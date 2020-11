Železářství ano, elektro ne. 63 senátorů podá ústavní stížnost na vládní opatření k zavírání obchodů

V čele s Lukášem Wagenknechtem (Piráti) podá 63 senátorů v nejbližší době ústavní stížnost proti vládnímu opatření uzavírajícímu malé obchody, informují Seznam Zprávy. Senátoři kritizují nejasnosti ohledně toho, proč musí některé malé podniky zůstat zavřené, zatímco jiné mají výjimku. Opatření proto označují za diskriminační. Cílem stížnosti má být zrušení konkrétního opatření. Praha 9:59 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Wagenknecht | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ústavní soud bude řešit stížnost senátorů, kteří požadují zrušení jednoho z vládních opatření proti koronaviru, týkající se uzavření malých obchodů. To vláda Andreje Babiše (ANO) nařídila jako součást boje s pandemií, některé podniky ovšem dostaly ze zákazu výjimku.

Právě nejasné rozdělování obchodů na ty, které smí zůstat otevřené a které ne, senátoři kritizují. Podle Eduarda Belšána, který spolu s dalšími šesti advokáty stížnost připravoval, jde o nedůvodnou diskriminaci. „Vláda nikde nevysvětlila, proč přikročila k zákazu pro některé provozovny a proč jiné provozovny mají ze zákazu výjimku,“ uvedl Belšán pro Seznam zprávy.

Pod stížnost se podle iniciátora Lukáše Wagenknechta (Piráti) podepsalo 63 z 81 senátorů. Má tak jít o jednu z nejvyšších senátorských podpor pro ústavní stížnost od dob založení Senátu. Jedním z impulzů jejího vzniku bylo podle Wagenknechta také od středy platné opatření, podle kterého má být v prodejnách jen jeden zákazník na patnáct metrů čtverečních. Ani to přitom neumožňuje maloobchodníkům znovu otevřít.

Podle Belšána autoři kritizují zejména fakt, že jsou dosavadní výjimky nedostatečně vysvětlené. Není podle nich jasné, proč například prodejny obuvi, oblečení nebo elektrospotřebičů musí zůstat zavřené, zatímco železářství nebo květinářství ne.

Od středy například otevřely psí salony, ale kadeřnictví výjimku nedostaly. Od pondělí smějí otevřít také prodejny se zbraněmi a střelivem. Vláda je v rámci koronavirových opatření řadí mezi výjimky kvůli nutnosti odstřelu zvěře.

Momentálně se ve stížnosti dolaďují detaily a brzy by měla dorazit na Ústavní soud. „Návrh je takový, aby došlo ke zrušení. Ale cílem je nastavit rovné podmínky a ukončit diskriminaci, která tady vznikla,“ komentoval Belšán.

Z podobného důvodu minulý týden Městský soud v Praze zrušil opatření ministerstva zdravotnictví. To nařizovalo povinné nošení roušek ovšem s výjimkou dětí do dvou let, učitelek v mateřské školce nebo soudců. Ministerstvo přitom použilo dřívější odůvodnění, které ale soud shledal jako nedostatečné.