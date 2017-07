314 skupin se 4000 místy. V Česku roste zájem o dětské skupiny, ministerstvo připravuje nové dotace

V Česku dál roste počet takzvaných dětských skupin. Ministerstvo práce jich k 1. červenci evidovalo 314 s kapacitou 4000 míst. Resort plánuje, že v září vypíše další dotace pro provozovatele těchto zařízení. Firmy, úřady nebo třeba spolky po celé zemi si rozdělí 1,16 miliardy korun převážně z evropských peněz. Dětské skupiny jsou méně náročné na provoz než klasické školky. Praha 9:15 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti ve školce. (Ilustrační snímek) | Foto: Tolmacho | Zdroj: Pixabay

Školička U Smolíčka v pražském Podolí má kapacitu dvanáct dětí a starají se tu o ně dvě paní učitelky. „Zatím jsem spokojený, těm dětem se věnují. Nám vyhovuje ten individuální přístup,“ říká Radomír Loprais, který přivedl do školičky svou dceru Aničku, která má dva a půl roku. Pokud je dětská skupina podpořena evropskými fondy, musí mít otevřeno i v létě.

„Máme zapsaných 23 dětí v tuto chvíli. Pouze dvě děti chodí od pondělí do pátku, některé děti chodí na dva dny v týdnu. Mohou si vybrat půldenní docházku, nebo celodenní, je to opravdu jen na jejich výběru,“ řekla Radiožurnálu vedoucí učitelka školičky u Smolíčka Anna Smolíková.

Za plnou docházku dítěte tady rodiče zaplatí 5000 korun měsíčně. A to jen díky unijní podpoře na vznik a provoz těchto zařízení, kterou většina dětských skupin získala. Ministerstvo práce plánuje, že 1. září vypíše další dotační výzvu. Bude v ní 1,16 miliardy korun. Zatím ale není jasné, jestli peníze půjdou kromě provozu skupin i na vznik nových zařízení.

„My se domníváme, že tam částečně možná podpora nových dětských skupin bude, ale proporcionálně opravdu ve velmi nízkém zastoupení. Je to ještě věc řešení. Bude tentokrát vyhlášená výzva pro celé území České republiky, tedy i pro hlavní město Prahu,“ říká ředitelka odboru rodinné politiky Jana Maláčová.

Samotný příjem žádostí by mohl začít na podzim. Ministerstvo práce zapisuje dětské skupiny od roku 2015 a stále jich přibývá. K 1. červenci letošního roku jich resort evidoval 314. Nejvíc zařízení je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejméně naopak v Karlovarském a na Vysočině.

Na to, jestli provozovatelé dodržují pravidla, dohlížejí mimo jiné hygienici. Ti pražští letos zkontrolovali 14 dětských skupin a ve třech případech zjistili nedostatky.

„Dva případy se týkaly dokladů o očkování dětí. V dokladech některého dítěte to chybělo, na naše upozornění to doplnili. Další problémy byly ve stravovací části. Nevhodného umístění lednice a podobných drobností. Vesměs to bylo lepší než v loňském roce,“ popisuje hygienička Blanka Kučerová, ředitelka odboru dětí a mladistvých, o jaké přestupky šlo.

Pokutovat provozovatele podle Kučerové nebylo nutné. A ani ministerstvo práce zatím žádnou registraci nezrušilo ani neodmítlo.

Oproti běžné školce mají dětské skupiny výhodu v menší administrativní náročnosti. Navíc v nich nemusí pracovat jen lidé s pedagogickým vzděláním. Stačí být například zdravotní sestrou nebo sociálním pracovníkem. Na takzvané školkovné si rodiče můžou uplatnit daňovou slevu.