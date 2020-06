Stát znovu předělal pravidla pro 5G aukce. Vrací, co sám před třemi měsíci vyškrtl

Telekomunikační úřad opět přepracoval podmínky aukce 5G frekvencí, která má do Česka přitáhnout i dalšího operátora. Snížily by se tak ceny za data a volání. Za poslední rok je to už třetí varianta. Podle původního plánu přitom měly být kmitočty několik měsíců prodané. Po změně v zadání se teď stát částečně přiklání k tomu, co navrhoval exšéf úřadu Jaromír Novák. Tomu přitom ministerstvo průmyslu a obchodu vytýkalo, že aukci připravil špatně.

