1956, 1961, 1968 a 2017. Vandalové v Praze 6 posprejovali letopočty sochu Koněva

Na podstavec sochy maršála Koněva v Praze 6 někdo rudou barvou nasprejoval letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Kolem sochy panuje dlouhodobá kontroverze, v minulosti se objevila iniciativa, žádající její odstranění. Městská část chce sochu doplnit tabulkou, která připomene i kontroverzní otázky života sovětského vojevůdce. Praha 20:14 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nápisy na podstavci pod sochou maršála Koněva | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Není to první poškození sochy, v roce 2014 ji kdosi částečně natřel růžovou barvou. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) budou nápisy odstraněny ještě ve čtvrtek.

Mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová serveru potvrdila, že oznámení o poničení sochy přijal operátor linky 158 dnes dopoledne a policisté případ vyšetřují.

„Socha je na našem území a máme ji ve správě, takže se samozřejmě postaráme o odstranění nápisů," řekl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Podle starosty Koláře zmizí letopočty ještě ve čtvrtek. „Praha 6 má antigraffiti program, v jehož rámci má sjednána firma povinnost na ohlášení odstranit podobné projevy vandalství do 24 hodin," vysvětlil.

Socha Ivana Stěpanoviče Koněva je na náměstí Interbrigády v Bubenči. Problematická minulost sovětského vojevůdce vzbuzuje mezi obyvateli Prahy spory. Část oceňuje jeho zásluhu jako velitele armád, které za druhé světové války osvobodily Prahu, jiní zase připomínají jeho roli v krvavém potlačení maďarské revoluce v roce 1956. V listopadu roku 2014 sochu někdo od pasu dolů natřel růžovou barvou.

Na základě diskuzí o vhodnosti zachování pomníku přišla Praha 6 s kompromisním návrhem, aby se socha doplnila o informační tabulku se stručným životopisem, který by zachycovala i negativní pohled na Koněvův život. Ta se nyní připravuje, proti však vystupují pražští komunisté i ruské velvyslanectví.

Tento týden v úterý komunisté u pomníku uspořádali shromáždění, kde kritizovali záměr radnice osadit sochu informační tabulkou. Na místo dorazil i starosta Kolář, nedostal však možnost promluvit. Podle Koláře může být posprejování sochy reakce na napětí, které komunisté vyvolávají.

Bylo to připravené, k tomu včera u Koněva demonstrace komunistů a Foldyny proti přepisování dějin a dnes Koněv dozdoben o letopočty 1956, 1961, 1968. Takže bude ještě pokračování. pic.twitter.com/y03w9wNtH4 — Tomáš Kout (@TomKout) 23. listopadu 2017

„Dalo by se i spekulovat o tom, že může jít o provokaci, která by mohla dát komunistům a jim podobným záminku toto téma otevřít na jednání zastupitelstva Prahy 6," uvedl. Dodal, že však pravděpodobně jde o akci kritiků Ruska a výsledek toho, že "proruské živly píchly do vosího hnízda."

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897 - 1973) byl ruský vojevůdce a sovětský maršál. Na konci II. světové války se podílel na osvobození Prahy, části Polska, Slezska a Saska. Vedl ale také krvavé potlačení povstání v Maďarsku a působil v Berlíně v době výstavby Berlínské zdi.