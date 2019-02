Od rozsudku nad Rathem uběhlo 230 dnů. Odvolací soud ještě nezačal studovat spis, část musel vrátit

Kauza bývalého hejtmana Davida Ratha se zadrhla u vrchního soudu. Jeho senát 230 dnů od vyhlášení prvoinstančního rozsudku nad Rathem a dalšími deseti aktéry korupčního případu dosud nenařídil odvolací jednání, nezačal ani studovat rozsáhlý spis. Část se navíc vrátila zpět ke Krajskému soudu v Praze kvůli námitkám manželů Kateřiny a Petra Kottových, zjistil server iROZHLAS.cz. Soud podle nich špatně přepsal čtyři roky staré výpovědi znalců. Praha 6:00 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ratha loni na konci června krajský soud potrestal 8 a půl roky vězení, bývalý politik i další obžalovaní se proti tomu odvolali. Případ tak již podruhé putoval k vrchnímu soudu, konkrétně senátu soudce Pavla Zelenky, který již jednou rozsudek v kauze Rath zrušil.

Kompletní spis sice Zelenkův senát dostal loni na podzim, dosud se jím však téměř vůbec neměl čas zabývat. Podle vrchního soudu aktuálně řeší jiné komplikované kauzy.

„Ve věci nebylo ještě nařízeno jednání, neboť příslušný senát dosud studuje především jiné, rozsáhlé trestní věci, které napadly dříve. Činí však již některé úkony nezbytné k tomu, aby mohla být předmětná odvolání řádně projednána. Odhadovat časový horizont rozhodnutí o odvolání je však nadále předčasné. Pro představu, spisový materiál případu čítá aktuálně téměř 35 tisíc listů,“ uvedla mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.

Vracel se spis

Zelenkův senát navíc nemá k dispozici kompletní spis k případu, jeho část se musela vrátit ke krajskému soudu kvůli námitkám Kateřiny a Petra Kottových, ti si společně s Rathem za organizování korupce vyslechli trest 7,5 roku. „Obžalovaní uplatnili námitky k protokolaci Krajského soudu v Praze, k jejich vyřízení je tedy příslušný tento soud,“ upřesnila Heranová.

Námitka Kottových se týká přepisu skoro pět let starých výpovědí u hlavního líčení, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Krajského soudu v Praze Jitka Kubešová.

Dvě větve kauzy Rath Kauza Rath I

Případ se týká tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory nebo kolínské, mladoboleslavské či kladenské nemocnice. Za zajištění vítězství v tendru podle obžaloby brali Kottovi s Rathem úplatky, o které se dělili. Převzít podle spisu stihli 38 milionů, pak je zatkla policie.



V případu figuruje také stavařka Ivana Salačová, která policii v roli spolupracující obviněné pomohla údajnou korupci rozkrýt, za což dostala podmínku. Přes soudem stanula i podnikatelka Lucia Novanská, jejíž firma tendry pro kraj organizovala. Soud jí potrestal pěti roky vězení. Potrestáni byli také manažeři stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly. První rozsudek vrchní soud zrušil.





Rath si podle obžaloby spolu s bývalou ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Kottovou a jejím manželem Petrem Kottem domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.



Kvůli trestným činům přijetí úplatku, podplácení či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky čelí obžalobě také někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát.

„Příslušná část spisu nám byla Vrchním soudem v Praze vrácena 7. února 2019 s tím, že loni v prosinci 2018 podali dva z obžalovaných prostřednictvím společného obhájce námitky proti protokolaci výpovědi soudních znalců z hlavního líčení z dubna 2014. O těchto námitkách nyní zdejší soud v průběhu tohoto měsíce rozhodne a posléze opět zašle spis odvolacímu soudu,“ popsala Kubešová. Advokát Kottových Tomáš Sokol se k námitce blíže nechtěl vyjadřovat s tím, že je několik let stará.

Kauza překročí průměr

Už nyní je jasné, že trvání odvolacího jednání kauzy Rath výrazně překročí průměr pražského vrchního soudu. Podle statistiky ministerstva spravedlnosti předloni projednával odvolání od doručení případů do jejich pravomocného rozhodnutí v průměru 129 dnů, v předchozích letech to bylo jen kolem 90 dnů. Složité kauzy nicméně vrchní soud podle statistiky řeší mnohem déle, některé trvaly i přes 400 dnů.

Projednávání první části kauzy Rath se u soudů táhne již pět let a šest měsíců. Krajský soud začal případ řešit v srpnu 2013, necelé dva roky poté si Rath a další obžalovaní vyslechli první rozsudek.

Ten ale zrušil Vrchní soud v Praze kvůli nezákonnosti odposlechů usvědčujících Ratha a další obžalované. Do hry pak vstoupil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán z ANO, který k Nejvyššímu soudu podal stížnost po porušení zákona.

Nejvyšší soud nakonec zrušil rozhodnutí vrchního a konstatoval, že odposlechy lze proti Rathovi a spol. použít. V říjnu 2017 - více než čtyři roky od začátku prvního hlavního líčení – začal krajský soud kauzu projednávat podruhé. A Rathovi loni v červnu vyměřil stejný trest jako původně.

Řízení protahuje i Rath

Soudní řízení protahuje i sám Rath, který například po pádu z kola tvrdil, že k němu nemůže chodit. Soud kvůli tomu musel čekat na verdikt znalce, který Ratha vyšetřil a konstatoval, že k hlavnímu líčení docházet zvládne. Soud se těsně před vyhlášením prvního verdiktu zpozdil také kvůli peripetiím s Rathovou obhajobou, po nichž expolitikovi přidělil novou obhájkyni, a ta musela rozsáhlou kauzu nastudovat.

Rath několikrát také namítal podjatost soudce Krajského soudu v Praze Roberta Pacovského, mimo jiné proto, že s ním vedl spor u civilního soudu. Projednávání případu to zdrželo o několik měsíců, protože rozhodnout nakonec musel vrchní soud. Ten konstatoval, že Rath případ účelově brzdí.

Kateřina Kottová s manželem Petrem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Jde o součást procesní taktiky založené na šikaně předsedy senátu motivované snahou lapidárně řečeno zbavit se svého zákonného soudce a neúměrně prodloužit trvání trestního řízení,“ stojí v usnesení vrchního soudu.

Čas hraje pro Ratha

Délka trvání soudního jednání hraje ve prospěch bývalého politika i dalších obžalovaných, díky ní mají naději na nižší tresty. Bývalému hejtmanovi by táhnoucí se proces mohl pomoci i u Evropského soudu pro lidská práva, který za nepřiměřenou považuje délku soudního řízení od osmi let. Rath opakovaně avizoval, že svůj případ až do Štrasburku dovede.

Krajský soud v Praze navíc letos v lednu začal projednávat druhou část sledované korupční kauzy. Rath k němu dorazil s cedulí, na níž upozornil, že případ se k soudu dostává až po sedmi letech. „Je to ilustrativní hlavně pro ty, kteří tvrdí, že já něco zdržuji nebo obstruuji, přitom tady je evidentní, že jediný, kdo zdržuje a obstruuje, je státní zastupitelství,“ komentoval to tehdy.

Rathovi obhájci hned na začátku soudního jednání namítli podjatost státního zástupce ale také samotného krajského soudu. Hlavní líčení tak stojí, protože o věci musí rozhodnout Vrchní soud v Praze.

V obou větvích případu je Rath s manželi Kottovými obžalován kvůli úplatkům spojeným se stavebními a zdravotnickými zakázkami. Trojice se o ně podle vyšetřovatelů dělila. V první části případu podle policie převzali hlavní aktéři 38 milionů, ve druhém skoro 3,5 milionu. Pak je zadržela policie.