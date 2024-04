390 hodin řečnění a už 100 jednání Sněmovny. Poslanci míří k rekordnímu počtu schůzí

Noční jednání, dlouhé schůze, několikahodinové debaty jen o samotném programu. V tomto volebním období to není v Poslanecké sněmovně nic neobvyklého. A potvrzují to i čísla, jak zaznamenal Radiožurnál. Přes půlnoc se protáhlo už 21 jednacích dnů, v minulém volebním období to přitom byly pouze čtyři. Průběžně přibylo i projednaných hodin, tento týden poslanci otevřeli už stou schůzi. Praha 16:24 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan (hnutí STAN) s cedulí na mimořádném jednání Sněmovny o migračním paktu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Masová ilegální migrace lidí s úplně jinou kulturou, zvyky a mentalitou je rakovinou, která rozkládá evropskou společnost.“ Andrej Babiš (ANO) (18. dubna 2024)

„Povinné relokace v paktu nejsou. A to dokonce ani v krizi.“ Vít Rakušan (STAN) (18. dubna 2024)

Čtvrteční odpoledne a hádky na mimořádné schůzi k migračnímu paktu. Byla to už 100. schůze v tomto volebním období. Pro srovnání: za celé období minulé Sněmovny se konalo celkem 120 schůzí.

Mimořádné schůze využívá koalice i opozice. Hnutí ANO k tomu, aby dostalo prostor na svá témata – vadí mu, že vládní poslanci nezařazují na program schůze i opoziční body.

„Nebyl by to pro nás tak častý nástroj, kdyby se řádně interpelovalo, kdyby se schvalovaly body. Například kdyby se schválil bod, já nabízím i velmi vstřícně – schvalme bod a bavme se o něm třeba hodinu dvě, ale dejte k tomu odpovědi. Ne. Arogantní mlčení, přehlasovávání, válcování. Já si nestěžuji, ale pak musí pětikoalice počítat s tím, že i my využijeme všechny nástroje, které nám dává jednací řád,“ vysvětluje předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Mimořádně i za vládu

Opozice svolala čtvrtinu ze všech schůzí v tomto volebním období. Mimořádná jednání ale využívá i koalice, připravila jich už 29. Je při nich totiž jednodušší prosadit program.

„U mimořádné schůze se program změnit nedá, ten je pevně daný. Tudíž k tomu neprobíhá dlouhá diskuse, byť i tam je možné, aby se přihlásili řečníci s přednostním právem, protože ti se mohou přihlásit kdykoliv a nemůžeme je v tom jakožto řídící schůze vůbec omezovat. Ale tím, že přednostních práv má opozice v tuto chvíli pouze šest, tak se v určité chvíli vyčerpají,“ přibližuje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Projevů před samotným otevřením konkrétního bodu jednání v tomto období rapidně přibylo. Poslanci už dokonce minulou Sněmovnu v uplynulých dvou a půl letech překonali. Mluvili už 390 hodin, za celé minulé volební období to bylo celkem 175.

„Výroční“, tedy v pořadí 100. schůzi, poslanci zahájili tento čtvrtek k migračnímu paktu. Aktuálně je ale přerušená na neurčito. Brzy by se mohla ve sněmovním systému objevit schůze s pořadovým číslem 101. Hnutí ANO totiž zvažuje, že mimořádné jednání k paktu vyvolá brzy znovu.