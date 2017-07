KSČM posílá do voleb obviněného kandidáta. Budeme snadný terč, ale nestáhnu ho, říká Filip

Komunisty v Karlovarském kraji do podzimních voleb povede Jaroslav Borka, jehož policie stíhá v miliardové dotační aféře ROP Severozápad. Strana za ním stojí i po obvinění z minulého týdne. "On a lidi kolem něj jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že bude očištěn, já nevím, proč bych to zpochybňoval," řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz předseda strany Vojtěch Filip. Připustil ale, že v kampani bude KSČM kvůli Borkovi snadným terčem. Praha 6:00 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip. | Foto: Tomáš Adamec

Pan Borka je již obviněn, přes to zůstává v čele karlovarské kandidátky. Co si o tom myslíte?

On bude spolupracovat s policií, protože se cítí nevinen a neví, co by ze své práce v komisi tajil. Je přesvědčen, že v trestním řízení bude očištěn.

Mluvil jste o tom s panem poslancem?

My jsme se o tom bavili, když to přišlo do sněmovny s žádostí o vydání. Nezaznamenal, že by se v komisi choval nečestně. Říkal: S podivem zjišťuji, že mě chtějí vydat nyní, když dva roky vyšetřují někoho jiného. On to vidí jako politický útok v souvislosti s ukončením sněmovny a volební kampaní. Vyšetřování se nebojí. Dokonce si ještě nevzal advokáta.

Pan poslanec se může cítit nevinen, neměla by to ale vyšetřit policie a rozhodnout soudy?

No jasně, proto říkám, že bude spolupracovat, aby se prokázalo, že je nevinen, nic nespáchal a očistí ho.

Nemůže to ale vaši stranu poškodit? V kampani bude evidentně jednou z důležitých tváří.

To je politické rozhodnutí a krajský výbor potvrdil výsledek krajské konference, tedy že pana Borku chtějí jako vedoucího kandidáta. To já měnit nebudu.

Vám jako předsedovi nevadí, že v čele bude obviněný kandidát, tedy snadný terč v kampani?

Snadný terč bude.

A to vám nevadí?

Teď se ptáte špatně. Jak by řekl Václav Klaus, ta otázka není dobrá. Že mi to vadí neznamená, že já můžu přijít do Karlových Varů a říct: Koukejte ho vyměnit, já mu nevěřím.

Obvinění společně s Novákem a Vaňhovou Policie obvinila poslance Borku společně s poslancem ČSSD Josefem Novotným minulý týden, více než měsíc poté, co sněmovna oba vydala ke stíhání. Zákonodárci si převzali obvinění v kauze ROP Severozápad týkající se údajných machinací s evropskými dotacemi. Stíhání se týká třetí vlny kauzy ROP Severozápad, kterou policie rozjela na konci loňského roku díky informacím od spolupracujícího obviněného, exředitele dotačního úřadu ROP Severozápad Petra Kušnierze. Borka se podle policie podílel na machinacích jako člen hodnoticí komise a pomáhal tak schvalovat nezákonně vybrané projekty. V případu jsou stíháni také exsenátor ODS Alexandr Novák nebo exhejtmanka ČSSD Jana Vaňhová, policie obvinila celkem 26 lidí. Policie spočítala, že skupina údajně zmanipulovala přes 500 dotačních projektů a způsobila škodu bezmála 14 miliard korun.

A vadí tedy vám osobně, že v čele kandidátky bude člověk stíhaný v závažné trestní kauze?

No tak samozřejmě vím, že budeme snadný terč. Já si to uvědomuji. Na druhou stranu, jestliže on a lidi kolem něj jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že v trestním řízení bude očištěn, já nevím, proč bych to zpochybňoval. Já jsem u toho neseděl, když byl ve výběrové komisi. Když náměstkoval na hejtmanství, byl hodnocen velmi pozitivně, a to i od pravicové opozice. Nemám důvod zpochybňovat rozhodnutí místních orgánů.

Takže vy jako předseda nemáte takové slovo, abyste přišel za karlovarskými kolegy a řekl jim, že to takto nejde?

Udělat bych to mohl, ale jak bych vypadal, až by to odložili. Nebo kdyby ho očistili u soudu, byl bych jediný, kdo mu nevěřil. My jsme demokratická politická strana, rozumíte tomu? Já nemohu nařizovat věci jako Andrej Babiš (předseda hnutí ANO, pozn. red.). Když přišla žádost o vydání pana Borky, požádal jsem krajský výbor, aby ji posoudil s ohledem na kampaň. A oni se za něj postavili.

Chápu, že je třeba ctít presumpci neviny, neplatí ale u vrcholných politiků v tomto ohledu přísnější měřítka?

Já nesouhlasím s tím, že se u politiků nemá ctít presumpce neviny. Podívejte se, jak museli odškodnit Jourovou za 33 dní vazby. (dnešní eurokomisařka Věra Jourová vysoudila 2,7 milionu korun za nezákonnou vazbu v kauze Budišov. Policie ji obvinila z přijetí dvoumilionového úplatku v době, kdy pracovala jako ministerská náměstkyně, soud ji ale očistil, pozn. red.)

To přece nejde srovnávat, pan poslanec není ve vazbě, navíc se bavíme o politické rovině věci.

On může chtít odškodné za psychickou újmu, i tu může prokázat. I to, kolik toho odvysílají média, i za to může chtít odškodnění. V tomhle ohledu si je politik rovný s běžnými občany. To, že se na něj kladou vyšší nároky, neznamená, že nemá stejná práva jako občané.

Pan Borka nicméně sám rezignaci nabídl, sám tedy zjevně cítí, že jeho kandidatura jako obviněného není v pořádku.

On to nabídl, protože cítí odpovědnost za volební výsledek strany. Rezignaci krajský výbor posuzoval.

Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas tvrdil, že KSČM nemá skandály a je prosta korupce. To již tedy neplatí?

To platí pořád. Protože žádnému politikovi z KSČM neprokázali žádnou korupci. Trestní oznámení může podat, kdo chce. Sám jsem se s tím potkal.

Pan Borka je ale obviněn.

Teď je to sdělení obvinění no.