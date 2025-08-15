321 milionů od Pražských služeb jedinému uchazeči, jeho obchodní partner zná Romana ze spolku
Pražské služby dokončily o prázdninách největší zakázku za poslední tři roky. Jedná se o dodávku více než 50 vozů na svoz odpadu, za které firma zaplatí celkem 321 milionů korun. Zakázku získala společnost, jejíž partnerská firma podniká v areálu Pražských služeb. V soutěži byla jediným uchazečem. Od vítězné společnosti navíc vede personální linka až k řediteli Pražských služeb Patriku Romanovi.
Už je to skoro 20 let. Firma VSP Auto zabývající se prodejem nákladních vozů Mercedes v roce 2006 uzavřela smlouvu o pronájmu části haly v sídle Pražských služeb ve Vysočanech pro své podnikání. Za Pražské služby kontrakt podepisoval jejich ředitel Patrik Roman, který je řídí dodnes. Stejné zůstalo i využití haly.
Tři roky od tohoto podpisu se odehrála jen formální změna, nájem objektu přešel na spřízněnou firmu VSP Auto Servis. Vlastní ji podnikatelé Jiří Korejza a Petr Řežábek. Pro představu o propojení společností: zmíněnou smlouvu o pronájmu z roku 2006 vedle Romana podepsal byznysmen Řežábek.
Minulý měsíc, v pondělí 14. července, se historie nezopakovala, ale odehrála se v obdobných kulisách. Pražské služby ten den uzavřely zakázku na dodávku 58 vozů na svoz odpadu za celkem 321 milionů korun. Kontrakt nese podpis ředitele Romana a zástupce vítězné firmy VSP Auto, která z většiny patří Petru Řežábkovi.
‚Soutěž byla transparentní‘
„Soutěž na nákup nových vozidel proběhla transparentně a přesně dle zákona o zadávání veřejných zakázek v souladu s investičním plánem společnosti i plánovanou obměnou vozového parku,“ sdělil redakci mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický po dotazech, které iROZHLAS.cz vznesl k okolnostem soutěže.
V kontextu zakázky má své místo i Jiří Korejza, který s většinovým majitelem vítězné firmy Řežábkem vlastní VSP Auto Servis využívající část zmíněné haly v sídle Pražských služeb. Korejzu s Romanem pojí zájem o myslivost. Korejza byl šéfem mysliveckého spolku Nový Dvůr. Funkci vykonával až do 21. února 2015, kdy ji od něj na jeho návrh převzal právě Patrik Roman.
Předsedou mysliveckého sdružení je Roman i v současnosti. Spolek sídlí v Praze na Černém Mostě na adrese, kde je stále aktivní také byznysový společník většinového vlastníka vítěze zakázky, současně Romanův známý ze spolku, Korejza. Sídlí tam další firma a jiný spolek, jejichž je Korejza majitelem respektive předsedou.
„Spekulativní spojování nesouvisejících informací nepovažujeme za věcně podložené. Soukromé aktivity našich vedoucích zaměstnanců s nákupem vozů nijak nesouvisí a snaha tyto skutečnosti spojovat s výběrem dodavatele postrádá logiku,“ oponuje mluvčí Komarnický.
Jediný uchazeč, podruhé a za víc
Soutěž o největší zakázku Pražských služeb za poslední tři roky konkurenční souboj nepřinesla. Služby ji vyhlásily loni v říjnu, předpokládána cena byla 251 milionů korun bez DPH. Padla jediná nabídka. Podala ji firma VSP Auto ve výši 256 milionů bez DPH. Protože se nikdo jiný nepřihlásil, Pražské služby soutěž zrušily.
Letos v únoru ji zorganizovaly znovu, opět šlo o otevřené výběrové řízení. Poptávka byla dostupná na všech platformách pro veřejné zakázky. Předpokládaná cena zůstala stejná, znovu však projevil zájem jediný uchazeč – VSP Auto. Tentokrát její nabídka zněla na 265,8 milionu bez DPH (výsledných 321 milionů je včetně DPH). A napodruhé vyhrála.
„Uvedené skutečnosti o osobních vazbách, zvýšení ceny nebo o totožném sídle společností jsou indiciemi, že mohlo dojít k ovlivnění řízení ve prospěch konkrétního dodavatele. Ale je nutné hodnotit, zda se jedná pouze o potenciální riziko, nebo jde opravdu o příznaky střetu zájmů a manipulace,“ řekl iROZHLAS.cz právník Transparency International Petr Leyer.
Tržní konzultace neproběhly
Jak stojí výše, podle mluvčího Komarnického proběhla soutěž transparentně. Důkazem má být i její opětovné vyhlášení. „Ani v opakovaném výběrovém řízení se nepřihlásil další uchazeč, z čehož vyplývá, že o zakázku neprojevil zájem žádný jiný dodavatel,“ přidává argument mluvčí.
Otevřené řízení je podle právníka Transparency International Leyera zákonným minimem proto, aby se v soutěži podalo více nabídek. Pokud se tak nestane, má z jeho pohledu zadavatel zakázky udělat extra krok, aby přitáhl konkurenci a dosáhl nejvýhodnější ceny.
Efektivním nástrojem jsou v tomto ohledu tržní konzultace. Jejich smyslem je diskuse s odborníky či potenciálními dodavateli o nastavení podmínek soutěže, aby co nejvíce odpovídaly aktuální situaci na trhu. A odrážely možnosti potenciálních uchazečů. Pražské služby takové konzultace nevedly.
„Je patrné, že zadavatel nepodnikl kroky k efektivnímu a hospodárnému zadání zakázky. Nemuselo nutně formálně dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, ale je zde značné podezření o porušení principu péče řádného hospodáře, střetu zájmů a poškození Pražských služeb,“ míní právník Leyer.
„Pět procent navíc je standardních“
Redakce iROZHLAS.cz mluvila mimo záznam s několika členy dozorčí rady Pražských služeb, jedné ze dvou klíčových společností v držení hlavního města. Radní okolnosti zakázky probírali na schůzi letos v květnu. Jedním z námětů jednání byla otázka, jak je možné, že napodruhé uspěla firma VSP Auto s vyšší nabídkou než v prvním řízení.
„Ke změně ceny zakázky došlo v důsledku změny legislativy a s ní související dodatečné výbavy vozidel,“ vysvětlil mluvčí služeb Komarnický. Odkázal na evropskou směrnici, podle níž musí mít vozy zabudovaný GSR systém. Jde o několik bezpečnostních prvků. Směrnice je však platná už od července 2024, referovala o ní tehdy oborová média i někteří dodavatelé.
Jak ale plyne z informací z dozorčí rady, na onom květnovém zasedání zaznělo ještě jiné vysvětlení. Jeden z manažerů Pražských služeb, který byl na jednání radních coby pozvaný host, uvedl, že při opakovaném vyhlášení soutěže je navýšení ceny o pět procent standardní jev.
Velký dodavatel se nakonec nepřihlásil
Dozorčí rada se pozastavila i nad tím, proč opakovaná soutěž za tolik peněz nepřitáhla nikoho jiného než VSP Auto. Jak zjistil iROZHLAS.cz, o účasti v tendru uvažoval třeba jeden z velkých hráčů na trhu s odpadovými vozidly, firma Scania Czech Republic. Stáhla si zadávací dokumentaci, nakonec se však nepřihlásila.
„Výrobní program značky Scania zahrnuje vozidla ve hmotnostních kategoriích od 16 tun výše. Zakázka však byla vypsána jako celek a dle informací ze zadávací dokumentace bylo nutné nabídnout současně i vozidla v nižších hmotnostních kategoriích, která nejsou v našem výrobním programu,“ vysvětlil redakci její mluvčí Jan Kuhn.
Ostatně na dozorčí radě zazněla úvaha, zda by nebylo efektivnější soutěže o velké zakázky rozdělit, aby se zapojilo více uchazečů. Na druhou stranu je však třeba podotknout: došlo téměř k padesáti stažením zadávací dokumentace z veřejného profilu Pražských služeb a nikdo z potenciálních zájemců se proti podmínkám řízení neohradil.
K zakázce chtěl iROZHLAS.cz znát stanovisko předsedy dozorčí rady Pražských služeb Lukáše Wagenknechta (Piráti). Ten se však podrobně vyjádřit s ohledem na povinnost mlčenlivosti odmítl. „Doufám, že neporuším povinnost mlčenlivosti, pokud vás obecně ujistím, že dozorčí rada v době, kdy jí předsedám, projednává problematiku, kterou jí stanovy ukládají,“ uvedl jen.