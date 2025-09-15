25 let na zámku Linhartovy. ‚Člověk má vědět, kdy skončit,‘ říká odcházející kastelán Jaroslav Hrubý
Jaroslav Hrubý končí v pozici kastelána zámku v Linhartovech. V památce pracoval téměř čtvrt století a je zapsaný v knize českých rekordů za svůj Papírový svět hraběte Sedlnického. Jde o papírové sochy tamního šlechtického rodu v životní velikosti, které dělaly společnost návštěvníkům zámku. Končící kastelán jich zde za sebou zanechá přes stovku.
Dlouholetý kastelán zámku v Linhartovech se podílel na jeho opravách. Památka byla před jeho nástupem do funkce před téměř 25 lety v havarijním stavu. „Bylo to tady v hrozném stavu. Ani jsem nečekal, že to tu za ty roky bude takto zbědované,“ říká Jaroslav Hrubý u vstupu do zámku.
00:00 / 00:00
Na zámku v Linhartovech končí dlouholetý kastelán Jaroslav Hrubý. Jeho papírové sochy ho dostaly do české knihy rekordů
„Teď mám velkou radost, že když budu odcházet, zůstane tu kus práce. Nejen mojí, ale hlavně kamarádů a lidí, kteří nám tu pomáhali, protože bez nich by to vůbec nešlo,“ dodává.
Dvaasedmdesátiletý Jaroslav Hrubý teď vyklízí expozice, aby mohla na zámku začít další fáze jeho rekonstrukce. Jeho papírové sochy zde ale zůstanou. V lednu kastelán pochoval svého bratra, což podle něj urychlilo jeho rozhodnutí s prací skončit.
Nuda, nebo zajímavé? Co dělá prohlídku atraktivní, probírají v Žinkovech průvodci z českých památek
Číst článek
„Uvědomil jsem si, že nechci, aby mě ze zámku vynesli nohama napřed a pak mi tady dali nějakou ceduli. Že je třeba si taky odpočinout a pomoct si tím, že člověk může cestovat a být v klidu. A když si chce odpočinout, tak může,“ vysvětluje.
Na otázku, zda bude Hrubému kastelánská práce chybět, odpovídá, že možná trochu ano. „Člověk má ale vědět, kdy má skončit. Stejně by to jednou muselo přijít,“ přidává. Kastelán plánuje cestovat, chce se podívat například na Korsiku a celý ostrov projet na kole.
Město Albrechtice plánuje na zámku rozsáhlou modernizaci. V památce má vzniknout kavárna i interaktivní prvky s virtuální realitou. A průvodci možná už budou taky jen virtuální.