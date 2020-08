Česko nepatří podle Evropské komise k zemím s nejlépe zabezpečeným budováním 5G sítí

Česká republika chybí v souhrnné zprávě, kde Evropská komise zmiňuje členské země, jež při zabezpečení budování sítí 5G postupují dobře a rychle. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přitom stále tvrdí, že Česko čeká na postup ostatních evropských států. Podle cyberattaché Lukáše Pimpera ale komise dala doporučení v podobě takzvaného 5G toolboxu už v lednu. Praha 13:32 27. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komise pak vydala souhrnný report, ve kterém vyzdvihuje opatření hlavně v Nizozemsku, Itálii nebo Francii. Česko nezmiňuje vůbec. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

„Snažili jsme se, aby Evropa našla nějakou společnou řeč. Doufejme, že na úrovni Evropy se k tomu vrátíme, protože samozřejmě je asi špatně, když mluvíme o společné bezpečnosti a většina zemí je v NATO, tak bychom měli i tyto kybernetické hrozby řešit společně,“ prohlásil premiér Andrej Babiš při nedávné návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea.

Cyberattaché Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v Bruselu Lukáš Pimper ale upozorňuje, že Evropská komise dala doporučení v podobě takzvaného 5G toolboxu už v lednu.

„Členské státy by měly nyní činit opatření pro zabezpečení sítí 5G. Evropská komise už dosáhla maxima svých pravomocí,“ řekl Radiožurnálu.

Česko chybí

Do léta měly členské státy vypracovat zprávu o tom, jaká opatření zavedly. Komise pak vydala souhrnný report, ve kterém vyzdvihuje opatření hlavně v Nizozemsku, Itálii nebo Francii. Česko nezmiňuje vůbec.

Tři zmíněné státy mají už nastavenou legislativu, aby zajistily bezpečnost technologií. To v českém případě vyřešilo varování kyberúřadu před čínskými firmami.

Podle Marka Ondrouška z výboru nezávislého ICT průmyslu ale samotné varování před Huawei a ZTE nestačí. „Je potřeba nastavit pravidla jednoznačně. Aby - když děláte výběrové řízení a může se vám přihlásit jakákoli firma - byla vyloučena na základě toho, že nesplní některá bezpečností kritéria, která by měla dle výběrového řízení splňovat,“ popsal.

Nizozemsko, Francie, Itálie a teď i Německo mají už také vyřešeno, jak posuzovat důvěryhodnost technologií, investorů a dodavatelů. To v Česku zatím stále chybí.

Poskytovatel elektronických komunikací musí podle Ondrouška přesně vědět, jaká zařízení může do své sítě dát, aby za 10 nebo 15 let nebyl kvůli bezpečnosti vyřazován z veřejných soutěží.

V současnosti všichni, kteří spadají pod český kyberzákon a jsou součástí kritické infrastruktury, musí dělat pouze takzvanou analýzu rizik. Vyhodnocují, jaká zařízení ve svých systémech mají, jak jsou zabezpečená nebo s jakými daty pracují a co by se stalo, kdyby o ně přišli či je někdo získal. Správnost analýzy kontroluje kyberúřad.

„Za stejných podmínek, za stejných vstupů, za stejné metodiky by analýza rizik měla vyjít velmi podobně, téměř shodně, a rozdíly by tam být neměly. Pokud by tam byly, tak NÚKIB v rámci své kontrolní činnosti se na tyto věci zaměřuje,“ vysvětlil šéf oddělení regulace kyberúřadu Adam Kučínský.

O2, Vodafone a T-Mobile

Pokud má firma nebo nějaký úřad v kritické infrastruktuře zařízení od čínských firem Huawei nebo ZTE, musí to v analýze zohlednit. Za bezpečnost sítí ale zodpovídají operátoři.

Tento systém hodnocení rizika vyhovuje například společnosti Vodafone. „Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost přistupuje k věci způsobem, který posuzuje rizika jednotlivých scénářů i jejich pravděpodobnost. Úřad bere v potaz způsoby, jak tato rizika minimalizovat. Chápeme, že situaci nelze popsat černobíle, kdy je něco zakázáno a něco povoleno“ řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec.

Podle O2 ale musí být úřady konkrétnější pro případ, že nastane nějaký problém. „Doposud jsme se setkávali spíše s těžko čitelnou a nesrozumitelnou komunikací, založenou na všeobecných postojích bez reálné možnosti je prověřit,“ přiblížila mluvčí Lucie Jungmannová.

Operátoři to řeší například využíváním více dodavatelů. „Nejen T-Mobile, ale i celá skupina Deutsche Telekom se z bezpečnostních důvodů vždy spoléhá na více dodavatelů. A to je také v souladu s doporučeními českých úřadů,“ dodala mluvčí T-Mobile Kateřina Mikesková.

Klíčová cena?

Jiří Grund z Asociace provozovatelů mobilních sítí nesouhlasí s tím, aby se firmy z veřejných soutěží vylučovaly na základě politických rozhodnutí.

„Nevede to k ničemu jinému, než že to vytváří nerovnováhu na trhu. A zdražuje to určité technologie,“ podotkl.

Stálý velvyslanec při NATO Jakub Landovský (ČSSD) ale upozorňuje, že cena není vše. „Koukat na to čistě prizmatem cenové nabídky, by nepostihlo celou tu problematiku“ varoval.

Odkázal například na rozhodnutí Velké Británie nebo Francie, které firmy Huawei a ZTE z budování 5G sítí vyloučily.