50 milionů fuč. Podle reportéra je otázkou, zda asistentka u Sokolů ‚jela‘ v podvodech sama

Rezignovala šéfka České obce sokolské (ČOS) Hana Moučková, to je nejnovější reakce na rozsáhlý podvod uvnitř ČOS, který teď rozkrývá policie a na který jste upozornil v pořadu Reportéři ČT. Byl jste na víkendovém jednání výboru Sokola, jaká tam byla atmosféra?

Jedním slovem jiskřivá. Poprvé od vypuknutí aféry se nejvyšší vedení ČOS setkalo s jednotlivými zástupci z celé republiky. Sokol má organizaci rozdělenou na takzvané župy, a to znamená, že na jednání výboru přijeli lidé z nejrůznějších konců země. Když jsme měli možnost s nimi hovořit ještě před samotným jednáním, tak v podstatě všichni byli rozezlení, nebo alespoň ti, kteří byli ochotní hovořit. Byli naštvání a požadovali nejenom informace, ale ještě před zahájením hovořili o tom, že budou požadovat hlavu paní starostky Moučkové, která je ale předešla. Těsně po zahájení, myslím, že ve druhé, třetí minutě po začátku jednání, oznámila svou rezignaci.

Oznámení rezignace je věc jedna, rozhovory s novináři věc druhá. Měl jste možnost s paní Moučkovou před nebo po jejím oznámení o rezignaci mluvit?

Bohužel se to neslo ve stejném duchu jako způsob komunikace, který zvolila ještě před tím, než jsme zveřejnili reportáž, tedy nemluvit.

„V současné době se nemohu k záležitosti vyjadřovat neboť jsem vázaná mlčenlivostí pod poměrně vysokou pokutou. (...) Všichni máme odpovědnost, celý statut.“ Hana Moučková, bývalá starostka České obce sokolské (ČT, Reportéři ČT, 26. 2. 2024)

Když jsme natáčeli reportáž, zastihli jsme ji jenom díky tomu, že jsme byli v místech, kudy musela projít. Vyhýbala se tomu a nejinak to bylo před samotným jednáním. Na rozdíl od všech členů výboru, kteří tam přicházeli z celé země, paní Moučková nešla stejným vstupem. Do auly, kde setkání probíhalo, se dostala vnitřkem budovy a úplně se vyhnula komunikaci s novináři. Stejně to pokračovalo poté, co rezignovala. Když složila funkci, nepřišla mezi novináře, nepřišla nikomu nic vysvětlit, nic nevysvětlovala dokonce ani při jednání sokolského výboru. Oznámila rezignaci a okamžitě jednání opustila.

Sokolové se shodli, že vypíšou externí audit svých financí, v dubnu chtějí hledat plnohodnotného nástupce Hany Moučkové. Jak moc jsou podle vás sokolové otřeseni tím podvodem ve výši několika desítek milionů korun?

Myslím, že každý soudný člověk, ať už je sokol anebo třeba tenista, protože v tenise také mají žhavou kauzu, v momentě, kdy se dozví, že někdo z vedení nezabrání tomu, aby jeho organizace byla připravena o desítky milionů korun, musí být rozezlen, naštván, frustrován. Sokol má členskou základnu, která čítá zhruba 150 tisíc lidí. Nelze úplně jednoduše říci, jak to každý jednotlivec vnímá, ale troufám si tvrdit, že většina z běžných sokolů, z lidí, co organizaci obětovali nejenom čas, ale i srdce, je naštvaná a požaduje, aby se zjistilo, co se stalo, jak se to stalo, jak je možné, že se to vůbec stalo a že tomu nikdo nezabránil, ba co víc, jak je možné, že o tom vedení Sokola nevědělo až do momentu, kdy se spustilo vyšetřování policie. Zmizelo 40 až 50 milionů korun a oni to nevěděli.



„Prosíme o každou korunu, abychom to mohli udržovat, protože na to 40 let nikdo nesáhl, a pak zjišťujeme že se takhle ztrácí finanční prostředky.“ Miroslav Volejník, starosta TJ Sokol Hradec Králové (CNN Prima News, 10. 3. 2024)

„(Starostka) Spravovala obrovský majetek, byla v tom profesionál a nevytvořila prostředí, aby majetek ochránila. To je její hlavní pochybení.“ František Beneš, místopředseda rozhodčí komise České obce sokolské (ČRo, Dvacet minut Radiožurnálu, 11. 3. 2024)

„Jestliže mám asistentku, tak jsem za ni zodpovědný. Volili jsme paní starostku, abychom nahradili bratra Bernarda, který prošustroval nějaké majetky v Sazce, a mysleli jsme, že to bude lepší.“ Libor Macháček, starosta Sokolské župy Moravskoslezské (ČRo Radiožurnál, 9. 3. 2024)

„Mimo to, že byla velká materiální škoda, tak si myslím, že Sokolu byla hlavně způsobena velká morální škoda.“ Pavlína Frýdlová, starostka Sokolské župy Valašské - Františka Palackého (ČT, 9. 3. 2024)

„Je to možná kacířská otázka, jestli vůbec pořádat slet.“ Jiří Hynais, jednatel TJ Sokol Hradec Králové (CNN Prima News, 10. 3. 2024)

Ve Vinohradské 12 velmi rádi rozkrýváme, jak novináři rozkrývají případy, aspoň do té míry, co lze prozradit. A tak se musím zeptat, jak jste přišel na to, že se něco takového uvnitř ČOS děje?

Jsem rád, že rozkrýváte. My rozkrýváme taktéž, ale podstatou rozkrývání je ve velké míře diskrétnost, to je logické. Nemůžu úplně přesně říci, kdo a za jakých okolností mi pootevřel pomyslnou Pandořinu skříňku informací. Mohu snad prozradit, že k prvotním informacím, že se tam stal velký průšvih, jsem se dostal v momentu, kdy osobní asistentka paní starostky spáchala sebevraždu. To se stalo 23. ledna a zhruba v těch dnech jsem se to dozvěděl. V souvislosti se smrtí asistentky jsem se dozvěděl, že tato dáma je vrcholně podezřelá z rozsáhlého podvodu, který se měl udát mezi sokoly nebo v samotném vedení. Ale nebyly to jediné informace, postupně se jich nabalovalo více a více. Posléze jsem se dozvěděl, že starostka a její asistentka spolu jezdily na dovolené. Někdo, kdo hovořil s někým, kdo je viděl v Dubaji, nám ty informace upřesnil. Stejně tak se diskrétně ozvali, i díky naší iniciativě, někteří sokolové, ať už z vedení ČOS, nebo zvenčí. Zdrojů bylo vícero, ale je pochopitelné, že vzhledem k informacím, které jsme v reportáži měli, to nemohly být jen informace zvenčí. Měli jsme a máme informace i o tom, co se stalo, díky tomu, že jsme se dokázali bavit s lidmi, kteří do kauzy vidí detailněji než ostatní.

Slepý Sokol

Pojďme teď v kostce odvyprávět, o co přesně šlo. Hlavní roli v kauze sehrála asistentka starostky ČOS Hany Moučkově, je to tak?

Hlavní negativní roli sehrála paní, která se jmenuje Eliška Colding, respektive která se tak jmenovala, protože spáchala sebevraždu. Byla to žena, která se v roce 2019 stala velmi blízkou asistentkou paní starostky, možná více než jen asistentkou, postupem času se stala i její přítelkyní, kamarádkou. Tato asistentka získala důvěru vedení ČOS a podle všeho se díky tomu dostala do pozice, kdy přes ni byla komunikována celá řada věcí. Pravděpodobně měla přístup i do datové schránky, přístup pro komunikaci s bankami, zřejmě mohla ovládat účty, posílat peníze. Do ČOS nastoupila v roce 2019 a nedlouho poté se rozhodla, že si začne takzvaně odkloňovat část peněz pro sebe na svůj účet. Podle našich informací to začalo spíše drobnými částkami v roce 2020 nebo 2021. O něco později se to začalo navyšovat a největší díl podvodu se odehrál v loňském roce, kdy už se bavíme v souhrnu o sumě, která je minimálně v jednotkách, ale spíše v desítkách milionů korun za jeden jediný rok. Paní Colding podle našich informací peníze převáděla z několika účtů ČOS na jeden vybraný účet sesterské sokolské organizace nebo spolku, který se jmenuje Světový svaz sokolstva. Tam peníze končily a odtud si je už vyváděla na svůj soukromý účet, který měla u Air Bank, a z tohoto účtu peníze de facto utrácela, ať už v obchodech nebo na internetu v e-shopech a podobně, a utrácela je za luxus. Utrácela je pro obyčejného člověka za absurdní luxus, jako jsou nákupy kabelek, šperků, velmi drahé zájezdy, koupila si auto.

Největší paradox na tom je, že to všechno bylo v době, kdy byla v insolvenci. Od května 2020 měla soudem povoleno oddlužení. Při oddlužení soud musí rozhodnout o tom, že přijímá takovýto krok zadluženého jedince, a soud o tom rozhodl přesně v den, kdy paní Colding podepisovala pracovní smlouvu v ČOS. To je taková zvláštní náhoda. Ale abychom se vrátili k podstatě, tak nejabsurdnější na tom všem je nejenom to, že sokolové nezjistili, že jim mizí peníze v tak obrovském rozměru, což je samo o sobě záhadou a možná to stojí za samostatnou kapitolu, ale podstatné je to, že věděli, že Eliška Colding má anebo by měla mít extrémní finanční potíže. Od května 2020 jí Sokol odebral část mzdy, kterou dostávala, a posílal ji insolvenčnímu správci, který z těchto peněz uspokojoval věřitele, které si nadělala zhruba 10 let předtím, protože provedla jeden podvod. Byla za něj odsouzena a měla povinnost splácet peníze jak oběti toho podvodu, tak později v rámci oddlužení i seznamu věřitelů. Tedy v Sokole věděli, že Eliška Colding, nejbližší spolupracovnice paní starostky, žena, která s paní starostkou jezdila na dovolené a která si kupovala drahé oblečení, kabelky a šperky, podle našich informací dokonce absolvovala plastickou operaci, aby byla krásná, za celou dobu, co byla v Sokole, přicházela o velkou část mzdy proto, aby se splácely její dluhy. Přitom to nikomu nebylo divné.

Nabízí se tedy otázka, jestli do těch podvodů mohl být zapleten i někdo jiný kromě asistentky starostky. Nevím, kolik o tom už třeba ví policie, ale když tady jsou tato fakta a ČOS se o tom nechce bavit, tak zabývá se tím policie?

Musí to zjišťovat. Pokud by to policie nedělala, tak nedělá svou práci. Toto je to nejpodstatnější, co policie musí zjistit, tedy jak k podvodu vůbec došlo a jak ho mohla jedna asistentka vůbec spáchat. Víme, že když budeme zadávat platby na internetu přes internetové bankovnictví, tak banka bude požadovat ověření skrze mobilní telefon. Vůbec netušíme, jak se dělo, že takto odcházely peníze a Sokol si toho nevšiml. Nezapomeňme, že ČOS i Světový svaz sokolstva musí jako každá organizace vykazovat účetnictví, musí mít hospodářské závěrky. Jim mizely peníze a oni to nevěděli, takže otázka, jestli v tom paní asistentka takzvaně jela sama, nebo jí někdo pomáhal, je zcela na místě. To je jeden rozměr trestné činnosti.

Potom tady máme ještě jiný trestný čin. Eliška Colding je hlavní podezřelá, protože peníze končily na jejím účtě z trestného činu podvodu. Ale potom jsou tady i trestné činy neúmyslné, jedním z nich je porušení povinností při správě cizího majetku. To už se bavíme o trestněprávní odpovědnosti nejvyššího vedení ČOS, protože peníze, o které ČOS přišla, nebyly soukromé peníze. Šlo o peníze spolku, které získává ze státních dotací, z členských příspěvků svých členů, protože 150 tisíc sokolů platí příspěvky, získává je z pronájmu svých majetků, od různých partnerů, sponzorů a tak dále. Jsou to v podstatě veřejné peníze. A když budu já, vy nebo kdokoli jiný v čele jakékoliv organizace, tak to, že mám na vizitce napsáno, že jsem šéfem, je hezká věc, ale druhá věc je, že mám také povinnost starat se o to, aby majetek nemizel, a mám povinnost nastavit takové kontrolní mechanizmy, abych tomu zabránil. To se v tomto případě nejenom nestalo, ale znova, a to je pro mě největší otazník, nejenže tomu v Sokole nezabránili, ale ani na to nepřišli. Kdyby tam nepřišla policie, tak sokolové neví, že jim chybí zhruba 46 milionů korun, to je suma, o které se teď hovoří. Oni to prostě nevěděli.

O to pozoruhodnější v tomto světle je, že přijímali paní asistentku už v době, kdy měla finanční problémy a měla za sebou nějakou trestní minulost, že?

Přesně tak. Věděli, že je ve finančních potížích, protože museli odvádět peníze z její mzdy insolvenčnímu správci. Zároveň kdyby byli alespoň malilinko zodpovědní, tak by si z insolvenčního rejstříku této dámy vyčetli, že byla pravomocně odsouzena za trestnou činnost, kterou spáchala pět, šest let před nástupem do funkce asistentky starostky. Ona mezi tím navíc páchala trestnou činnost ještě v dalších dvou firmách a za další trestnou činnost byla ještě před svou smrtí rovněž pravomocně odsouzena.

Přípravy na slet

Mluvil jste o tom, že Sokol je z části financován 150 tisíci členy, které má a kteří se mnohdy skládají po korunách. Víme taky, jaký důraz je kladen na charakterové vlastnosti sokolů, tedy čestnost, spravedlnost. Zajímalo by mě, a vy jste se jich na to určitě ptal, jakou měrou kauza podrývá nejenom důvěryhodnost ve vedení Sokola, ale i vůbec organizační akceschopnost směrem k dalším událostem, které se letos mají udát, protože 46 milionů, o kterých se zatím ví, je velká částka.

To je obrovská suma. Letos mají všesokolský slet, což je pro sokoly obrovský svátek a de facto veřejná prezentace jejich činnosti. Vedení ČOS samozřejmě tvrdí, že ztráta peněz neohrozí organizaci sletu ani funkčnost organizace jednotlivých žup. Na stranu druhou si musíme uvědomit, že těch 150 tisíc členů se skládá a přispívá svými soukromými penězi na fungování Sokola, jsou to členské příspěvky. V ČOS je roční příjem z těchto příspěvků zaregistrován na úrovni zhruba 13 milionů korun, tak to bylo v roce 2022. Takže pro představu to, co jim zmizelo, je zhruba trojnásobek, možná čtyřnásobek toho, co ČOS za rok získá od svých členů.

To, že tyto peníze zmizely, má a bezesporu bude mít finanční důsledky, protože je to velká suma, která musí zatřást hospodařením každé společnosti nebo spolku. Ale má to i morální důsledky, a to je ten nejhorší otřes, protože, jak jste zmínil, Sokol má v podtitulu čestnost, chrabrost, pravdomluvnost. Sokolové by se měli chovat v podstatě příkladně, měli by být příkladem pro zbytek společnosti. To, co se jim v tomto případě stalo a co vedení umožnilo, v podstatě podrývá důvěru v sokolskou organizaci nejenom zvenčí pro každého obyčejného člověka, ale bohužel pro ně i zevnitř. Členskou základnu, lidi, kteří ve volném čase cvičí, obětují své peníze a čas sokolské myšlence, to trápí. Někteří sokolové mi po odvysílání naší reportáže dokonce psali, že zvažují, jestli vůbec zůstat uvnitř organizace.

Ale ať jsem trošku optimista: věřím tomu, že se s tím sokolové poperou a že to zvládnou. Jen je potřeba nedávat hlavu do písku, netvářit se, že to tady není a že problém je vyřešený. Není. Bude vyřešený tehdy, když se přesně a veřejně popíše, co se stalo, jak k podvodu docházelo, jak se to vůbec mohlo stát a ukáže se přesně na mechanizmy, ale bohužel se musí ukázat i na lidi, kteří za to nesou odpovědnost.

Máte nějaké náznaky, že by to v důsledku mohlo položit celé vedení ČOS? Protože Sokol asi takovou kauzu nepamatuje.

Myslím, že taková kauza nebyla. Sokolové v minulosti čelili komunistům, fašistům, což byla samozřejmě zvěrstva a oni to přežili, tedy přežijí i tuto aféru. Ale jedná se o pochybení na úrovni nejvyššího vedení. Nevím, jak se s tím Sokol ve finále popere, ani to nechci moc predikovat, protože jsem novinář a publicista a měl bych popisovat věci, ne komunikovat anebo komentovat to, co se udá. Pravda je, že Sokol se s tou věcí musí vypořádat nejenom uvnitř, ale vlastně i navenek, protože to, jakým způsobem tento problém vyřeší, bude vzkaz pro širokou veřejnost, která sleduje dění v Sokole pečlivě nebo poměrně detailně. Jestli široká členská základna na konci dubna, kdy se má znovu potkat v rámci standardního výboru, sezná nebo se rozhodne, že je potřeba dojít k širší personální změně, anebo nikoli, to je otázka. Pravdou je, že používají narativ: dneska nic neřešme, blíží se slet, musíme zachovat kontinuitu, uvidíme, co se potom bude dít. Na druhou stranu, když si představíme, že proběhne slet, který třeba, a já v to doufám, dopadne naprosto výborně, tak potom už k žádným změnám asi nikdo vůli ani sílu mít nemůže a nebude mít.

