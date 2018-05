Pro první místo hlasovala asi tisícovka živnostníků. Podnikatelé si stěžují, že finanční správa zablokuje odpočty DPH na dlouhé měsíce nebo roky a může je tím finančně zlikvidovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Absurditou roku je zadržování odpočtů DPH. Firmám zablokují miliony korun i na několik let. Téma pro Veroniku Hlaváčovou

Tato praxe si podle Ladislava Minčiče z Hospodářské komory cenu Absurdita roku rozhodně zaslouží.

„Kvůli problému s deseti tisíci vám zadržují miliony a to může i stabilně hospodařící podnikatele dostat do problémů. Takováto rána do cash flow může zamávat i poměrně slušně hospodařícím středním podnikatelem, o těch drobnějších nemusíme ani hovořit,“ podotýká Minčič k vítězi ankety, kterou sledoval Radiožurnál.

Finanční správa s označením Absurdita roku nesouhlasí, považuje ji za skutečně absurdní. Říká, že během kontrol zadržovat odpočty DPH musí. Kdyby je prý vyplatila, v případě zjištění pochybení by pak částky musela po firmách vymáhat zpět.

Nadměrný odpočet DPH Jde o nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný pláce DPH koupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma koupila více zboží a služeb, než ho prodala. Nejčastější příčinou bývá tzv. odstranění pochybností na základě daňového řádu za strany finanční správy. Pro plátce DPH takové řízení znamená citelnou zátěž, spočívající v zadržování peněz správou, která může vést i k likvidaci firmy.

Druhý největší počet hlasů dostaly potravinářské průkazy. Lékaři je vydávají na základě zdravotní prohlídky například kuchařům nebo řezníkům na neomezenou dobu, takže v podstatě doživotně.

Pokud má tedy člověk pracující v potravinářském průmyslu nějakou infekční chorobu, nikdo to nemusí zjistit.

„Jako brigádník někdy v 15 nebo 16 letech uděláte potravinářský průkaz, který potřebujete třeba k tomu, abyste mohli pracovat ve stánku s občerstvením. Často je tento zdravotnický průkaz vydáván s neomezenou platností. Pokud ho tedy po patnácti nebo dvaceti letech někdo vyžaduje, tak vám stále platí, ale nemusí odpovídat vašemu zdravotnímu stavu,“ přibližuje organizátor ankety Absurdita roku Petr Lutonský.

Podnikatelé vybírali ze šesti byrokratických absurdit, mezi kterými byly mimo jiné preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení řidičů služebních vozů nebo neuznávání řidičského oprávnění pro traktor z jiných zemí.

Některé absurdity už v minulosti na základě ankety ze zákonů zmizely. Například pasáž, že musí mít fyzioterapeut v ordinaci ledničku a kulaté zrcadlo.