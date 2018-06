Absolutní katastrofa, zmar, to je výsledek její práce, říká o Valachové prezident tenisového svazu

Kateřina Valachová způsobila apokalypsu, která nemá v moderní historii vývoje a rozvoje financování sportu obdoby. Takový je názor prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderky, podle kterého bývalá ministryně školství z normálního a funkčního prostředí udělala netransparentnost, chaos a zmatek. Praha 19:32 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Absolutní katastrofa, apokalypsa, zmar, to je výsledek její práce,“ říká Kaderka s tím, že sportovní funkcionáři nic neudělali, naopak odvádějí práci ve prospěch českého sportu, starají se o děti, vychovávají mládež a majorita z nich jsou dobrovolníky.

„Já si za tím stoprocentně stojím, že paní exministryně Kateřina Valachová způsobila skutečně totální apokalypsu, která nemá v moderní historii vývoje financování sportu a jeho rozvoje obdobu," myslí si Kaderka.

„To, co tady vzniklo, bylo bohužel výsledkem systému, zmatku a chaosu, který zavedla tato dáma. Bohužel to odnesli lidé, kteří plnili jenom to, do čeho byli vmanipulovaní a nuceni dělat paní ministryní a systémem, který tady vládl,“ zdůrazňuje.

Připomíná také, že Valachová zastavila financování programu, kluby, oddíly a tělovýchovné jednoty přišly o peníze na údržbu a provoz, na které čekaly celou dobu.

„Máme důkazy o tom, že lhala a manipulovala, a ty já kdykoliv můžu použít pro případ jakéhokoliv soudního projednávání,“ říká.