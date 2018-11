Nemám spory s Radmilou Kleslovou, ale zásadní problém s jejími metodami, říká exministr Pilný

Loni prohlásil, že s politikou končí. Nyní nastupuje na druhé ministerstvo. Řeč je o exministru financí Ivanu Pilném. Proč občas jde proti jednotnému názoru hnutí ANO a co stojí za jeho kritikou Radmily Kleslové? Hostem Radiožurnálu byl nový náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu Ivan Pilný z hnutí ANO. 20 minut radiožurnálu Praha 21:24 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr financí Ivan Pilný (ANO) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Náměstek Ivan Pilný patří mezi členy hnutí ANO, kteří neváhají vyjádřit svůj názor, který je mnohdy v rozporu s ostatními. Kritizoval mimo jiné i předsedu Andreje Babiše. „Moje kritika byla vždycky konstruktivní a opírala se spíše o zdravý rozum,“ vysvětluje.

Pilný v minulosti patřil i ke kritikům 75procentních slev na jízdném. Jde podle něj o dlouhodobé závazky, kterých se nepůjde zbavit, až se ekonomická situace časem zhorší a evropské peníze jednou dojdou.

„Jestliže chceme, aby ekonomika prosperovala – a z toho potom vyplývá, že lidé jsou spokojeni, mají udržitelné zaměstnání –, tak ji nemůžeme neustále nějakým způsobem limitovat a omezovat,“ říká k současné ekonomické situaci v Česku.

„Bohužel se nyní – i z iniciativy ministryně Maláčové – na podnikatele navalilo opravdu hodně. Karenční doba, zvyšování minimální mzdy a tak dále. Rozhodně to nejsou věci, které by ekonomiku podporovaly. Myslím, že už podnikatelům dochází trpělivost. A právem,“ podotýká.

Kritika Radmily Kleslové

„Já nemám žádné spory s paní Kleslovou. Mám spor se způsobem, jakým se chová. Mně je jedno, jak se jmenuje – mám zásadní problém s jejími metodami,“ říká Pilný k vyostřené situaci s bývalou místopředsedkyní hnutí ANO.

Vysvětlil Radiožurnálu, že mu přišlo nerozumné, aby si ji poslanec Patrik Nacher (ANO) vzal za svoji asistentku. Ten ze spolupráce nakonec ustoupil, ale Ivana Pilného za jeho názor hlasitě zkritizoval, že „vychází z vlastní deziluze, protože nepostoupil ani do druhého kola senátních voleb, ačkoli se sám definoval jako úspěšný ministr financí“.

„Jeho prohlášení beru jako trochu emocionální. A pokud se týká hodnocení, mého hodnocení jako ministra financí, já jsem nikdy neříkal, jaký jsem ministr financí. To, co říkal Patrik Nacher, bylo asi v návalu emocí, protože jsme mu na to kuří oko (asistentku Radmilu Kleslovou – pozn. red.) opravdu šlápli,“ vysvětluje Pilný.

Zároveň zdůrazňuje, že nesouhlasí jen s metodami, praktikami a chováním Radmily Kleslové.

„Po kritice se hned objevily v médiích věci, jako že jsem sexuálně obtěžoval příští ředitelku Microsoftu. Přičemž jediná ředitelka Microsoftu byla Biljana Weber – Slovinka, která tam přišla v roce 2014. Já jsem odešel roku 1998. Paní Kleslová je právnička, takže vždycky prohlašuje, že to má z médií, stejně jako ostatní věci. A to jsou přesně způsoby, které prostě nemám rád,“ uzavírá.