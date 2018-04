V Maďarsku selhala opozice, nepřišla s žádným silným tématem, říká Rudolf Jindrák

Volební kampaň, která v Maďarsku probíhala, byla podle Jindráka o jednom tématu – migraci a zabránění příchodu další migrační vlny. „Na tom Viktor Orbán postavil hodně svou kampaň v tom smyslu, že řekl, že Maďary ochrání,“ říká.

Připomíná také, že Maďarsko bylo koncem roku 2008 a 2009 ve velmi špatné ekonomické situaci. A právě Orbán dal lidem naději, kterou také naplnil. „Proto ho volili,“ vyzdvihuje s tím, že maďarská opozice selhala, protože nedokázala přijít s nějakým silnějším tématem.

„Dokázali se mezi sebou hádat a více méně osočovat protikandidáty z Fidesu z nějakých korupčních jednání,“ dodává.

Situace v Sýrii je vážná

„Řešení válečným aktem je to poslední, je potřeba vyjednávat a mít důkazy k tomu, že se opravdu stalo to, co se stalo,“ reaguje Jindrák na otázku ohledně Sýrie.

Situaci považuje za velmi vážnou a přirovnává ji ke karibské krizi, protože možná proti sobě stojí dvě mocnosti, které haraší zbraněmi. A posílat vzkazy po twitteru, jak učinil Donald Trump, podle něj není adekvátní.