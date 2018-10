‚Neadekvátní a morálně nesprávné.‘ Starosta Prahy 3 zkritizoval povolení pro smuteční průvod za Jana Kočku

Na pražské Vinohradské třídě v pátek odpoledne na desítky minut stála veškerá doprava. Ulicí totiž procházel smuteční průvod pohřbu Jana Kočky mladšího. Podobně velký pohřeb se přitom v Praze koná jen výjimečně. Proběhl před deseti lety při pohřbu Václava Kočky mladšího nebo v roce 2011 při státním pohřbu prezidenta Václava Havla. Je správné, že magistrát rodině Kočkových tak velkolepý ceremoniál povolil? Praha 20:02 12. 10. 2018 (Aktualizováno: 20:55 12. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle starosty třetího pražského obvodu Alexandra Bellu z ODS byl páteční smuteční průvod neadekvátní. „Jednalo se o osobu, která spáchala tragickou nehodu. To znamená, že přirovnávat pietní akt k aktu, který třeba právě provázel pana prezidenta Václava Havla, mi nepřijde v této situaci vhodné.“

Připomněl, že situace je zcela odlišná oproti pohřbu Václava Kočky mladšího, jehož smrt byla tragická, protože byl zastřelen. Z morálního hlediska tedy páteční pochod od Jiřího z Poděbrad na Olšanské hřbitovy neschvaluje.

„Jednalo se o čelní náraz při jízdě v protisměru. Zde je jednoznačně vina na straně pana Kočky a z tohoto hlediska mi nepřijde morálně správné, aby tento způsob tragédie byl opěvován a oslavován aktem průvodu,“ řekl ve 20 minutách Radiožurnálu.

Bellu nahlášený pochod prý zrušit nemohl, protože se o něm dozvěděl na poslední chvíli během čtvrtka, Dopravní infrastruktura je totiž pod správou Technické správy komunikací: „Nemáme žádné oprávnění na to, abychom to zakázali. A samozřejmě, že jsme kontaktovali ihned hlavní město Praha, aby přehodnotilo to rozhodnutí.“

'Snažil jsem se'

„Nemáme reálně nějaké prostředky pro to, abychom mohli blokovat Vinohradskou třídu nebo zakázat průvod. Samozřejmě, že bych mohl alternativními způsoby tomu zabránit,“ dodal starosta s tím, že už se řeší problematické parkování na trávnících, na které si mnozí stěžovali.

Závěrem také popřel, že jeho rétorika by mohla být pouhou proklamací či snahou se zviditelnit. „Za sebe mohu říct, že ano – snažil jsem se,“ uzavřel starosta s tím, že skutečně využil všechny prostředky, aby pochod zrušil.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) k celé věci uvedla, že magistrát nemá možnost akci zakázat. „Když si organizátor zabezpečí všechna povolení, tak nemám jakým způsobem tomu zabránit,“ citoval ji server Novinky.cz.

S tímto vysvětlením nesouhlasil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Stanoviska policie a dalších orgánů jsou podle něj jen podpůrná, hlavní slovo má magistrát. „Magistrát v okamžiku, kdy by se měla zastavit doprava nebo by to narušilo chod města, má důvod takový pochod zakázat. Nevidím důvod, proč by měl takové žádosti vyhovět,“ ocitoval ho server.