Hrad se připravuje na ceremoniál 28. října. Předávání státního vyznamenání se zúčastní i laureáti z loňska

Pozvánky pro hosty je podle Kruliše potřeba rozeslat asi týden před slavnostním večerem, aby se stihlo jejich doručení. Loňský ceremoniál se neuskutečnil kvůli pandemii koronaviru. Letošní konání ohrožuje zdravotní stav prezidenta.

Podle ředitele hradního protokolu Pražský hrad chystá ceremoniál 28. října ve standardním formátu. „Samozřejmě s tím, že budeme operativně reagovat na všechny okolnosti, které mohou nastat - tím myslím zejména covidovou situaci, která v loňském roce uspořádání znemožnila,“ napsal Kruliš ČTK. Dodal, že všechny letošní laureáty již Pražský hrad oslovil.

Kruliš nechtěl spekulovat, jak by Pražský hrad postupoval, pokud by nebylo možné ceremoniál letos opět uskutečnit. Poznamenal, že plán jeho podoby je oproti dřívějším slavnostním večerům odlišný jen v tom, že na pódiu by měli být jak ocenění za letošek, tak i za loňský rok.

„Zaslouží si přebírat vyznamenání ve stejném slavnostním prostředí,“ poznamenal k oceněným za minulý rok, kdy Pražský hrad pouze zveřejnil seznam laureátů. Zeman již dříve avizoval, že plánuje předávání řádů absolvovat na vozíku. V současné době je prezident v Ústřední vojenské nemocnici s nespecifikovaným onemocněním. Kdy nemocnici opustí, se neví.

Týden před

Na dotaz, do kdy Pražský hrad musí rozhodnout o konání ceremoniálu, Kruliš obecně poznamenal, že pozvánky je nutné rozeslat asi týden před slavnostním večerem. O přesné podobě bude ještě Hrad kvůli protipandemickým opatřením jednat s ministerstvem zdravotnictví.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že k podobě ceremoniálu zatím nemá žádné bližší informace.

Kancléř Vratislav Mynář minulý týden řekl, že počet vyznamenaných bude podobný jako v posledních letech. Zeman každý rok udílí přibližně kolem 40 řádů a medailí. Loni oceněných bylo 38.

Pražský hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku. Oceněn bude i další tragicky zesnulý, nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva Zeman slíbil in memoriam udělit většinovému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi.

Prezident také zmínil, že pokud někdo navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho „zcela určitě“ udělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že navrhne, aby v souvislosti s řešením pandemie byl oceněn vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

Vláda také navrhla na vyznamenání velitele jednotky Vojenské policie KAMBA, který se podílel na evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu. Za tuto evakuaci Zeman slíbil ocenit i velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna.