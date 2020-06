Letáky, přednášky a besedy. Česko plánuje osvětovou kampaň o 5G sítích, experty pošle i do Jeseníku

V červnu začne osvětová kampaň k testování 5G sítí, na které se budou podílet experti na digitální technologie společně s ministerstvem průmyslu a obchodu. Uskuteční se ve městech, která loni na podzim uspěla v soutěži a získala tak možnost technologii vyzkoušet. Kromě Plzně, Ústí nad Labem nebo Karlových Varů je mezi nimi Jeseník, kde se však proti testování sítí někteří lidé ostře postavili. Jeseník 12:21 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří obyvatelé Jeseníku chtějí o testování 5G sítí rozhodnout referendem | Zdroj: Profimeda

„Určitě nechceme šířit paniku a strach,“ zdůrazňuje jedna z kritiček 5G sítí v Jeseníku Zora Weichertová. V posledním čtvrt roce si prý o technologii hodně nastudovala. „Nejde nám jen o 5G, ale o to, že přidáním dalšího záření se zvyšuje množství elektromagnetického záření, které ovlivňuje naše zdraví i zdraví dalších živých organismů,“ řekla Weichertová Českému rozhlasu Olomouc.

Člen rady Českého telekomunikačního úřadu Lukáš Zelený ale argumenty kritiků odmítá. „Sítě 5G nepředstavují riziko pro lidské zdraví. Na stejných kmitočtech bylo po dlouhá desetiletí přenášeno i televizní vysílání a žádný vliv na zdraví nebyl popsán,“ uvedl Zelený.

Co všechno bude zavádění nové generace bezdrátových systémů obnášet, to by se měli lidé dozvědět prostřednictvím informační kampaně. Jednu z prvních besed plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu právě v Jeseníku.

„Hovoříme o nových technologiích, které nejsou občanům tolik známé. Je tak nezbytné dělat osvětu, komunikovat a vysvětlovat, v čem jsou přínosy i rizika,“ vysvětluje náměstek Petr Očko.

Spor o referendum

Místostarosta Tomáš Vlazlo ze sdružení Jeseník srdcem vidí v možnosti testování superrychlých sítí obrovskou šanci. „Když jsme se hlásili do soutěže, tak jsme netušili, že existuje nějaké hnutí, které by mohlo technologii vnímat jako škodlivou pro zdraví,“ řekl Vlazo.

V šíření podle vedení radnice zbytečných obav pomáhají i regionální noviny. Jisté zastání našla skupina odpůrců i u některých opozičních zastupitelů města. Na svém posledním jednání dokonce jeden z nich navrhl uspořádat referendum. Podporu většiny ale nezískal.

„Plošné zavedení 5G sítě se nám nevyhne,“ míní Vlazlo a je přesvědčen, že vyhlášení referenda je tak zbytečné. Kritici testování 5G sítí se ale naděje nevzdávají a i nadále sbírají podpisy pod petici.

5G sítě v Jeseníku by si měli v pilotním projektu vyzkoušet studenti tamního gymnázia i střední průmyslové školy. Dalšími partnery operátora bude soukromá firma a nabízí se i spolupráce s jesenickou nemocnicí.