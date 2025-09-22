275 stran obžaloby. Začíná soud v kauze Dozimetr, podnikateli Redlovi hrozí deset let

Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka z přijetí úplatku
Bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák už potvrdil, že už usnesení o zahájení trestního stíhání obdržel. Podá proti němu stížnost.
Matěj Skalický mluví s Martinem Štorkánem, redaktorem investigativní redakce Radiožurnálu
Několikrát odkládaný soud je tady. Kauza Dozimetr a hlavní líčení. Kdo bude vypovídat? Co stojí v obžalobě? Jak měla organizovaná skupina podle policie fungovat? A ovlivní to volby? Na to všechno se zaměří Martin Štorkán z investigativní redakce Radiožurnálu. Ptá se Matěj Skalický.
Akce Dozimetr začala už před třemi roky, nicméně teprve teď se dostává před soud po mnoha odkladech. Co to zdržovalo?
Bude to dělat Obvodní soud pro Prahu 9 a dlouho se řešilo, který soud by měl tuto kauzu dělat. Obvodní soud tvrdil, že by to měl být Městský soud v Praze, pak se soudce Jakub Kriebl chtěl vyloučit kvůli podjatosti, tomu nadřízený soud nevyhověl. Letos v dubnu Kriebl schválil v případu dvě dohody o vině a trestu pro dva obžalované a navrhl dalším obžalovaným, že si můžou podat stížnost na podjatost. To se ještě také řešilo.
Takže pořád dokola.
Ani v tomto případě nadřízený soud žádosti nevyhověl, ale kvůli tomu se to zdržovalo a jdeme k soudu víc než tři roky po policejním obvinění.
Bavíme se zejména o podezření na ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku, hlavně o tom je Dozimetr. Poslední novinkou v celém případu je obvinění bývalého šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, který měl přijmout úplatek. Jak velký a za co?
Měl ho spíš zprostředkovat. Jeho jméno figurovalo už v původním obvinění a Martin Dvořák měl zprostředkovat pětimilionový úplatek v souvislosti s přestavbou stanice metra Nádraží Holešovice. Dvořákova větev je ale zatím v začátku, je teď obviněný a říká, že jeho obvinění vychází hlavně z toho, jak s policií mluvil bývalý ekonomický šéf pražského dopravního podniku Matej Augustín, který teď začal v kauze spolupracovat s policií. Dvořák podá proti svému obvinění stížnost, což říkal médiím, ale to se děje běžně, takže kdybych si měl tipnout, tak mu to spíš k ničemu nebude, bude obviněný a uvidíme, jestli ho nakonec i obžalují.
O tom, že začal vypovídat bývalý ekonomický náměstek dopravního podniku Matej Augustín, jsem četl i na serveru Neovlivní, kde Sabina Slonková zmiňuje, že to v jistých kruzích vyvolalo zděšení. Proč?
Sabina cituje jeden zdroj z bezpečnostní komunity, podle kterého je Augustín totálně odbržděný a vypovídá mimo jiné o tom, komu skupina kolem Michala Redla, které byl součástí, nosila peníze. Že to vyvolalo zděšení, podle mě dává smysl, protože je jeden z hlavních členů té organizované skupiny, ví o všech věcech, které se okolo toho děly. Jestli tedy teď začal spolupracovat s policií a chtěl by zmírnit trest až na spodní hranici, jako se to povedlo například podnikateli Pavlu Dovhomiljovi, který měl jednu ze schválených dohod o vině a trestu, tak bude muset policii a případně i soudu velmi aktivně pomoct s rozkrýváním celého trestného činu. Bude jim muset dát informace, které například od Dovhomilji ještě nemají, takže se bude muset snažit, aby případně získal status spolupracujícího obviněného nebo něco takového během dalšího vyšetřování.
Ale zmiňoval jsi, že dohod o vině a trestu bylo víc, pokud se nemýlím, dvě a vyjednali si je podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Znamená to, že odešli z celého případu bez trestu?
To ne. Podnikateli Dovhomiljovi soud uložil dvoumilionový peněžitý trest a Nemrah musí zaplatit tři miliony korun. Státní zástupce Adam Borgula, který tyto podmínky dohody o vině a trestu navrhoval, přihlížel k tomu, že Dovhomilja má, jak už jsem říkal, status spolupracujícího obviněného. Jeho výpověď je součástí obžaloby, kterou jsem četl, a poměrně detailně popisuje, jak měla celá organizovaná skupina fungovat. Svoje svědectví bude muset navíc zopakovat i při hlavním líčení, jinak soud může jeho trestní řízení obnovit a uložit mu mnohem přísnější trest. Zakaría Nemrah nemluvil proti dalším obžalovaným z kauzy, ale sám se přiznal, což mu soud dal taky k dobru. Dovhomilju soud uznal vinným z trestných činů přijetí úplatků, praní špinavých peněz a účasti na organizované zločinecké skupině. Kdyby s policií nespolupracoval, tak mu hrozilo až desetileté vězení, takže myslím, že mu to nakonec vyšlo. Na druhou stranu to teď bude muset vrátit policii a státnímu zastupitelství a při soudu zopakovat svoji výpověď.
Zkus mi v kostce shrnout, o čem Dozimetr je. Zmiňoval jsem na začátku, že se bavíme hlavně o ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Vím o tom, že policie obvinila už před třemi lety kolem desítky lidí právě z údajného ovlivňování zakázek. Víme, jakou měli způsobit škodu, jak to fungovalo?
Zkusím to velmi zjednodušit, protože je tam spousta jmen a veřejných zakázek. Organizovaná skupina měla dosadit svoje lidi do řízení pražského dopravního podniku, konkrétně na pozici ekonomického ředitele a člena představenstva dosadila Mateje Augustína, do pozice šéfa IT Luďka Šteffela, technickou správu objektů nakonec řídil Martin Vejsada. Fungovalo to tak, že ti si měli říkat o milionové úplatky za to, že neohrozí fungování veřejných zakázek nebo jejich průběh. Filozofii celé organizované skupiny, jak poznamenali i kriminalisté, v jednom z odposlechů velmi dobře shrnul jeden z členů skupiny, Pavel Dovhomilja, kterého jsme už zmiňovali:
„My nekecáme do toho, co by se mělo dělat, jenom si, když to řeknu, hlídáme, kdo to bude dělat, protože tam je taky ten Veletržní palác nebo tam je Malovanka, to jsou největší investice města.“Pavel Dovhomilja, podnikatel (Obžaloba Vrchního státního zastupitelství v Praze, 21. 6. 2025 (odposlech 9. 10. 2020))
Kdybych měl říct příklad nějakých veřejných zakázek, tak je to například zmíněná přestavba stanice metra Nádraží Holešovice, kde si skupina měla říct o úplatek pět milionů korun. Developer do toho ale nešel, a tím to celé skončilo, nepovedlo se jim to. Další případ je IT a zakázky pro firmu Uniprog Solutions, která měla dát údajně úplatek jeden a půl milionu korun za to, že jí zůstanou zakázky z dopravního podniku. V obžalobě je to popsané tak, že zástupci firmy dostali na stůl tři varianty, které jim organizovaná skupina nabídla. První varianta by znamenala, že firma o zakázky úplně přijde. Podle druhé varianty by její smlouvy převzala jiná firma, které by společnost jako poddodavatel platila nějaké desátky. Pak tam byla třetí varianta, že zástupce firmy zaplatí Michalu Redlovi, což byl takový vedoucí celé organizované skupiny a slovy členů skupiny po něm hodí batoh z penězi, což je právě úplatek ve výši jednoho a půl milionu.
„Tak jsem mu řek: ,Maroši, podívej, já mám tři varianty.‘ (...) Seděl a koukal na mě a říkal, co je jako preferovaná varianta? Já říkám: ,Vidíš?‘ On říká: ,Já se domluvím s Michalem.‘“Pavel Dovhomilja, podnikatel (Obžaloba Vrchního státního zastupitelství v Praze, 21. 6. 2025 (odposlech 27. 10. 2020) )
Firma díky tomu měla od dopravního podniku inkasovat čtyři miliony osm set tisíc korun měsíčně. Představitel firmy Maroš Jančovič z představenstva je také mezi obžalovanými.
Jestli to chápu dobře, byla tu skupina lidí kolem Michala Redla, což mimochodem je jeden z lidí, který byl blízký i uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi. Tato skupina dosazovala své známé do vrcholných pozic v dopravním podniku, podle policie proto, aby mohli ovlivňovat zakázky a získávat prostředky, s nimiž pak skupina mohla operovat.
Přesně tak. Oni si to pak rozdělovali asi podle nějakých zásluh.
Bavíme se o milionových částkách, je to tak?
Ano, byly to poměrně velké zakázky důležité pro dopravní podnik.
Kam potom peníze šly? Protože velké podezření ulpívalo taky na financování strany Starostů. Jedním z lidí zapojených a obžalovaných je totiž i Petr Hlubuček ze Starostů, bývalý starosta Prahy-Lysolajů.
V jedné z výpovědí, která je součástí obžaloby a patří podnikateli Dovhomiljovi, si měli podnikatelé Michal Redl a Pavel Kos, kteří sice nebyli členy hnutí STAN, ale byli jeho příznivci, nějakým způsobem brát peníze a z toho přes neoficiální příspěvky hnutí podporovat. Někteří další svědci označili Redla v obžalobě za člověka, který měl vliv mimo jiné i na personálie hnutí STAN. Celá kauza vypadá tak, že nejenom přes Petra Hlubučka, ale i přes dnes už bývalého europoslance Stanislava Polčáka měla skupina kolem Michala Redla napojení přímo na, nevím, jestli úplně vedení, ale na velmi důležité členy hnutí STAN. Dnes to mluvčí STAN Sára Beránková ale odmítá, říká, že Redl už nemá jakékoliv osobní vazby nebo vliv na současné lídry stany a dary, které mohly souviset s Dozimetrem, podle ní hnutí STAN poslalo na charitu.
Tenkrát kvůli tomu odstupoval i tehdejší ministr školství Petr Gazdík, pokud se nemýlím. Měl i on mít nějaké napojení na Michala Redla? Myslím, že se tam řešily i kryptované telefony, ne?
Ano, když si čtete obžalobu, tak to působí trochu komicky, protože policie vychází z odposlechů, z videozáznamů, z přiznání zmíněného Dovhomilji. Informace policie jsou opravdu rozsáhlé. Obžaloba má 275 stran, je tam velmi detailní popis daných činů, ale je vtipné, když se vrátíte k tomu, jak se členové skupiny snažili to před policií skrýt. Používali zmíněné kryptované telefony, nechávali si kontrolovat auta, jestli tam náhodou nejsou odposlechy. Když spolu komunikovali v jednom z pražských bytů, přičemž používali hlavně dva, jeden v Revoluční ulici a jeden v Dlážděné...
A pak taky hotelové pokoje, že?
Přesně tak. Ale informace, které nechtěli říct nahlas, psali na nějaké tabulky. Je vtipné, že se snažili to všechno skrýt, ale policie všechno zjistila.
Taky spolu trávili dovolené, jak se píše v obžalobě...
Trávili spolu dovolené, měli například vizitky s číslem 508, kterých vzniklo 200 a měly být jenom pro členy klubu, pro spřízněné lidi, se kterými stojí za to jednat. Takto to rozjížděli a teď jdou všichni k soudu.
Matej Augustín: „Takže někdo dojde, položí vizitku. Ale to ještě neznamená, že věřím. Já musím mít dopředu informaci, jaké je jméno toho člověka.“
Michal Redl: „Ano.“
Matej Augustín: „Takto jsme to dělali my. To znamená, když to pi*us nějaký vyzkouší, že to dá nějakému STBákovi, kámošovi, aby to šel otestovat, jestli funguje systém, já budu vědět, že špatné jméno, a tím pádem okamžitě přečtu, že někdo je křivák.“
podnikatel Michal Redl a ekonomický exnáměstek ředitele DPP Matej Augustín (Obžaloba Vrchního státního zastupitelství v Praze, 21. 6. 2025 (odposlech 20. 5. 2021))
Jsou Starostové jediná strana, která se objevuje v souvislosti s Dozimetrem?
Ne, stran je tam několik. Byl v tom namočený například Jiří Fremr z TOP 09, bývalý vlivný člen pražské buňky a spolupracovník Jiřího Pospíšila (TOP 09, kandiduje ve sněmovních volbách 2025 za koalici SPOLU), o kterém se teď mluví v souvislosti s tím, že by mohl stranu po listopadovém sněmu převzít. Pak Marek Doležal, další člen TOP 09, místostarosta Prahy 9. Oba na základě zjištění toho, jakou roli měli hrát kolem Dozimetru, ve straně skončili. Dále je to Jana Mračková Vildumetzová, vysoce postavená členka hnutí ANO, hejtmanka Karlovarského kraje, senátorka, která měla zmíněného podnikatele Nemraha Zakaríu na svatbě jako svědka, a je to dokonce kmotr jejího dítěte. Musela kvůli tomu skončit ve funkci místopředsedkyně Sněmovny. Další věc je zase spojená s hnutím STAN. Jde o Petra Mlejnka, bývalého šéfa civilní rozvědky, který v úřadu vydržel jenom dva měsíce a kvůli kontaktům s Redlem musel skončit. Tato kauza zasáhla velkou řadu politických stran, ale nejvíc dopadla na STAN. Když si vezmete, jak kauzu uchopila opozice, tak například Mračková Vildumetzová říká ministru Rakušanovi „ministr Dozimetr“ a tak, takže političtí oponenti to omílají Starostům.
(Podle nejnovějších informací serveru SeznamZprávy v jedné z větví Dozimetru, která se týká VZP, navrhla policie obžalovat mimo jiné i exposlance ODS Marka Šnajdra, pozn. red.)
Proč se to vůbec celé jmenuje Dozimetr?
Protože kauza měla dopadnout i na někdejšího politika STAN Věslava Michalika, i když úplně nevíme, jakým způsobem a jak moc. Ten byl původní profesí jaderný fyzik, a právě proto Dozimetr podle zařízení k měření dávek ionizujícího záření. Michalik ale těsně před policejním zásahem zemřel a kauzu provází i další úmrtí. Například Petr Adam, jeden z obviněných, spáchal sebevraždu. Podle aktuálních informací spáchal v Dubaji sebevraždu podnikatel Martin Horák, který je s kauzou také spojovaný. Je tam tedy tato rovina, kterou je asi důležité zmínit.
Dnes, v pondělí, startuje hlavní líčení. Máš informace o tom, že budou všichni vypovídat?
Nevím, jak to bude u obžalovaných. Samozřejmě bude vypovídat Pavel Dovhomilja, který je spolupracující obviněný. Ten toho ale řekl tolik, že vlastně nevím, jestli si ti další pomůžou mlčením. U soudu budou určitě i zajímaví svědci. Je tam například Michal Zdeněk, který předtím pracoval v pražském dopravním podniku, Petr Witowski, který dopravní podnik dokonce řídil. Ti podle obžaloby mluvili s policií docela obsáhle o trestných činech, takže se uvidí, jestli u soudu řeknou ještě něco dalšího a jestli tam zazní něco třaskavého, co by mohlo případně ovlivnit blížící se volby, které se odehrají první říjnový víkend.
Odhaduješ, že by se něco takového mohlo stát? Říkal jsi, že opozice využila tuto kauzu k tomu, aby mohla kritizovat některé z vládních stran, zejména Starosty. Může to tedy ovlivnit hlasování, které nastane první říjnový víkend?
Nejsem si jistý, protože tato kauza už je ve veřejném prostoru strašně dlouho, je pro spoustu lidí těžko pochopitelná, což vidíme, když se o tom bavíme spolu, jak je těžké ji vysvětlit. Takže nevím, jestli samotný soud může přinést něco nového odpůrcům hnutí STAN nebo nějakou novou munici pro současnou opozici, aby mohla tuto vládní stranu před volbami ještě líp ostřelovat. Řešil jsem to i s politology, například s Alešem Michalem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, a ten si myslí, že už to do voleb nezasáhne. Říkal, že jestli do toho něco zasáhlo, tak je to kampaň, která se hnutí STAN úplně nepovedla. Jestli hnutí STAN může něco před volbami ublížit, tak jsou to spíš kroky v rámci kampaně než to, že se Dozimetr bude řešit u soudu.
Co hrozí obžalovaným?
Obžaloba jim klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplácení, praní špinavých peněz a nedovolené nakládání s drogami. Pro Michala Redla, který byl asi šéfem skupiny, jak jsme říkali, by to znamenalo, aspoň podle státního zástupce Adama Borguly, deset let vězení, což je asi nejpřísnější navrhovaný trest v celém Dozimetru. Ale uvidíme, jak se s tím vypořádá soud, je to úplně na začátku a třeba tresty nakonec budou i vyšší.
