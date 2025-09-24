4000 domácností bez elektřiny. Silný vítr přerušil dodávky proudu v Královéhradeckém kraji
K nejpostiženějším oblastem patří Rychnovsko, Trutnovsko a Náchodsko. Zejména jde o okolí České Skalice, Nového Města nad Metují, oblast Podkrkonoší a podhůří Orlických hor.
Ke středeční 15. hodině energetici v kraji evidovali 11 poruch na vedeních vysokého napětí. ČTK to řekla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.
"Na opravách intenzivně pracujeme. Obnovení dodávek předpokládáme dnes a v noci na čtvrtek. V některých případech zřejmě i ve čtvrtek dopoledne," uvedla mluvčí.
Hasiči v kraji měli kvůli větru do 17:00 přes 120 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali stromy spadlé na silnice. Zajišťovali také uvolněné střešní plechy.
Výstraha meteorologů před silným větrem platí pro severovýchodní část Královéhradeckého kraje do čtvrtečního poledne.