17 zaprodanců bigboardů. Kampaň ukazuje na senátory, kteří se postavili za billboardy u silnic

V Praze se objevily plakáty zobrazující 17 senátorů, kteří navrhují zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích zakazující billboardy u silnic. Označují je jako zaprodance bigboardů a odkazují na on-line stránky, kde zájemci najdou jejich medailonky a kontakty na ně. Web je registrovaný na společnost z Floridy. Podle politologa Jan Outlého z Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí jde o nedovolenou volební kampaň. Původní zpráva Praha 17:30 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakáty odkazují na webové stránky registrované na firmu z Floridy. | Zdroj: Printscreen

Plakáty nazvané 17 zaprodanců bigboardů se objevily například na Praze 2. Ukazují fotografie 17 senátorů, jejich jména a stranickou příslušnost. Odkazují také na webové stránky, kde si lze u každého ze 17 zmíněných členů horní komory přečíst medailonek a nalézt jeho e-mail. Je mezi nimi Václav Chaloupek (Občané patrioti), Jiří Oberfalzer (ODS), Jaroslav Kubera (ODS), Jan Horník (STAN), Alena Šromová (KDU-ČSL) či Karel Kratochvíle (ČSSD).

Někteří uchazeči o Hrad chybují na sociálních sítích. Nemají řádně označený oficiální profil Číst článek

Nebrání zájmy běžných občanů

"Zvolili jste je do Senátu ČR, aby místo zájmu běžných občanů za jakoukoli cenu bránili roční stamilionové zisky plynoucí do kapes několika málo lidí, ovládajících trh s billboardy? Dejte jim vědět, že z nás blbce dělat nebudou! Že si nemůžou dělat, co se jim zlíbí. Že jsou odpovědní vám, voličům," vyzývají návštěvníky webové stránky.



Kdo za kampaní stojí, není ale jasné. "Informace o zadavatelích reklamních kampaní nezveřejňujeme," odmítla odkrýt jméno manažerka společnosti JCDecaux, které patří reklamní plochy, na nichž se plakáty objevily. Webové stránky jsou však registrovány na firmu HAB Consulting se sídlem na Floridě. Letos ji založili dva občané Jižní Afriky.



Vzhledem k blížícím se volbám je však kampaň podle Jana Outlého problematická. "Vyobrazeni jsou senátoři a není mi známo, že by některý z nich byl kandidátem ve volbách do Poslanecké sněmovny. Současně je ale uvedena stranická příslušnost, přičemž jde i o strany, které se účastní voleb do Sněmovny. Protože se dle mého soudu jedná o sdělení v neprospěch těchto subjektů, měl se subjekt, který reklamu zadal, registrovat jako třetí osoba," upozorňuje člen dohledového úřadu.

Plakáty se 17 senátory se objevily například na Praze 2. | Foto: Jan Cibulka

Neměli by se zapojovat

Potíž vidí i v tom, že zadavatel nejspíš pochází ze zahraničí. "Pakliže skutečně jde o zahraniční právnickou osobu, neměl by se takový subjekt do kampaně vůbec zapojit. Nad rámec volebního zákona se inzercí v době volební kampaně zabývá též zákon o regulaci reklamy, který zakazuje šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování," uvedl Outlý.

Věcí se však podle něj Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí začne zabývat až poté, co kvůli ní obdrží podnět.

Billboardy od silnic mají mizet od září, novela z roku 2012 je kvůli bezpečnosti provozu omezila, pro stávající ponechala pětileté přechodné období, které nyní skončilo. Skupina senátorů zastoupená Václavem Chaloupkem se kvůli novele v srpnu obrátila na soud. Právní úprava podle nich porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic.