Hrad: Pozvánku na 28. října nedostalo jen minimum lidí. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti

Prezidentská kancelář na nedělní ceremoniál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce. Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev pozval Hrad stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až 3000 lidí, řekl v úterý Ovčáček. Praha 14:43 23. října 2018

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Jde třeba o předsedu Starostů a nezávislých (STAN) Petra Gazdíka. Ten na rozdíl od svého kolegy Jana Farského ani nedostal pozvánku. Farský ano, ale na Pražský hrad se nechystá. Chybět budou třeba také předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil nebo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kteří Zemana často kritizují.

Pozvání na Hrad neobdrželi nebo se rozhodli nepřijít rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karel Melzoch, rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Petr Oslzlý, rektor Masarykovy univerzity Mikuláše Bek, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karel Melzoch.

Naproti tomu předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima pozvání dostal. Zda dorazí, je ale zatím nejasné. „Pan rektor pozvánku obdržel a o své účasti se rozhodne pravděpodobně ve středu,“ řekl mluvčí UK Václav Hájek.

Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky.

Nechceme způsobovat zbytečné dilema

Ovčáček v úterý řekl, že neuvede seznam těch, kteří nebyli pozváni. „Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana,“ zdůraznil Ovčáček.

Víkendové oslavy založení samostatné republiky zahájí Zeman v pátek večer, kdy setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Následující den se pak zúčastní přísahy vojáků Hradní stráže nebo slavnostního otevření zrekonstruované budovy Národního muzea.

Ve státní svátek 28. října se prezident zúčastní tradičního pietního aktu na Vítkově, jmenuje nové generály a zhlédne vojenskou přehlídku na Evropské třídě. Večer předá ve Vladislavském sále vyznamenání a přednese projev. Mezi hosty nebude chybět ani slovenský prezident Andrej Kiska.

Oba prezidenti států někdejší federace se znovu potkají po víkendu ve slovenském Martině, kde se v úterý uskuteční oslavy 100 let od přijetí Martinské deklarace. Slováci v ní vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného česko-slovenského státu.

Státní vyznamenání

Prezident či jeho spolupracovníci už dříve prozradili některá jména vyznamenaných. Řád bílého lva letos získá in memoriam někdejší československý premiér Antonín Švehla. Posmrtně jej obdrží také tři čeští vojáci, kteří zemřeli v létě při teroristickém útoku v Afghánistánu. Vyznamenání má také dostat dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, tenista Radek Štěpánek, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, někdejší novinářka Jana Lorencová, zpěvák Michal David či učitelka mateřské školy Darina Nešporová za záchranu předškoláků při dopravní nehodě na Olomoucku.

Zeman hodlá vyznamenat i slovenského podnikatele Pavola Krúpu, který je v médiích označován za nájezdníka kvůli tomu, že se snaží využít slabin problémových firem. Výhrady k ocenění Krúpy vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO), který se v pondělí se Zemanem sešel. Jak prezident na tyto výhrady reagoval, Ovčáček neřekl s tím, že šlo o jednání mezi čtyřma očima.

Letošní oslavy 28. října budou podle organizátorů vzhledem ke stoletému výročí výjimečné. Vystavena a speciálně nasvícena bude prezidentská standarta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, květinová výzdoba bude v národních barvách, dodal mluvčí Hradu.