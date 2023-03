Zeman usiloval o abolici pro kancléře Mynáře a další hradní pracovníky, potvrdil ministr spravedlnosti

Prezident Miloš Zeman usiloval o zastavení trestního stíhání pro zaměstnance Hradu, včetně kancléře Vratislava Mynáře. Abolici a milosti měl probírat v zákulisí s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), který to potvrdil serveru Seznam Zprávy. Zeman v minulosti popřel, že by o omilostnění pro své spolupracovníky usiloval. Praha 13:39 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek potvrdil, že prezident Zeman v minulosti v zákulisí žádal o abolice a milosti pro své spolupracovníky. | Zdroj: Pražský hrad

„Pan prezident Zeman byl přesvědčen o tom, že stíhání Miloše Baláka (bývalého šéfa Lesní správy Lány) a Vratislava Mynáře by nikdy nebyla zahájena, kdyby nepracovali u něho,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pro server Seznam Zprávy.

„Měl pocit, že jen proto se o ně zajímají orgány činné v trestním řízení. Mluvil o tom, že ho to mrzí a že by tu věc nějakým způsobem rád vyřešil,“ doplnil.

Podle dřívějších informací z médií chtěl Zeman abolicí zastavit stíhání svého kancléře Vratislava Mynáře a předejít stíhání lidí z Hradu v kauzách skartace zprávy o ruském zapojení do výbuchů ve Vrběticích a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad.

Zeman měl žádat milost také pro společnost Metrostav, která kvůli uplácení dostala dočasný zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

„V neformálních rozhovorech zaznívalo, že důvodem by bylo, že bez Metrostavu by nešlo dostavět v Praze metro, že by šlo na dlažbu strašně moc zaměstnanců,“ poskytl vhled do rozhovorů za zavřenými dveřmi Blažek.

Hradní kauzy

Bývalého šéfa lánských lesů Baláka potrestal loni soud za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Loni v březnu Zeman udělil Balákovi milost. Letos v březnu byl pravomocně odsouzen v jiné kauze, kvůli těžbě kamene v lánské oboře.

Hrad požádal vládu o abolici Mynáře na začátku března kvůli nutnosti kontrasignace, ta abolici odmítla. Mynář je od jara 2021 stíhán kvůli šestimilionové dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, kterou údajně získala Mynářova společnost Clever Management neoprávněně.