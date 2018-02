Generál Šedivý: Vojáci sami vědí, jaké zbraně jsou nejlepší. Politici jsou od toho, aby je pořídili

Mezi ministryní obrany v demisi Karlou Šlechtovou (za ANO) a Generálním štábem Armády ČR nepanují dobré vztahy. Šlechtová kritizuje požadavky armády na nové vrtulníky, které mají nahradit staré ruské stroje. S jejím názorem nesouhlasí náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Kdo z nich má pravdu? A neohrožují tyto neshody bezpečnost země? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 13:45 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šedivý | Foto: Marián Vojtek

„Případ vrtulník je poměrně složitý, ale chtěl bych připomenout, že první diskuse byly zahájeny už na podzim roku 2014. Od roku 2015 začalo výběrové řízení,“ připomíná bývalý náčelník generálního štábu a vedoucí katedry bezpečnostních studií CEVRO institutu Jiří Šedivý.

Zároveň brání generální štáb a piloty – ani on sám by nechtěl létat ve vrtulníku, o kterém neví, že je ten nejlepší. „Vojáci si vyhodnotili, který z vojenských vrtulníků je nejlepší, a politici jsou od toho, aby to nejlepší pořídili, a pokud to neumí, tak je tam chyba, se kterou bychom se měli začít zabývat,“ dodává.

České armádě chtěli dodat vrtulníky tři firmy – 12 kusů od německého výrobce by stálo šest miliard, Italové chtěli šest a půl, americké stroje ale mají stát dvojnásobek.

„Rozdíl je v tom, že proti sobě stojí vrtulník vojenský, tedy ten americký, který je ověřen. Proti němu stojí vrtulníky civilní, které jsou mnohem lehčí, a výroba mnohem levnější,“ vysvětluje Šedivý.

Je tak podle něj otázkou, zda požadovat vrtulníky, které mají mnohem větší bojovnou hodnotu, nebo ty levnější, se kterými se ale nedají plnit ty úkoly, které by armáda chtěla.