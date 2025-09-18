‚Aby vypadala tak, že se na ní nic nezměnilo.‘ Chalupa ve Strašíně je nominovaná na památkového Oskara
Záchrana památek, citlivá rekonstrukce nebo zajímavý objev. I to zohledňuje cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, známá jako památkářský Oskar. Letos se o tuto cenu uchází 25 nominovaných a je to například opravená železniční budova, pivovar nebo zámecká oranžerie. A mezi nominovanými jsou i tři památky z Plzeňského kraje: opravené sochy u hradu Klenová, fresky kláštera v Chotěšově a šumavská chalupa ve Strašíně na Klatovsku.
Přímo na návsi ve Strašíně stojí nepřehlédnutelná chaloupka, majitelem je Jiří Novák. Kromě čísla popisného na ní visí i cedulka kulturní památka. Postavená byla v první polovině osmnáctého století. Netypická je svou lehce zelenou omítkou.
„Je to vápenná omítka, která je lehce přetažená přes ty kameny a přes to je udělaný vápenný nátěr lehce v zelené barvě. Podle toho, co se tady našlo,“ vysvětluje majitel pro Český rozhlas Plzeň.
Interiér je prostý, ale malebný. Vevnitř se nachází světnice, síň a černá kuchyně, to je původní dispozice tří místností. Poslední obyvatelé, příbuzní nynějšího majitele, tu žili na konci 60. let 20. století. Chalupa je tak 50 let neobydlená.
Jiří Novák se rozhodl, že stavení navrátí původní vzhled, a začal odstraňovat novodobé nevhodné úpravy. „Říkal jsem si, jak by to opravoval můj předek před 150 lety, co by používal za materiály, jak by k tomu přistupoval,“ popisuje Novák. První věc, kterou vytvořil, byl hliněný schod.
Účelem podle Nováka bylo, aby chalupa vypadala tak, že se na ní vůbec nic nezměnilo. „Na tu dřevěnou podlahu jsem sehnal někde z bazarů stará prkna, tuším, z nějaké jizerské chalupy, kterou bourali a dali jsme sem stará prkna, místo těch novodobých,“ vysvětluje.
Původní materiály
Na složitější opravy si Jiří Novák najmul řemeslníky. „Ta myšlenka teď je ukázat, že to jde dělat těmi původními přírodními materiály, jako je vápno, hlína, písek, kámen, dřevo. Těchto pět základních materiálů a z toho jde udělat úplně všechno,“ vysvětluje.
„Co si člověk udělá sám, je k nezaplacení. Ta práce a ten čas je hrozný, ale to, že si to člověk udělá sám a že to je z toho přírodního materiálu, to je to, co je k nezaplacení,“ dodává Jiří Novák.
A právě i za tento přístup a použité technologie nominovali odborníci z Národního památkového ústavu tuto šumavskou roubenou chalupu do soutěže Patrimonium pro futuro.
Železniční most na pražské Výtoni se bourat nebude. Stát se rozhodl ho opravit a rozšířit
Číst článek
„Chceme touto cenou povzbudit a podpořit vlastníky památek a motivovat nejenom odborníky, ale i laiky, aby se aktivně zajímali o kvalitní a hodnotnou obnovu našeho kulturního dědictví,“ dodává mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
O vítězích rozhoduje v několika kategoriích odborná porota, ale hlasovat může podle mluvčí i veřejnost, a to v online anketě Památky děkují. Hlasování je na webu Národního památkového ústavu a potrvá do konce září. Vítěze památkáři vyhlásí v listopadu.