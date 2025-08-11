300 vrtů. Odborníci zahájili průzkum na pozemcích, kde budou stát nové bloky elektrárny Dukovany

Výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech je vůbec největší zakázkou v dějinách Česka. Vyžádá si nejenom přes 400 miliard korun, ale také důkladnou přípravu. Jen pouhé dva měsíce po podepsání smlouvy s generálním dodavatelem, korejskou firmou KHNP, proto odborníci zahájili geotechnický průzkum.

Geotechnický průzkum pozemků, kde budou stát nové bloky Jaderné elektrárny Dukovany

Geotechnický průzkum u Jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Tomáš Blažek | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Slavnostní ceremoniál u Jaderné elektrárny Dukovany, kterého se účastnil například generální ředitel společnosti KHNP Ču Ho-wang nebo český ministr průmyslu Lukáš Vlček z hnutí STAN, trval jen krátce. Ihned po přestřižení pásky se dala do práce první vrtná souprava.

Jak pracuje vrtná souprava u Jaderné elektrárny Dukovany, sledoval Milan Soldán

„Celkem je tady v lokalitě vytyčeno 300 vrtů v hloubkách od 5 do 140 metrů,“ říká vedoucí vrtných prací Jan Tenenko.

Výsledky průzkumu mají podle něj být známé už příští rok v březnu. „Z toho samozřejmě vyplývá nutnost nasazení více vrtných souprav. Předpokládáme, jak se bude akce rozebíhat, využití až deseti kusů vrtných souprav, přičemž některé z nich poběží přes víkendy a jeden až dva stroje poběží v nonstop režimu,“ upřesňuje.

Geologický průzkum je připraven přímo pro potřeby konkrétního korejského projektu. „Abychom znali podloží, kde budou stát ty nejdůležitější budovy jako reaktorovna a strojovna, a abychom mohli zaručit, že ty budovy budou stabilní, vydrží osmdesát let provozu a tak dále,“ vysvětluje ředitel společnosti Elektrárna Dukovany 2 Petr Závodský.

Celkem půjde o 300 vrtů na 200 hektarech. „Vrty děláme nejenom na té výstavbové ploše, ale i ploše pro zařízení staveniště a dál od elektrárny, kde bude například přívod surové vody a odvod odpadních vod,“ dodává Petr Závodský. Terénní práce skončí v listopadu. Pak přijde na řadu vyhodnocování vzorků.

