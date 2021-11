Policie z Vysočiny obvinila muže kvůli poškozování vysílačů. Podle ní mohl uvěřit fake news o 5G sítích

Policie obvinila jednatřicetiletého muže kvůli poškození devíti vysílačů tuzemských mobilních operátorů v okolí Jihlavy. Podle vyšetřovatelů možná podlehl dezinformacím o údajné škodlivosti mobilních 5G sítí. Nyní je ve vazbě, hrozí mu až šest let vězení. Na případ upozornil regionální Deník. Jihlava 12:14 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vyšetřovatelů možná podlehl dezinformacím o údajné škodlivosti mobilních 5G sítí (ilustrační foto) | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Mluvčí policie Jana Kroutilová řekla, že policie podezřelého zadržela minulý týden a obvinila z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a přečinu poškození cizí věci.

Muž údajně pákovými kleštěmi přestřihl kabely vedoucí do technologického zařízení, od signálu tím odpojil tisíce lidí, kteří se tak nemohli dovolat ani na integrovaný záchranný systém. Kleště měl při zadržení u sebe.

Obviněný muž byl podle Kroutilové už soudně trestaný, naposledy letos na jaře. „Až do první poloviny roku 2024 byl ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody. Dále je vyšetřován v souvislosti s fyzickým napadením pětadvacetiletého muže, kterého v červnu v Jihlavě na ulici před domem náhle opakovaně udeřil pěstí, a v dalším útoku mu museli zabránit jiní přítomní lidé. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, jednatřicetiletý útočník byl v souvislosti s tímto činem obviněn ze spáchání dvou trestných činů, a to pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ uvedla pro regionální Deník Kroutilová.

Vysílače poškozoval od 11. září. Škoda, kterou tím způsobil, je podle policie asi 700 000 korun.

Pokud by se prokázalo, že motivem jeho činu byly dezinformace, byl by to další podobný případ v Česku.

V lednu 2019 poslal soud do vězení na čtyři roky seniora Jaromíra Baldu, který čelil obžalobě z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Muž v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. Loni v říjnu byl Balda podmíněně propuštěn z vězení.