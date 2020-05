Zástupci škol nevidí smysl v omezeném otevření 2. stupně ZŠ či SŠ. Některé školy by to ani nezvládly

Zástupci školských asociací nevidí moc smysl v záměru ministra školství Roberta Plagy (ANO) umožnit znovuotevření druhého stupně základních škol či středních škol pro konzultace nebo třídnické hodiny žáků. Pokud by takto školy nemusely fungovat každý den, přizpůsobily by se tomu dle svých možností. Obnovení provozu pro všechny žáky by podle nich jinak za současných hygienických opatření mohlo být pro některé školy nerealizovatelné. Praha 16:37 25. 5. 2020 (Aktualizováno: 17:12 25. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol by se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to v pondělí navrhne vládě. Školy by pro žáky mohly připravit aktivity podle svých možností.

Žáci druhého stupně a středních škol by se mohli 8. června vrátit do lavic. Vládě to navrhne Plaga Číst článek

Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací. Děti by ve školách byly rozděleny do skupin nejvýše po 15, docházka by byla dobrovolná.

„Musím říct, že z toho návrhu moc šťastný nejsem,“ uvedl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Ale naštěstí nás do toho nikdo nenutí a v omezeném režimu si to umím představit,“ řekl.

„Smysl mi malinko uniká, ale zkusíme si to přerovnat v hlavě a nějak se s tím popasovat,“ dodal.

Upozornil, že na první stupeň základních škol se v pondělí za přísných hygienických pravidel vrátili předem nahlášení žáci prvního stupně. Otevření druhého stupně by podle něj ani v omezeném režimu některé školy nemusely zvládnout.

Školní rok by se měl dokončit s výukou na dálku, míní Asociace ředitelů gymnázií Číst článek

„Návrat druhého stupně tak, jak funguje první, je nepředstavitelný. Já si to umím představit nanejvýš jako nějaké nárazové akce, které by děti absolvovaly se svými učiteli,“ řekl.

Zkoušky

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček zdůraznil, že předpokladem ke zvládnutí opatření ve školách je dobrovolnost. „Pokud by to bylo v dobrovolném režimu, tak si myslím, že to dokážeme realizovat. Každý ředitel posoudí zdravým selským rozumem, co škola může a co nemůže udělat,“ řekl.

Podle něj se školy nebrání práci, ale je třeba si uvědomit, že v červnu budou přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky a do toho stále pokračuje výuka na dálku.

Přesunuté přijímací zkoušky. Někteří studenti letošní systém považují za nespravedlivý Číst článek

Pokud by bylo obnovení provozu povinné, domnívá se, že by učitelé měli potíže to zajistit. Dodal, že nevidí smysl v tom, aby se školy otevíraly kvůli znovunavazování vztahů mezi žáky. Podle něj se spolu mohou scházet i mimo školu.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová napsala Plagovi textovou zprávu, aby svůj záměr zvážil. „Dost dobře jsem si to nedovedla představit, ale pan ministr mě uklidnil svou esemeskou,“ řekla.

Podle ní jí vysvětlil, že obnovení provozu nebude pro školy povinné a že školy, které na to nebudou mít personální či prostorovou kapacitu, tak se podle toho nebudou muset řídit. Podobně jako Zajíček poukázala na to, že v červnu budou přijímací a maturitní zkoušky. Školy by proto podle ní měly problém za současných podmínek znovuotevření pro všechny zajistit.