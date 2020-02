Názor Věry Machoninové mě zajímá, s její rodinou jsem se setkal jednou, říká ředitel Thermalu

Probíhající rekonstrukci karlovarského hotelu Thermal kritizuje původní architektka hotelu Věra Machoninová i její vnoučata, která už několik let bojují za záchranu brutalistní stavby. Stát ani vedení hotelu podle nich – prohlášením navzdory – rekonstrukci s rodinou nekonzultují. Změní se hotel po rekonstrukci na podprůměrný věžák, jak o tom mluvil vnuk architektky? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl generální ředitel Thermalu Vladimír Novák. dvacet minut radiožurnálu Praha 18:00 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na hotel Thermal ze zahradní ulice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Současná vlna mediálního zájmu o hotel Thermal začala před dvěma týdny, když ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v České televizi přímo z rekonstruovaného hotelu Thermal řekla, že probíhající rekonstrukce je konzultována s původní architektkou Věrou Machoninovou. Na to bezprostředně v živém vstupu České televize reagoval vnuk architektky a řekl, že ministryně lže. Paní ministryně následně v Poslanecké sněmovně řekla, že vycházela z vašich informací. Znamená to, že jste, řekněme, mystifikoval ministryni financí Alenu Schillerovou?

Paní ministryni jsem ty informace poskytl já, protože si myslím, že komunikace probíhá. To, že jsem se osobně setkal s vnuky Machoninovými na nějaké neformální akci ve Varech, je jedna věc. Druhá věc je, že poměrně intenzivně pracujeme na přípravě bazénové části, kde zrovna třeba architekt na tom spolupracující zasílal projektovou dokumentaci Machoninům, takže...

Když budeme konkrétní: vnuk architektky Věry Machoninové Jan Kordovský v pondělí v tomto pořadu řekl, že jste se za celou dobu, kdy jste ve funkci, viděli jenom jednou, když jste přišel na veřejnou debatu jejich iniciativy Respekt Madam. Potom jste s nimi šel do hospody. To tedy potvrzujete?

To potvrzuji.

To bylo vloni v říjnu.

To bylo týden po tom, co jsem v podstatě nastoupil do pozice generálního ředitele...

A proč jste se od té doby neozval?

... a hlavně to bylo týden před začátkem samotné modernizace, což jistě pochopíte, že pokud je naplánovaná a připravená modernizace, která začínala 30. října, tak další schůzka k probíhající modernizaci, která se z většiny týká technického zázemí budovy, vzduchotechniky, chlazení a tak dále, a jehož jednou částí, zhruba 5 až 10 procent, jsou pokoje, které navíc v době začátku modernizace už nenesly architektonický charakter nebo inventář Machoninů, bylo to pouze vstupní dveře, takže já jsem dostal projekt, s kterým v podstatě pracujeme a na základě jeho tu modernizaci děláme a tak, jak je řečeno, aspoň mi bylo předáno předchozím vedením, obsah těch pokojů není předmětem architektonického díla v tomto duchu.

Ředitel karlovarského hotelu Thermal Vladimír Novák | Foto: Václav Šlauf/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Vy jste - přesto že jste se potkali jednou - Aleně Schillerové řekl, že pravidelně spolupracujete s rodinou Věry Machnoninové?

Pokud pan Kordovský říká, že se pět let snaží něco získat, tak z mých informacích a z dostupných mailů a korespondence a rozhovorů se všemi účastníky – beru v potaz, že jsem tam relativně krátce – bylo těch pokusů několik.

Budu citovat paní ministryni ze vstupu v České televizi. Doslova řekla: „Pravidelně se zástupci rodiny Machoninových je ředitel Novák, takže pravidelně s nimi spolupracuje.“ Když jste se viděli jednou, tak tohle tedy není pravda?

Hotel Thermal není jenom pan ředitel Novák, jsou to i spolupracující architekti.

Ale paní ministryně mluvila o řediteli Novákovi.

Ano, protože ty informace jsem jí poskytl v tomto duchu. Takhle mě pochopila.

To znamená, že paní ministryně špatně pochopila, co jste jí řekl?

Já jsem jí řekl, jak se potkáváme, a takhle to bylo interpretováno. A je to o tom, jestli jsme se potkali, já osobně jsem se s nimi potkal jednou, druhá, řekněme, nabídka ze strany Respekt Madam, nebylo to ze strany Kordovských, byla nějaká telefonická, zapomeňme na to, protože to bylo prý jakoby soukromé. A další schůzka...

‚Komunikace probíhá‘

Tak hlavně jestli je to kontakt přes architekta, tak z vaší strany to nebylo směrem k paní Machoninové ani k jejím vnukům.

Směrem k Machoninovým a Kordovským musíme komunikovat, dá se říct, pouze přes právní kancelář.

A to se také nestalo.

A tak činí architekt Ranný a to je... Pořád se vracím zpátky k tomu, že komunikace probíhá. A mám tady před sebou připomínky Ateliéru Alfa, respektive paní Machoninové ke studii bazénu, takže to běží.

Dobře. Já se omlouvám, ale to nekomunikuje hotel Thermal, to komunikuje architektonická kancelář, která rekonstruuje bazénové centrum, a to se bavíme o bazénovém centru, ke kterému se vrátíme, nebavíme se o tom, kde byla paní ministryně, to znamená přímo v těch rekonstruovaných pokojích, když tehdy říkala, že ta komunikace probíhá.

Komunikace probíhá, probíhá na úrovni bazénového centra. U prostor, které teď děláme, nekomunikujeme, nemáme věci, které bychom probírali s architekty. Budeme s nimi komunikovat, teď je avizovaná schůzka paní ministryně nebo ona navrhla tu schůzku, abychom si to ujasnili.

Mimochodem už má schůzka?

Nemám program paní ministryně u sebe, je v nejbližším termínu.

Nevíte ale, jestli už paní ministryně kontaktovala Machoninovy?

Myslím si, že nekontaktovala, ale nejsem její tiskový mluvčí.

Ještě jedna citace. Loni 30. srpna premiér Andrej Babiš (ANO) napsal na svůj twitter mimo jiné větu, cituji: „Nový ředitel hotelu Vladimír Novák mě ujistil, že bude s potomky rodiny architektů komunikovat.“ Máte pocit, že jste to splnil?

Ono to navazuje i na můj nástup do hotelu. Ve chvíli, kdy jsem nastoupil, prošel jsem si – i když jsem se nějakých věcí účastnil i před nástupem, ale ne moc, protože jsem měl své závazky vůči zaměstnavateli – veškeré podklady. Prošel jsem si nějaká právní stanoviska, protože jsme se s paní Machoninovou historicky soudili, proběhlo tam výběrové řízení na projektanta a tak dále, kterého se účastnil i Machoninovi, Ateliér Alfa. Neuspěli v tom výběrovém řízení, tudíž partnerem pro modernizaci je v tomto případě vítěz výběrového řízení.

Ale nezlobte se na mě, to se toho 30. srpna vědělo, ne?

To se vědělo, a proto se komunikovalo.

Tak proč jste tehdy sliboval panu premiérovi, že budete komunikovat?

Jestliže dojdu k tomu, a došel jsem k tomu já osobně, že věci týkající se hotelových pokojů nezasahují do jejího autorského práva, nezasahují do objektu...

Vy jste právník, že jste si jist, že tím nezasahujete do autorského díla?

Vychází to z právního stanoviska, které vychází z té jediné schůzky, která se fyzicky uskutečnila mezi hotelem a Machoninovými, což je v dubnu 2019. A z ní vyšlo to, co máme Machoninovým, respektive spoluautorce předat. Tyto materiály byly předány den před schůzkou a tím byla naplněna litera zákona, paragrafu 38 d. Z naší strany to bylo takhle ukončeno. Ty věci, které probíhají v současné době, říkám, nezasahují, naopak tu hodnotu toho díla tam vracíme a případně jsou nezbytně nutné, vyjadřují to, co potřebujeme směrem k bezpečnosti, k požárníkům a dalšímu.

Vás jako ředitele hotelu Thermal zajímá, co si o probíhající rekonstrukci hotelu myslí jeho architektka?

Zajímá. Prošel jsem si zpracovaný architektonický průzkum z roku 2014, který si hotel...

Když vás to zajímá, proč jste se jí tedy nezeptal?

Neumím kontaktovat přímo paní Machoninovou, právního zástupce... Jak říkám: věci, které teď...

Jestli paní Machoninová někomu dala právní moc, tak předpokládám, že přes toho člověka je možné kontaktovat paní Machoninovou. Nebo tak to není?

Je možné, ale nemám...

A zkusil jste to?

Nemám teď v tuto chvilku na stole projekty, které se týkají paní Machoninové a detailu toho, co...

Nezlobte se na mě, tam podle televizních záběrů, co jsem viděl, probíhají stavební práce. Já se ptám, jestli vás zajímá názor paní architektky. Ve funkci jste čtyři nebo pět měsíců. Pokud vás zajímají, proč jste ji nezkusil kontaktovat, neodvezli ji tam nebo neukázal vizualizaci a nezeptal se 91leté architektky: „Co tomu říkáte?“

Navazuji na jednání, která proběhla v minulosti, kde byla nabídka ze strany Thermalu paní Machoninovou odvézt do Thermalu, ubytovat, postarat se o ní, projít s ní detaily těch jednotlivých zamýšlených věcí. Tato schůzka byla několikrát nabídnuta, nebyla uskutečněna...

Ale vy jste ji nenabídl?

Já jsem ji osobně nenabídl.

Přestože jste slíbil panu premiérovi, že budete komunikovat s architektkou?

Ano. A pořád platí moje stejné stanovisko, které jsem řekl po svém nástupu, že stále počítám s tím a rád bych, abychom zapojili architektku Machoninovou do modernizace pokojů, které jsou na nižších patrech, které nemají v tuto chvilku s Machoninovými nic společného...

To bude aktuální kdy?

Předpokládám, když nám to finance dovolí, že to bude po skončení hlavní modernizace. Příprava by se mohla rozběhnout, řekněme, po letošním létě, protože hlavní části modernizace teď probíhají. Tak, abychom mohli – třeba v příštím roce – realizovat několik pokojů ve stylu Machonin, ve stylu brutalismu a prodávat je, mít je jako tu opravdovou součást hotelu. A to je věc, která stále platí, na které jsem nic nezměnil.

Stejně tak se nic nezměnilo na tom, že ve chvíli, kdy se začneme zaobírat interiéry veřejnými – které se zachovaly z větší nebo z menší míry s původním vybavením, nábytkem, respektive podhledy, materiály a dalšími díly – vidím prostor tyto části probrat s paní Machoninovou. Ale opravdu se nechci vracet k těm pokojům, které si navíc hotel v roce 2017 nechal zpracovat od Machoninů a zaplatil studii interiérů, u kterých bylo námi jako hotelem Thermal rozhodnuto, že se nevyužijí.

Hotel není muzeum

Dobře. Pojďme teď k podobě té rekonstrukce a k výhradám rodiny architektky Machoninové. Jednou ze základních výhrad je, že celá rekonstrukce hotelu nebo toho festivalového komplexu nemá jednoho zastřešujícího architekta. Proč to tak je?

Architektů máme několik. Co se týče projekce hotelové části, tak už se vracíme k tomu výběrovému řízení, kde je to v podstatě vítězný tým – firma, která to zpracovává.

U bazénového centra je to Ranný Architects. Ale k té otázce: proč není jeden zastřešující?

Není jeden. V tuto chvilku neumím odpověděl v detailu nebo neumím vám...

Mně to stačí obecně. Proč se ptám? Protože historici architektury u komplexu Thermalu vyzdvihují právě to, že to je ucelené dílo. Že nejde jenom o hotel nebo o ten věžák, ale že to je ucelené festivalové centrum, kde architekti kladli důraz i na nábytek, svítidla, umělecká díla v interiérech, dokonce na nádobí v hotelové restauraci. Když teď nemáte jednotný pohled na rekonstrukci, nehrozí, že zničíte právě to nejcennější? To, že to je takhle ucelené?

Ne, nemyslím si to. A hlavně to, co v tuto chvilku probíhá, je, že se odstraňují ty náplavky, sádrokartony a jiné věci, které se tam objevily za 40 let provozu. Ten interiér se měnil. Hotel byl postaven jako festivalový, poté se změnil na lázeňský. To znamená, že se přidala lůžka, ubrala lůžka, změnil se nábytek, třeba původní postele se vyměňovaly ještě za totality. Takže ten hotel musí žít. Není to tak, že bychom udržovali muzeum.

Ale já se ptám na něco jiného. Proč tam není zastřešující architekt? A v té souvislosti možná ta doplňující otázka, jestli právě tuhle roli v konzultacích, v tom, aby to mělo jednotný rukopis, nemohla sehrát Věra Machoninová?

Mohla, mohla sehrát. A i v podstatě Ateliér Alfa byl v roce 2017 osloven, aby se účastnil, protože my...

Ale ne toho, aby byl tím jednotným zastřešujícím architektem?

Ne. Tam bylo osloveno tím, že se mohl být projektantem a zpracovávat celou tu projektovou dokumentaci kompletně se záštitou paní Machoninové. Nabídka byla učiněna, oni ji nevyužili z důvodu mně známých, kapacitních a jiných. Tudíž hotel byl nucen vyhlásit výběrové řízení a už jsme podle toho v podstatě pokračovali dále. A pořád zase doplňuji to, že to, co v tuto chvilku probíhá, se týká primárně energií a primárně snížení energetické náročnosti.

V tuto chvíli je hotel uzavřený, rekonstruujete pokoje. První část by měla být otevřena 15. března. V minulých týdnech jste zveřejnili vizualizaci, ale je to jedna vizualizace. Přitom, jestli jsem to dobře pochopil, tak typů pokojů by mělo být víc. Proč nejsou zveřejněny vizualizace jiných typů?

Asi to bylo pochopeno trošku špatně. Existuje vizualizace typu pokoje, kterým se bude hotel Thermal vyvíjet.

To znamená, že teď děláte pokoje jenom v tom stylu, jak to odpovídá tomu obrázku?

Ano, protože vzorové pokoje se dělají z toho důvodu, aby se vyzkoušela možná řešení. Byly vytvořeny před mým nástupem a já je pouze převzal. Převzal jsem si samozřejmě několik stránek připomínek, jak to má, nebo nemá být.

Ta vizualizace bude kompletně dodržena?

Ano.

Včetně nábytku?

Vizualizace, která teď je...

Včetně těch křesel? Rovnou řeknu, kam mířím: na tom obrázku jsou mimo jiné dvě křesla od slavného dánského designéra. Když jsem se díval dnes na internet, tak jenom křesla do jednoho pokoje by stála minimálně 230 tisíc korun. To opravdu budete kupovat tato křesla?

Ne. Ten pocit z toho pokoje je... Křesla dělají ten pokoj, ale křesla, která budou použita v hotelových pokojích, jsou křesla z našich skladů, kde jich máme přes 500...

Takže to bude vypadat jinak než na vizualizaci?

Jinak bude vypadat křeslo. Pokoj tvoří komplex věcí a nebavíme se tady o nábytku, který...

Na obrázku je vidět postel, je tam vidět stůl, je tam vidět televize, je tam vidět tapeta a jsou tam vidět dvě křesla. Takže ta křesla jsou docela zásadní součástí toho designu.

Ano, jsou zásadní. A znova opakuji – a bylo to řečeno i 7. února, kdy byla paní ministryně u nás na svém brífinku, ale bohužel to nezaznělo v médiích – že křesla na pokojích, na pokojích v 10. až 15. patře, což je zhruba 126 pokojů, budou z pozůstalosti, respektive pardon, to je ošklivé slovo, ale z toho, co máme k dispozici na hotelu.

Takže to budou původní křesla, která tam byla?

Přečalouněná. Musíme je přečalounit, probíhá obměna nerezu...

Zeptám se možná úplně hloupě: proč jste je tedy nedali na tu vizualizaci?

Nezakomponovali do vizualizace? Běžné křeslo Machoninů, respektive Thermalu není součástí běžných grafických programů a...

To je u rekonstrukce za stovky milionů korun problém udělat obrázek, kam vsunete jiné křeslo?

Stovky milionů korun putují do energetických částí. Miliony, které putují do pokojů, jsou v řádu nižších desítek milionů korun.

Pojďme k dalším prostorám. Budete teď měnit o foyeru hotelu a další společné prostory?

Rádi bychom, ale není to v tuto chvilku připravené. Zásadní je pro mě myšlenka přesunutí kasina mimo parter, to znamená mimo prostory recepce. Existuje studie z roku 2016, kde Ateliér Alfa to kasino přesunul do pozice vinárny. Vinárna, to je to takzvané peklo, a nejpůvodnější vlastně vybavení hotelu. Můžu ubezpečit všechny, že vinárna zůstává v takovém stavu, to znamená v původním vybavení s původními křesly, svítícím parketem a jednáme o jejím využití v rámci mezinárodního filmového festivalu v letošním roce.

Pojďme ještě k bazénovému centru. Jeho rekonstrukce by měla začít na podzim. Je už úplně jasné, jak to bude vypadat?

Dořešují se nějaké dvě poslední otázky. Jedna je umístění vzduchotechniky a připravuje se projektová dokumentace. Ta modernizace má dvě části. Jedna je zateplení respektive zase snížení energetické náročnosti a druhá část je ta samotná výstavba, modernizace bazénu a druhá část, která ještě není úplně uzavřena, je ve věci diskusí podoba bazénové části, myslím toho samotného bazénu, ať jsou to povrchy, je to v úzkém kontaktu s památkáři, máme poslední zprávu z minulého týdne. Minulý týden shodou náhod pan architekt Ranný komunikoval s Machoninovými ohledně světel v rámci kavárny nahoře v bazénu.

Pokud jde o bazén. To je 50metrový bazén. Rozměry se budou měnit? Je to ve hře?

Je ve hře to, protože ten příkon vřídla má nějakou kapacitu, která nám umožňuje, a stále platí myšlenka, že chceme zachovat v určité části čistě vřídelní vodu. A od toho se odvíjí, řekl bych, velikost té vany pro vřídelní vodu a pro čistou vodu. Vřídelní voda je vhodná k sezení, ale není vhodná k plavání. Rozhodně je teplejší než v běžném plaveckém bazénu a není v tom větším množství vhodná třeba pro děti. Takže teď je to o té velikosti a příkonu vřídla, které máme k dispozici.

Je možné, že by to nebyla padesátka?

Je možné, že to nebude padesátka. Ale jsou v podstatě dvě varianty, o kterých se teď bavíme. I v té původní podobě – aspoň tak, jak jsem načerpal od pamětníků – se ty plavecké dráhy v podstatě dodělávaly až při nějaké modernizaci, že tam ani prapůvodně nebyly. Navíc ten bazén sám o sobě hloubkou, tím, že má 4,5 metru na jedné straně a 1,2 metru na druhé, tak sama o sobě ta barevnost té vody není stejná ve všech částech bazénu.

Když se na závěr vrátím k tomu celému mediálnímu rozruchu, máte pocit, že to Thermalu škodí, nebo naopak platí heslo, že negativní reklama je reklama a myslíte si, že to hotelu pomůže?

Děkuju všem, kteří se přijedou pak do Thermalu podívat a ubytovat, protože věřím, že návrat české klientely je jedna z našich cest. Druhá věc: myslím, že to škodí. Škodí to i mým lidem nebo mým zaměstnancům. Takže když na rekonstrukci pracuje třeba pan Kadlec, který tam tři roky – ještě s paní Machoninovou – tu budovu v roce 77 dokončoval a teď má na starosti modernizaci, slyší, že v Thermalu dělají lidé, kteří nemají Thermal rádi, tak to je demotivující pro ně a řekl bych, že až skoro urážlivé.

Po tom všem uvažujete o rezignaci?

Mé zadání je přivést hotel zpátky na trh, dokončit modernizaci. Máme skvělé balneo, máme moderní balneo, které prošlo modernizací...

Já vás přeruším, není prostor pro reklamu. K té otázce: neuvažujete o rezignaci?

Neuvažuju o rezignaci. Myslím, že mám ještě co dělat. A ten potenciál využiju do maxima.