totiž teprve na základě závěrů vyšetřování rozhodnou, jak budou postupovat dál. „Je strašně složité směrem do žup a jednot vysvětlovat, proč to tak dlouho trvá,“ podotýká první místostarostka ČOS Kamila Šrolerová.

Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz policisté zajistili po bývalé asistentce 11 milionů korun a velké množství věcí. „Nově jsme se dozvěděli, že jde o 17 pytlů,“ přiblížila serveru iROZHLAS.cz Šrolerová s tím, že by se z nich mohla následně hradit způsobená škoda. Jde zejména o oblečení a šperky, u kterých museli policisté určit jejich hodnotu.

„Čekalo se na znalecké posudky. Jak se ale ukázalo, šlo především o bižuterii se sice vysokou pořizovací, ale s aktuálně nízkou prodejní cenou,“ prozradila místostarostka s tím, že zajištěný majetek tak zřejmě celou škodu neuhradí.

Vyšetřovatelé teď podle Šrolerové procházejí jednotlivé pohyby na účtech Elišky Colding tak, aby určili, které peníze pocházejí z trestné činnosti. A stejně postupují i v případě zajištěných věcí.

„Je to opravdu obrovský seznam. Musí zjistit, které věci byly pořízeny legálně, z jejích legálních finančních prostředků, a které nelegálně. A to jsem po rozhovoru s naším právním zástupcem pochopila, že je důvod té prodlevy,“ doplnila s tím, že věří, že většina zajištěných peněz a věcí, má původ právě v sokolům ukradených milionech. Proto by se měly České obci sokolské i vrátit.

Způsobenou škodu plánují sokolové vymáhat i po bývalých statutárech – exstarostce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli, jak už dříve vedení ČOS avizovalo.

Že by některé ze zajištěných prostředků mohly spadnout do dědického řízení po Elišce Colding, vedení ČOS nepředpokládá. „Dle slov našeho právního zástupce Richarda Šubrta se řeší vydání zadržených finančních prostředků, které nám byly z pohledu České obce sokolské odcizeny a měly by být vráceny,“ uvádějí sokolové. „Také dědické řízení je v tuto chvíli zastavené a čeká na výsledky vyšetřování,“ dodává místostarostka Šrolerová.

Kauza ukradených milionů Případem, kdy Eliška Colding, asistentka bývalé sokolské starostky Hany Moučkové, měla údajně vyvést z České obce sokolské (ČOS) nepozorovaně desítky milionů korun, se policisté zabývají od začátku loňského roku na podnět Finančního analytického úřadu. Krátce na to spáchala asistentka coby údajná pachatelka podvodu sebevraždu. Kauza stála místo nejen zmíněnou starostku Hanu Moučkovou, ale i jednatele ČOS Josefa Těšitele. Po obou bývalých statutárech navíc plánuje nové sokolské vedení způsobenou škodu vymáhat formou civilní žaloby – a to hned po dokončení policejního vyšetřování. Jen Moučková s Těšitelem totiž mohli podle auditorů vyvádění sokolských peněz zabránit, protože jako jediní měli k financím spolku přístup a mohli s nimi nakládat. Podle závěrů auditní zprávy, kterou jsme dříve zveřejnili, měla asistentka při krádeži zneužít právě jejich bankovní identitu. Ačkoliv sokolům vznikla škoda ve výši více než 40 milionů korun, nové vedení České obce sokolské dopředu odmítlo, že by muselo kvůli kauze prodávat některý majetek. Připustilo ale nutnost odkladu řady plánovaných investic.