Americké ambasády nesmí komunikovat přes čínské Huawei a ZTE. Výzvu obdrželo i Česko

Americké ambasády budou muset zvýšit své zabezpečení. Nebudou moct komunikovat nebo si vyměňovat data s Washingtonem skrz nedůvěryhodná zařízení jako jsou čínské Huawei a ZTE. Vyzývají k tomu i ostatní státy. České ministerstvo zahraničí Radiožurnálu řeklo, že se Spojenými státy jedná. Praha 13:33 31. července 2020

Zabezpečení ambasád je součástí iniciativy „5G clean path“, tedy „čistá cesta sítě páté generace“. Co to konkrétně znamená, vysvětlil Radiožurnálu James Shinn, vedoucí poradce náměstka ministerstva zahraničí pro ekonomický růst, energetiku a životní prostředí.

Americké ambasády nebudou moct komunikovat s Washingtonem přes zařízení od Huawei a ZTE. Chtějí, aby se připojily i další státy, včetně Česka

„Je to jedna z několika politik týkajících se 5G. Je to ujištění se, že komunikace mezi vládami nebude probíhat skrze sítě, ve kterých jsou zařízení podporovaná nedůvěryhodnými prodejci, konkrétně čínskými společnostmi Huawei a ZTE,“ řekl.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo už na konci dubna prohlásil, že je potřeba chránit bezpečnost kritických dat, která na ambasádách jsou. Podle Shinna se americké ministerstvo zahraničí začne touto iniciativou řídit od srpna.

„Co se týká Spojených států, tak myslím, že ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že se ministerstvo zahraničí zavázalo k čisté cestě od prvního srpna,“ uvedl Shinn.

5G clean path se v první fázi týká jen amerických ambasád, včetně té v Praze. „V tomto případě si to ale ambasáda řeší sama. Země jako USA si neřeší připojení a komunikaci ambasád jednotlivě, tedy zvlášť v každé zemi. Pravděpodobně má vítězný kontrakt a vítězný, často nadnárodní operátor zajišťuje připojení v každé zemi. Pak to bude odpovědností operátora, který kontrakt vyhraje, aby podmínky splnil,“ vysvětlil pro Radiožurnál bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Ambasády navíc můžou využívat i své neveřejné sítě. Spojené státy ale zároveň žádají svoje spojence, aby své sítě chránily taky. „Tato žádost, aby se stát přidal k 5G clean path, není jako obchodní vyjednávání. Je to prosba. Je to společný zájem, přihlásit se k čisté cestě,“ dodal Shinn.

Jednání s Českem

Jednání se Spojenými státy potvrdilo i české ministerstvo zahraničí. „V tuto chvíli vyhodnocujeme, jaké konkrétní dopady by na nás tato iniciativa měla. Nicméně jde o technickou agendu, ve které proto úzce spolupracujeme s institucemi jako je NÚKIB,“ řekla mluvčí Zuzana Štíchová.

Kyberúřad například hodnotí rizika v informačních systémech. Vše je zatím ale na samém začátku. „Pro Českou republiku je to zcela nové téma. Řeší se to na národní úrovni s dalšími partnery,“ řekl šéf komunikace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jiří Táborský.

Už na začátku května podepsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem deklaraci o 5G sítích, podle které na jejich budování budou spolupracovat a zajistí, aby byly bezpečné a chránily soukromí lidí. To vše navazuje na takzvané pražské návrhy, které loni v květnu podepsaly tři desítky států v Praze.

Souhlasily mimo jiné s tím, že do svých 5G sítí nepustí nedůvěryhodné dodavatele. Před čínskými firmami Huawei a ZTE v roce 2018 varoval český kyberúřad a od té doby jsou tyto firmy rizikové v kritické infrastruktuře státu, což budou i 5G sítě.

„Tím, že 5G sítě budou kritickou infrastrukturou, tak operátor, který je bude stavět a veškerá technologie v jeho síti, musí projít potenciálním auditem bezpečnosti. Musí vzít v úvahu, že existuje varování NÚKIBu a reagovat na něj,“ dodal exšéf telekomunikačního úřadu Novák.

Firma Huawei dlouhodobě odmítá, že by její zařízení bylo jakkoli nebezpečné nebo nedůvěryhodné. Nesouhlasí ani s tím, že by poskytovala data o svých klientech čínské vládě, tak jak jí to nařizuje čínská legislativa.