Zdechovský chce do vedení lidovců. ‚Jsem schopen se domluvit,‘ říká k možným koalicím

„Straně mohu nabídnout nový styl a drive, jít za cílem a dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský, který se uchází o post předsedy KDU-ČSL. Někteří spolustraníci ho ale kritizují, že nemá dostatečné politické zkušenosti a nebyl komunálním politikem. Co na to říká, prozradil v pořadu 20 minut Radiožurnálu. 20 minut Radiožurnálu Praha 20:02 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zdechovský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dlouhá léta jsem dělal poradce různým představitelům a předsedům KDU-ČSL, dělal jsem dva roky krajského manažera, takže jsem si prošel vnitřkem strany,“ říká Zdechovský a vysvětluje, že není nejnutnější projít fází od komunálního politika po předsedu strany. Na řízení KDU-ČSL se podle svých slov chce podílet.

Stejně tak není podle něj úplně handicap to, že není poslancem. Poslanecká sněmovna je totiž někdy místem, kde jsou podle něho politici zacyklení v určitých vztazích a nejsou schopní vyjít k normálním lidem mimo politické kolbiště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidovcům dlouho chyběla snaha bojovat o voliče, říká lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který se uchází o post předsedy KDU-ČSL

„Pokud chce strana oslovit nový typ voličů, tak musí mít politiky, kteří se nebojí, a nedávat jim nesplnitelné podmínky, zda jsou nebo nejsou poslanci,“ konstatuje.

Zdechovský před několika týdny napsal na svém blogu desatero, co podle něj lidovci potřebují. Nezmiňuje se ale o spolupráci s dalšími stranami. Proč? „Nemyslím si, že předseda KDU-ČSL by měl primárně mluvit o spolupráci, ale měl by ukázat, že je dostatečně dobrý na to, aby strana dosáhla nejlepšího výsledku,“ vysvětluje.

‚Klíčové budou krajské volby‘

V tuto chvíli tak europoslanec nechce mluvit o spojování, protože by oslaboval pozici vlastní strany. „Vždy budu zastávat názor, že kdyby to bylo potřeba k tomu, abychom někoho nebo něco porazili, tak jsem schopen se domluvit,“ argumentuje s tím, že on sám byl zastáncem koalice se STAN.

První volby v roce 2020 navíc budou krajské, a ty podle něj budou klíčové. „Na základě výsledku se rozhodneme,“ zdůrazňuje s tím, že je lepší, když se strany dokážou spojit a spolupracovat, ale nikoliv za každou cenu – každá koalice totiž podle něj oslabuje možnosti prosazovat vlastní program.

„Každý předseda by měl chtít, aby strana byla co nejúspěšnější a aby ve volbách dokázala hájit vlastní program, se kterým kandiduje a který pomůže lidem,“ dodává.

Celý rozhovor Marie Bastlové s Tomášem Zdechovským si poslechněte v přiloženém audiu.